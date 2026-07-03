Muhsin Yazıcıoğlu dosyası 17 yıl sonra Ankara’ya gönderildi
yeri ve zamanı
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Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu, Büyük Birlik Partisi’nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümüyle ilgili dosyanın 17 yıl sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesi oldu. Özgan, ‘’Gerçeklerle yüzleşmek zorundayız’’ dedi.
Büyük Birlik Partisi’nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Kahramanmaraş’taki adli arşivde bulunan 190 klasörlük dosya, 25 torba içinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Dosyanın Ankara’da yeniden gözden geçirilmesi beklenirken, 17 yıldır tartışılan “kaza mı, suikast mı?” sorusu bir kez daha gündeme geldi.
Gazeteci Güçlü Özgan, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında dosyadaki yeni gelişmeyi ve yıllardır yanıt bekleyen soruları değerlendirdi.
Özgan, şöyle konuştu:
“Çok tartışmalı bir kaza. Buna artık kaza mı demek gerekir, bilmiyorum. Büyük Birlik Partisi’nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümüyle ilgili dosya çok konuşuldu, çok tartışıldı. Aradan 17 yıl geçti ve şimdi yeni bir gelişme var. 190 klasörlük bir arşiv Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. 190 klasör, 25 torba içerisinde… Devletin elinde ne kadar büyük bir arşiv olduğunu düşünün. Orada hangi bilgilerin bulunduğunun ortaya çıkacak olması önemli. Başsavcılıktan gelen ya da dışarıya yansıyan bilgiler önemli. Özellikle Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümüyle ilgili ‘suikast mı, cinayet mi, gerçekten bir kaza mı?’ soruları ortadayken, ‘Ucu nereye uzanırsa uzansın gidilecek, elde edilecek deliller doğrultusunda gereken her türlü yasal işlem tereddütsüz yapılacaktır’ ifadesi önemli. Bazı olaylar var. Uğur Mumcu cinayeti, Madımak’ta yaşanan cinayet… 90’lı yıllar ve 2000’li yılların başı maalesef bu tip olaylara tanıklık ettiğimiz dönemlerdi. Böyle olaylar, o dönemin ruhunu, o dönemde neyin yaşandığını, devlet içinde hangi güç odakları varsa onların etki alanlarını gösteren olaylardır. Bu açıdan bakıldığında Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümüyle sonuçlanan helikopter kazasının da nedenleri ve sonuçları itibarıyla soruşturulması ve ortaya çıkarılması gerekiyor.”
132 kişi hakkında soruşturma başlatılmıştı
“Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişi, 25 Mart 2009’da Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi yakınlarında, Keş Dağı bölgesinde helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından 132 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. 2018 yılında şüphelilerden 20 kişi hakkında verilen takipsizlik kararı kaldırıldı, 112 kişi yönünden yapılan itiraz ise reddedildi. Dosyanın Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’na iade edilmesinin ardından 20 şüpheli hakkında yeniden soruşturma başlatıldı. Süreçte iki ayrı bilirkişi kurulu oluşturuldu ve son bilirkişi heyeti 6 ayrı noktada keşif yaptı. Yaklaşık 8 yıldır devam eden soruşturmanın ardından Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı dosyada yetkisizlik kararı verdi ve soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Bu olayın turnusol işlevi taşıyacağını düşünüyorum”