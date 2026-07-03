“Latin Amerika’daki yenilgilerde ‘pembe solun’ payı var”

“Karteller CIA’in desteğiyle güvensizlik yarattı ve bu kentlere de yansıdı. Toplumun güvenlik arayışı sağın istediği pozisyona geldi. Ülke içinde tam olarak karşılanmadı bu. Bu noktada yurt dışı oyları etkili oldu. Aradaki farklar büyük farklar değildi. Kolombiya’da da Peru’da da belirleyici olan yurt dışında yaşayanların oyu oldu. Kartellerin ve kartellerle ilişkili toplamların Amerika’da güçleri var. O yüzden yurt dışından gelen oylar seçimleri de belirlemiş oldu. Kolombiya tarihin ilk sol iktidarını yüzde bir civarı bir farkla kaybetmiş gibi görünüyor. Muhalefet bunu yüksek mahkeme üzerinden çözmeye çalışacağını söylüyor ancak bunun ne kadar gerçekçi olacağını zamanla göreceğiz. Durum Peru için de bu noktada. Peru’nun eski liderlik meselesi var. ‘Baba Fujimori’ Japonya’dan gelmiş dışsal isim aslında. Devlet başkanlığına geldi ve muhalefetin kendisini engellediğini söyleyerek kendisine darbe yapıyor. Parlamentoyu feshederek muhalefeti ortadan kaldırıyor. 300 bin yerli kadın kısırlaştırılmıştı. Bunların büyük kısmı kısırlaştırıldığından haberdar dahi değildi. Aşırı sağın özelliklerinden biri toplumu yekpare hale getirmek ve yerlileri yok etmek. Hiç doğmamış çocukları da katletmeyi başarıyorlar. Yüz binlerce insanın öldürüldüğü biliniyor. Fujimori kaçıp ülkeye tekrar geri dönerken Şili ve Peru’daki solcular onu hapse atıyor ve 2024 yılında ölüyor. Fujimori’nin kızı babasından farklı bir politik hatta sahip değil. Neoliberalizme dönüş yaptı. Emeklilik sistemleri, yoksullara toprak vermek gibi başlıkları yok ederek toprak zenginlerinin önünü açan yeni bir yasal yapılanma yaptı. Kızı babasından ders aldığını ve siyasete girmeyeceğini söylese de işler öyle gitmedi. Latin Amerika’da kimin öne çıkarılacağı ilişkilerde ortaya çıkıyor. Katıldığı üç seçimi kaybetti ve dördüncü seçimde öne geçirilmiş oldular. 300 bin kadının istemsizce kısırlaştırılmış olması yeterince büyük bir suç. Sağ iktidarların benzer hikayeleri var. Kolombiya yerlisinin hayatta kalması oldukça güç. Organını kaybetmemiş olması mucizeyle açıklanabilir durumda. Venezuela ise iki arada bir derede kalmış durumda. Chavezci bir toplam ülke iradesinin ABD’ye devredilmesine razı değil. Toplumsal olarak buna itiraz var. Venezuela’nın iktisadi yapısı Chavez ile beraber ortaya çıkmıştı. Depremle daha da işin içinden çıkılmaz boyuta gelindi. ABD’ye karşı Venezuela savunma yetilerini yitirmiş pozisyona gerilemiş durumda. Kendilerini ABD’den kurtaracak pozisyona gelmekte güçlük çekecek.”