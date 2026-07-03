https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/belcikanin-sicak-hava-bilancosu-can-kayiplari-yuzde-39-artti-1106979315.html

Belçika'nın sıcak hava bilançosu: Can kayıpları yüzde 39 arttı

Belçika'nın sıcak hava bilançosu: Can kayıpları yüzde 39 arttı

Sputnik Türkiye

Batı Avrupa'yı etkisi altına alan aşırı sıcaklar, Belçika'da beklenenden çok daha fazla ölüme yol açtı. Yetkililer, sıcak hava dalgası sırasında kaydedilen... 03.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-03T15:02+0300

2026-07-03T15:02+0300

2026-07-03T15:02+0300

dünya

avrupa

belçika

belçika sağlık bakanlığı

aşırı sıcaklar

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Belçika Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan geçici verilere göre, 18-29 Haziran tarihleri arasında ülkede beklenenden yüzde 39 daha fazla ölüm gerçekleşti. Bu dönemde bin 222 ölüm kaydedildi. Bu ölümlerin 530'unu 85 yaş ve üzerindeki kişiler oluştururken, 65 yaş altındaki grupta da 180 ölüm kaydedildi.Bakanlık, "Bir sıcak hava dalgası sırasında görülen bu düzeydeki fazla ölüm, ülkemizde şimdiye kadar eşi benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştı." açıklamasını yaptı.Avrupa'ya yeni sıcaklık dalgasıGeçen hafta Avrupa'nın bazı bölgelerinde hava sıcaklığı 40 dereceyi aşarken, acil yardım çağrılarında büyük artış yaşandı ve hastaneler üzerindeki yük ağırlaştı.Meteoroloji tahminlerine göre, önümüzdeki günlerde sıcak hava dalgası yeniden etkisini gösterecek. Fransa'nın bazı bölgelerinde sıcaklıkların yeniden 35 derece seviyelerine ulaşabileceği, Belçika'da ise hafta başında sıcaklığın 26-27 derece civarında seyretmesinin beklendiği bildirildi.

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avrupa, belçika, belçika sağlık bakanlığı, aşırı sıcaklar