https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/ahmet-hakan-ongun-dogru-soyluyorsa-korkunc-bir-dolandiricilik-avukat-ozkan-dogru-soyluyorsa-korkunc-1106965538.html
Ahmet Hakan: Ongun doğru söylüyorsa korkunç bir dolandırıcılık, avukat Özkan doğru söylüyorsa korkunç bir iftira
Ahmet Hakan: Ongun doğru söylüyorsa korkunç bir dolandırıcılık, avukat Özkan doğru söylüyorsa korkunç bir iftira
Sputnik Türkiye
Ahmet Hakan, Murat Ongun'un dün İBB davasındaki iddiasını gündeme taşıdı ve "Murat Ongun doğru söylüyorsa korkunç bir dolandırıcılık, avukat Özkan doğru... 03.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-03T09:30+0300
2026-07-03T09:30+0300
2026-07-03T09:30+0300
poli̇ti̇ka
ahmet hakan
murat ongun
avukat
i̇bb
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0c/1100115901_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_4f4ffc85398d004c8101ce8e01dc2fdd.jpg
Gazeteci Ahmet Hakan MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un İBB davasındaki savunmasında dile getirdiği iddialara ilişkin bir yazı kaleme aldı.Davada, tutuklu sanık olarak, İBB Başkanı Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un da savunmaları alınıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/ibb-davasinda-murat-ongun-ilk-defa-sanik-kursunde-1106885739.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0c/1100115901_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_f34599b7eea4d017203ac7de2ad79824.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ahmet hakan, murat ongun, avukat, i̇bb, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
ahmet hakan, murat ongun, avukat, i̇bb, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
Ahmet Hakan: Ongun doğru söylüyorsa korkunç bir dolandırıcılık, avukat Özkan doğru söylüyorsa korkunç bir iftira
Ahmet Hakan, Murat Ongun'un dün İBB davasındaki iddiasını gündeme taşıdı ve "Murat Ongun doğru söylüyorsa korkunç bir dolandırıcılık, avukat Özkan doğru söylüyorsa korkunç bir iftira söz konusu" dedi.
Gazeteci Ahmet Hakan MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un İBB davasındaki savunmasında dile getirdiği iddialara ilişkin bir yazı kaleme
aldı.
Davada, tutuklu sanık olarak, İBB Başkanı Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un da savunmaları alınıyor.
Ahmet Hakan bugünkü yazısında şu kısımlara dikkat çekti: "Murat Ongun’un mahkeme salonunda ortaya attığı iddiaya bakalım. MURAT ONGUN: Bir avukat geldi bana. Beliz Özkan isimli bir avukat. Bana “Bir milyon dolar verirsen gözaltındaki eşinin tutuklanmasını engellerim” dedi. Ben de “Benim böyle bir param yok” dedim. Şimdi de suçlanan avukat Beliz Özkan’ın cevabına bakalım. AVUKAT BELİZ ÖZKAN: Murat Ongun’a sadece “geçmiş olsun” demek için gitmiştim. Görüşmemizde ülkenin siyasi iklimini konuştuk. Ortak tanıdıklarımızdan söz ettik. Benim Murat Ongun’un iddia ettiği gibi bir talebim olmadı. Peki hangisi doğru söylüyor? Bilmiyorum. Bilemiyorum. Eğer MURAT ONGUN doğru söylüyorsa... Ortada yargıyı da töhmet altında bırakan korkunç bir dolandırıcılık girişimi söz konusu. Eğer BELİZ ÖZKAN doğru söylüyorsa... Ortada bir avukatın haysiyetini ayaklar altına alan korkunç bir iftira söz konusu.