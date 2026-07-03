Emekli Hava Kurmay Albay İhsan Sefa: ‘Türkiye NATO’dan kurtulursa bölgesel güç olur’

“2002 Prag Zirvesi’nde NATO’nun acil müdahale gücü oluşsun diye bir karar aldılar. 2003’te bu uygulamaya geçildi. Ukrayna savaşından sonra bunu genişlettiler. Acil müdahale gücünün adı müttefik tepki kuvveti olarak değiştirildi ve büyütüldü. Hava, kara, deniz, uzay ve siber saldırıları karşılayan bir kuvvet yapısına dönüştürmeye başladılar. Bu çerçevede de 2023’te ‘Güneydoğu’da bir acil müdahale kolordusu kuralım’ dediler. Türkiye de 2024’te ‘6. Kolordumuzu size verebilirim’ diye teklif etti. Onlar da zaten kabul etmeye hazırlar. 6. Kolordu Adana’da konuşlu. Bu kolordumuzun görevi ne olacak? NATO Güneydoğu bölgesine acil müdahale edecek. NATO’nun Güneydoğu bölgesinde Türkiye’nin dostları var. Bu bizi çok büyük riske sokuyor. Mısır, Irak, Suriye, İran ve Kafkasya bölgesi; yani Rusya. Türkiye’ye tehdit NATO’dan gelirken bu ülkeler bizim müttefik potansiyelimiz. Türkiye-Rusya-Çin-İran ittifakına potansiyel hazırlığımız var. Bu kolordunun orada olması ile Türkiye’ye olan güven sarsılacak. Türkiye’ye tehdit NATO’dan geliyor.

Türkiye NATO’ya girmekle geri bırakıldı. Birçok yönden geri kaldı. ABD’nin, NATO’nun bize sunduğu sahte düşmanlarla mücadele için bu millet varını, yoğunu savunmaya verdi. NATO bizi kalkındırmamıştır. NATO bize düşmandır. Bunun artık görülmesi lazım.”