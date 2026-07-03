Muhsin Yazıcıoğlu dosyası 17 yıl sonra Ankara’ya gönderildi

“Çok tartışmalı bir kaza. Buna artık kaza mı demek gerekir, bilmiyorum. Büyük Birlik Partisi’nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümüyle ilgili dosya çok konuşuldu, çok tartışıldı. Aradan 17 yıl geçti ve şimdi yeni bir gelişme var. 190 klasörlük bir arşiv Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. 190 klasör, 25 torba içerisinde… Devletin elinde ne kadar büyük bir arşiv olduğunu düşünün. Orada hangi bilgilerin bulunduğunun ortaya çıkacak olması önemli. Başsavcılıktan gelen ya da dışarıya yansıyan bilgiler önemli. Özellikle Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümüyle ilgili ‘suikast mı, cinayet mi, gerçekten bir kaza mı?’ soruları ortadayken, ‘Ucu nereye uzanırsa uzansın gidilecek, elde edilecek deliller doğrultusunda gereken her türlü yasal işlem tereddütsüz yapılacaktır’ ifadesi önemli. Bazı olaylar var. Uğur Mumcu cinayeti, Madımak’ta yaşanan cinayet… 90’lı yıllar ve 2000’li yılların başı maalesef bu tip olaylara tanıklık ettiğimiz dönemlerdi. Böyle olaylar, o dönemin ruhunu, o dönemde neyin yaşandığını, devlet içinde hangi güç odakları varsa onların etki alanlarını gösteren olaylardır. Bu açıdan bakıldığında Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümüyle sonuçlanan helikopter kazasının da nedenleri ve sonuçları itibarıyla soruşturulması ve ortaya çıkarılması gerekiyor.”