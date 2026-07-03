https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/emekli-hava-kurmay-albay-ihsan-sefa-turkiye-natodan-kurtulursa-bolgesel-guc-olur-1106985923.html
Emekli Hava Kurmay Albay İhsan Sefa: ‘Türkiye NATO’dan kurtulursa bölgesel güç olur’
Emekli Hava Kurmay Albay İhsan Sefa: ‘Türkiye NATO’dan kurtulursa bölgesel güç olur’
Sputnik Türkiye
Emekli Hava Kurmay Albay İhsan Sefa, NATO’nun Türkiye’ye güvenlik değil bağımlılık ve maliyet ürettiğini savunarak, 6. Kolordu’nun NATO’ya tahsisinden savunma... 03.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-03T18:16+0300
2026-07-03T18:16+0300
2026-07-03T18:16+0300
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Emekli Hava Kurmay Albay İhsan Sefa, Radyo Sputnik’te yayınlanan 'Ankara Farkı' programında 7-8 Temmuz’da Türkiye’de gerçekleştirilecek olan NATO Zirvesi, NATO’nun Türkiye’ye etkileri ve savunma sanayiine kadar birçok başlığa yönelik İsmet Özçelik’in sorularını yanıtladı.‘NATO’nun yükünü Türkiye taşıdı’Sefa, Türkiye’nin NATO içinde en fazla katkı sağlayan ülkelerden biri olmasına rağmen bunun karşılığını alamadığını söyledi. Türkiye’nin yıllarca savunmaya büyük kaynak ayırarak Avrupa’nın güvenliğine katkı sunduğunu, buna karşın Avrupa ülkelerinin savunma dışındaki noktalara kaynak ayırarak hızla kalkındığını belirten Sefa, sözlerini şöyle sürdürdü:‘6. Kolordu’nun NATO’ya tahsisi Türkiye’yi bölgesel risklerle karşı karşıya bırakabilir’Adana’daki 6. Kolordu’nun NATO’nun güneydoğu müdahale gücüne dahil edilmesinin Türkiye’yi kendi bölgesindeki dost ve müttefik potansiyeli taşıyan ülkelerle karşı karşıya getirebileceğini savunan Sefa, NATO’nun Türkiye için güvenlik değil, stratejik risk üreten bir yapı haline geldiği görüşünde:‘ABD’nin savunma teklifleri Türkiye için avantaj değil risk’ABD’nin KAAN için motor teklifinin Türkiye’nin yerli savunma sanayi hamlesini frenlemeyi amaçladığı görüşünde olan Sefa, F-35 ve motor tedariki üzerinden yeniden bağımlılık yaratılmak istendiğini belirtti. Sefa, Türkiye’nin bölgesel güç olabilmesi için NATO’dan uzaklaşması gerektiğini söyledi:‘Patriot’lar Türkiye’yi korumak için değil, NATO’yu korumak için gönderildi’Sefa, Türkiye’ye gönderilen Patriot sistemlerinin savunma açısından abartıldığını savunarak, NATO’nun bu adımı Türkiye’yi korumak için değil kendi güvenlik hattını tahkim etmek amacıyla attığını öne sürdü:‘NATO’ya güven azaldı, Avrupa’da ABD hegemonyasına tepki büyüyor’Sefa, NATO ülkelerinde ittifaka duyulan güvenin zayıfladığını ve Avrupa’da ABD’nin belirleyici rolüne yönelik rahatsızlığın arttığını söyledi. NATO’nun artık bir savunma paktı niteliğini kaybettiğini ifade eden Sefa, şunları kaydetti:
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İsmet Özçelik
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feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
İsmet Özçelik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/0d/1066989326_0:0:192:192_100x100_80_0_0_ee8cef4f79fd9fdf6ceed2669b3bc23c.jpg
radyo, kaan, nato, patriot, f-35, abd, avrupa
radyo, kaan, nato, patriot, f-35, abd, avrupa
Emekli Hava Kurmay Albay İhsan Sefa: ‘Türkiye NATO’dan kurtulursa bölgesel güç olur’
Emekli Hava Kurmay Albay İhsan Sefa, NATO’nun Türkiye’ye güvenlik değil bağımlılık ve maliyet ürettiğini savunarak, 6. Kolordu’nun NATO’ya tahsisinden savunma sanayii tekliflerine kadar pek çok başlığın Ankara’yı bölgesel risklerle karşı karşıya bıraktığını söyledi. Sefa, Türkiye’nin NATO’dan uzaklaşması halinde bölgesel güç olabileceği görüşünde.
