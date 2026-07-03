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Altında beş hafta sonra bir ilk: Piyasalarda son durum ne ?
Altında beş hafta sonra bir ilk: Piyasalarda son durum ne ?
Sputnik Türkiye
Altın fiyatları son beş haftanın ardından yükselişe geçti. Uzmanlar, kısa vadeli bir toparlanma olsa da, orta ve uzun vadeli risklerin devam ettiğini... 03.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-03T09:57+0300
2026-07-03T09:57+0300
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Spot altın sabah saatlerinde yüzde düne göre yüzde 1,37 yükselişle 4178 dolardan alıcı buluyor. Gram altın ise yüzde 1,54 yükselişle 6289 TL'den işlem görüyor.Küresel piyasalarda gözlerin çevrildiği altın, son dönemde yaşadığı baskıların ardından 5 haftalık aranın ardından ilk kez pozitif bir kazanç grafiği çizmeye başladı. Yatırımcısına nefes aldıran bu toparlanmaya rağmen, piyasalardaki belirsizlikler ve kritik eşikler altının önündeki en büyük risk unsuru olmaya devam ediyor.5 haftalık kayıp serisi sona erdiSon dönemde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikaları, ABD işsizlik ve tarım dışı istihdam verileri ve jeopolitik gerilimlerin yön değiştirmesiyle baskı altında kalan ons altın, haftalık bazda kayıplarına son verdi. Güvenli liman talebinin yeniden canlanması ve teknik düzeltmelerin etkisiyle sarı metal, 5 hafta sonra ilk kez haftayı kazançla kapatma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Uzmanlar bu toparlanmayı kısa vadeli bir rahatlama olarak görse de, orta ve uzun vadeli tehlikelerin henüz tamamen ortadan kalkmadığı konusunda uyarıyor.Güncel altın fiyatları📈 Ons altın: 4.179 dolar💰 Gram altın: 6.289,20 TL🔸 Çeyrek altın: 10.282,85 TL🔸 Yarım altın: 20.565,69 TL🔸 Tam altın: 41.131,40 TL👑 Cumhuriyet altını: 41.800,00 TL💎 Gremse altın: 103.080,00 TL
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altın, ons altın, gram altın, altın fiyatları, çeyrek altın, yarım altın, yarım gram altın
altın, ons altın, gram altın, altın fiyatları, çeyrek altın, yarım altın, yarım gram altın

Altında beş hafta sonra bir ilk: Piyasalarda son durum ne ?

09:57 03.07.2026
Altın
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2026
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Altın fiyatları son beş haftanın ardından yükselişe geçti. Uzmanlar, kısa vadeli bir toparlanma olsa da, orta ve uzun vadeli risklerin devam ettiğini belirtiyor.
Spot altın sabah saatlerinde yüzde düne göre yüzde 1,37 yükselişle 4178 dolardan alıcı buluyor. Gram altın ise yüzde 1,54 yükselişle 6289 TL'den işlem görüyor.
Küresel piyasalarda gözlerin çevrildiği altın, son dönemde yaşadığı baskıların ardından 5 haftalık aranın ardından ilk kez pozitif bir kazanç grafiği çizmeye başladı. Yatırımcısına nefes aldıran bu toparlanmaya rağmen, piyasalardaki belirsizlikler ve kritik eşikler altının önündeki en büyük risk unsuru olmaya devam ediyor.

5 haftalık kayıp serisi sona erdi

Son dönemde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikaları, ABD işsizlik ve tarım dışı istihdam verileri ve jeopolitik gerilimlerin yön değiştirmesiyle baskı altında kalan ons altın, haftalık bazda kayıplarına son verdi. Güvenli liman talebinin yeniden canlanması ve teknik düzeltmelerin etkisiyle sarı metal, 5 hafta sonra ilk kez haftayı kazançla kapatma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Uzmanlar bu toparlanmayı kısa vadeli bir rahatlama olarak görse de, orta ve uzun vadeli tehlikelerin henüz tamamen ortadan kalkmadığı konusunda uyarıyor.

Güncel altın fiyatları

📈 Ons altın: 4.179 dolar
💰 Gram altın: 6.289,20 TL
🔸 Çeyrek altın: 10.282,85 TL
🔸 Yarım altın: 20.565,69 TL
🔸 Tam altın: 41.131,40 TL
👑 Cumhuriyet altını: 41.800,00 TL
💎 Gremse altın: 103.080,00 TL
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DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
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