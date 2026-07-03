https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/belcikanin-sicak-hava-bilancosu-can-kayiplari-yuzde-39-artti-1106979315.html
Belçika'nın sıcak hava bilançosu: Can kayıpları yüzde 39 arttı
Belçika'nın sıcak hava bilançosu: Can kayıpları yüzde 39 arttı
Sputnik Türkiye
Batı Avrupa'yı etkisi altına alan aşırı sıcaklar, Belçika'da beklenenden çok daha fazla ölüme yol açtı. Yetkililer, sıcak hava dalgası sırasında kaydedilen... 03.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-03T15:02+0300
2026-07-03T15:02+0300
2026-07-03T15:02+0300
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belçika
belçika sağlık bakanlığı
aşırı sıcaklar
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Belçika Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan geçici verilere göre, 18-29 Haziran tarihleri arasında ülkede beklenenden yüzde 39 daha fazla ölüm gerçekleşti. Bu dönemde bin 222 ölüm kaydedildi. Bu ölümlerin 530'unu 85 yaş ve üzerindeki kişiler oluştururken, 65 yaş altındaki grupta da 180 ölüm kaydedildi.Bakanlık, "Bir sıcak hava dalgası sırasında görülen bu düzeydeki fazla ölüm, ülkemizde şimdiye kadar eşi benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştı." açıklamasını yaptı.Avrupa'ya yeni sıcaklık dalgasıGeçen hafta Avrupa'nın bazı bölgelerinde hava sıcaklığı 40 dereceyi aşarken, acil yardım çağrılarında büyük artış yaşandı ve hastaneler üzerindeki yük ağırlaştı.Meteoroloji tahminlerine göre, önümüzdeki günlerde sıcak hava dalgası yeniden etkisini gösterecek. Fransa'nın bazı bölgelerinde sıcaklıkların yeniden 35 derece seviyelerine ulaşabileceği, Belçika'da ise hafta başında sıcaklığın 26-27 derece civarında seyretmesinin beklendiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/dso-depremlerin-vurdugu-venezuelada-saglik-sistemi-ciddi-baski-altinda-1106976652.html
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avrupa, belçika, belçika sağlık bakanlığı, aşırı sıcaklar
avrupa, belçika, belçika sağlık bakanlığı, aşırı sıcaklar
Belçika'nın sıcak hava bilançosu: Can kayıpları yüzde 39 arttı
Batı Avrupa'yı etkisi altına alan aşırı sıcaklar, Belçika'da beklenenden çok daha fazla ölüme yol açtı. Yetkililer, sıcak hava dalgası sırasında kaydedilen fazla ölümlerin ülkede şimdiye kadar görülen en yüksek seviyeye ulaştığını açıkladı.
Belçika Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan geçici verilere göre, 18-29 Haziran tarihleri arasında ülkede beklenenden yüzde 39 daha fazla ölüm gerçekleşti. Bu dönemde bin 222 ölüm kaydedildi. Bu ölümlerin 530'unu 85 yaş ve üzerindeki kişiler oluştururken, 65 yaş altındaki grupta da 180 ölüm kaydedildi.
Bakanlık, "Bir sıcak hava dalgası sırasında görülen bu düzeydeki fazla ölüm, ülkemizde şimdiye kadar eşi benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştı." açıklamasını yaptı.
Avrupa'ya yeni sıcaklık dalgası
Geçen hafta Avrupa'nın bazı bölgelerinde hava sıcaklığı 40 dereceyi aşarken, acil yardım çağrılarında büyük artış yaşandı ve hastaneler üzerindeki yük ağırlaştı.
Meteoroloji tahminlerine göre, önümüzdeki günlerde sıcak hava dalgası yeniden etkisini gösterecek. Fransa'nın bazı bölgelerinde sıcaklıkların yeniden 35 derece seviyelerine ulaşabileceği, Belçika'da ise hafta başında sıcaklığın 26-27 derece civarında seyretmesinin beklendiği bildirildi.