Emekli Hava Kurmay Albay İhsan Sefa, Radyo Sputnik’te yayınlanan 'Ankara Farkı' programında 7-8 Temmuz’da Türkiye’de gerçekleştirilecek olan NATO Zirvesi, NATO’nun Türkiye’ye etkileri ve savunma sanayiine kadar birçok başlığa yönelik İsmet Özçelik’in sorularını yanıtladı.
‘NATO’nun yükünü Türkiye taşıdı’
Sefa, Türkiye’nin NATO içinde en fazla katkı sağlayan ülkelerden biri olmasına rağmen bunun karşılığını alamadığını söyledi. Türkiye’nin yıllarca savunmaya büyük kaynak ayırarak Avrupa’nın güvenliğine katkı sunduğunu, buna karşın Avrupa ülkelerinin savunma dışındaki noktalara kaynak ayırarak hızla kalkındığını belirten Sefa, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Türkiye NATO içerisinde NATO’ya en çok katkı sağlayan ikinci ülke. Soğuk savaş yıllarında Türkiye bütçesinden yüzde 3.5-4 pay ayırırken; ki bunun bütçeye yansımasına baktığımızda savunmaya yüzde 28, sağlığa yüzde 3, eğitime yüzde 2.5 ayırmışız. Kalkınma yok. Bu dönemde biz devamlı silahlanarak Avrupa’yı korumuşuz. Bu arada onlar da savunmaya pay ayırmadıkları için kalkındılar. Türkiye fedakarlıklarıyla onları korudu. Zaten Türkiye NATO’nun en güçlü silahlı gücü. ABD’nin teknolojik üstünlüğü vs. var ama savaşan orduya baktığınızda ABD savaşamaz; savaşan Mehmetçiktir. Bu yönden Türkiye her yere asker gönderiyor. Hatta Soros’un 2013 yılında bir konferansta ‘Türkiye’nin en iyi ihraç ürünü ordusudur’ diyor. Türkiye’yi pohpohlayarak, birtakım tavizler daha koparmaya çalışıyorlar. Önce Türkiye’ye NATO’nun düşmanlığını kaldırın. Doğu Akdeniz’deki NATO’nun silahları kime dönmüş? Türkiye’ye. Kıbrıs’a silah gönderenler kimler? NATO üyeleri.”
‘6. Kolordu’nun NATO’ya tahsisi Türkiye’yi bölgesel risklerle karşı karşıya bırakabilir’
Adana’daki 6. Kolordu’nun NATO’nun güneydoğu müdahale gücüne dahil edilmesinin Türkiye’yi kendi bölgesindeki dost ve müttefik potansiyeli taşıyan ülkelerle karşı karşıya getirebileceğini savunan Sefa, NATO’nun Türkiye için güvenlik değil, stratejik risk üreten bir yapı haline geldiği görüşünde:
“2002 Prag Zirvesi’nde NATO’nun acil müdahale gücü oluşsun diye bir karar aldılar. 2003’te bu uygulamaya geçildi. Ukrayna savaşından sonra bunu genişlettiler. Acil müdahale gücünün adı müttefik tepki kuvveti olarak değiştirildi ve büyütüldü. Hava, kara, deniz, uzay ve siber saldırıları karşılayan bir kuvvet yapısına dönüştürmeye başladılar. Bu çerçevede de 2023’te ‘Güneydoğu’da bir acil müdahale kolordusu kuralım’ dediler. Türkiye de 2024’te ‘6. Kolordumuzu size verebilirim’ diye teklif etti. Onlar da zaten kabul etmeye hazırlar. 6. Kolordu Adana’da konuşlu. Bu kolordumuzun görevi ne olacak? NATO Güneydoğu bölgesine acil müdahale edecek. NATO’nun Güneydoğu bölgesinde Türkiye’nin dostları var. Bu bizi çok büyük riske sokuyor. Mısır, Irak, Suriye, İran ve Kafkasya bölgesi; yani Rusya. Türkiye’ye tehdit NATO’dan gelirken bu ülkeler bizim müttefik potansiyelimiz. Türkiye-Rusya-Çin-İran ittifakına potansiyel hazırlığımız var. Bu kolordunun orada olması ile Türkiye’ye olan güven sarsılacak. Türkiye’ye tehdit NATO’dan geliyor.
Türkiye NATO’ya girmekle geri bırakıldı. Birçok yönden geri kaldı. ABD’nin, NATO’nun bize sunduğu sahte düşmanlarla mücadele için bu millet varını, yoğunu savunmaya verdi. NATO bizi kalkındırmamıştır. NATO bize düşmandır. Bunun artık görülmesi lazım.”
‘ABD’nin savunma teklifleri Türkiye için avantaj değil risk’
ABD’nin KAAN için motor teklifinin Türkiye’nin yerli savunma sanayi hamlesini frenlemeyi amaçladığı görüşünde olan Sefa, F-35 ve motor tedariki üzerinden yeniden bağımlılık yaratılmak istendiğini belirtti. Sefa, Türkiye’nin bölgesel güç olabilmesi için NATO’dan uzaklaşması gerektiğini söyledi:
“Bizim KAAN için motor yapmaya başladığımızı görünce ‘Sen üretme, ben sana vereyim’ diyorlar. Çünkü onlara bağlı kalmamızı istiyorlar. Biz F-110 motorlarını aldığımız takdirde şuanda portatif ürettiğimiz, testlerde başarılı olan motorumuza ayrılan kaynak kısılabilir. Kaldı ki Amerikan motoru kullanılırsa KAAN’ı başkasına satılamaz. Başımıza geldi. Hatırlarsanız Pakistan’a Atak helipkopteri satıyorduk. ABD, ‘Motorunu ben verdim, satamazsın’ dedi. Başımıza aynı şey gelecek. Bunlar bize ‘havuç’ gibi sunulan esasında zehirlerdir. Bunlara kanılmaması lazım. F-35 projesine Türkiye’yi döndürmeyi çalışıyorlar. O daha bela bir uçak. Dünyada kabul görmüyor. ABD hava kuvvetleri bile geçen sene siparişinin yarısını iptal etti. Sürekli arıza veren bir uçak. En önemlisi de F-35’in anahtarı bizde değil. Kontrolü ABD’de. Bize bugün düşman İsrail ve Yunanistan. F-35’leri bunlara karşı kullanamayacağız.
Bizim bir şekilde NATO belasından kurtulmamız lazım. Türkiye NATO belasından kurtulduğu andan itibaren bölgesel bir güç olacaktır.”
‘Patriot’lar Türkiye’yi korumak için değil, NATO’yu korumak için gönderildi’
Sefa, Türkiye’ye gönderilen Patriot sistemlerinin savunma açısından abartıldığını savunarak, NATO’nun bu adımı Türkiye’yi korumak için değil kendi güvenlik hattını tahkim etmek amacıyla attığını öne sürdü:
“Türkiye’ye Patriot gönderiyorlar. Siper-1 ve Siper-2 Patriot’tan daha üstte. Patriot balistik füzeleri önleyemez. Patriot balistik füzeyi tam atmosfere girdiği andan itibaren eğer anında iz aktarımı yapılırsa ve Patriot da hedefin yakınındaysa 1.5 dakika içerisinde ateşlerse vurur. ‘NATO bizi korudu’ diyerek kamuoyunu kandırıyorlar. NATO bizi değil, kendini korumak için Patriotları bize verdi. Onun masrafını da bize yıktılar.”
‘NATO’ya güven azaldı, Avrupa’da ABD hegemonyasına tepki büyüyor’
Sefa, NATO ülkelerinde ittifaka duyulan güvenin zayıfladığını ve Avrupa’da ABD’nin belirleyici rolüne yönelik rahatsızlığın arttığını söyledi. NATO’nun artık bir savunma paktı niteliğini kaybettiğini ifade eden Sefa, şunları kaydetti:
“Pek çok ülkede sırayla oluyor. Hiçbirinde böyle yasaklar, kısıtlamalar yok. Bu şekilde katı tedbirlerin alınması son derece yanlıştır. NATO ülkelerinin NATO’ya güveni kalmadı. Şubat ayında Amerikalı bir firma tarafından Avrupa ülkelerinde yapılan ankette Avrupalıların büyük bölümünün tehdit olarak ABD’yi gördüğü sonucu çıktı.
ABD’nin hegemonyasındaki bir NATO çerçevesinde Avrupa ülkeleri ciddi bir rahatsızlık yaşıyorlar. Bir tepki var. Fransa ‘ABD hegemonyası bitsin, biz Avrupalılar NATO’ya hakim olalım’ diyor. NATO artık savunma paktı olmaktan çıkmıştır. Avrupa ülkeleri de bunun farkındalar.”