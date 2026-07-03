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Ahmet Hakan: Ongun doğru söylüyorsa korkunç bir dolandırıcılık, avukat Özkan doğru söylüyorsa korkunç bir iftira
Ahmet Hakan: Ongun doğru söylüyorsa korkunç bir dolandırıcılık, avukat Özkan doğru söylüyorsa korkunç bir iftira
Sputnik Türkiye
Ahmet Hakan, Murat Ongun'un dün İBB davasındaki iddiasını gündeme taşıdı ve "Murat Ongun doğru söylüyorsa korkunç bir dolandırıcılık, avukat Özkan doğru... 03.07.2026, Sputnik Türkiye
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poli̇ti̇ka
ahmet hakan
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Gazeteci Ahmet Hakan MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un İBB davasındaki savunmasında dile getirdiği iddialara ilişkin bir yazı kaleme aldı.Davada, tutuklu sanık olarak, İBB Başkanı Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un da savunmaları alınıyor.
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ahmet hakan, murat ongun, avukat, i̇bb, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
ahmet hakan, murat ongun, avukat, i̇bb, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

Ahmet Hakan: Ongun doğru söylüyorsa korkunç bir dolandırıcılık, avukat Özkan doğru söylüyorsa korkunç bir iftira

09:30 03.07.2026
© AA / Mehmet Murat ÖnelAhmet Hakan
Ahmet Hakan - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2026
© AA / Mehmet Murat Önel
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Ahmet Hakan, Murat Ongun'un dün İBB davasındaki iddiasını gündeme taşıdı ve "Murat Ongun doğru söylüyorsa korkunç bir dolandırıcılık, avukat Özkan doğru söylüyorsa korkunç bir iftira söz konusu" dedi.
Gazeteci Ahmet Hakan MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un İBB davasındaki savunmasında dile getirdiği iddialara ilişkin bir yazı kaleme aldı.
Davada, tutuklu sanık olarak, İBB Başkanı Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un da savunmaları alınıyor.
Ahmet Hakan bugünkü yazısında şu kısımlara dikkat çekti: "Murat Ongun’un mahkeme salonunda ortaya attığı iddiaya bakalım. MURAT ONGUN: Bir avukat geldi bana. Beliz Özkan isimli bir avukat. Bana “Bir milyon dolar verirsen gözaltındaki eşinin tutuklanmasını engellerim” dedi. Ben de “Benim böyle bir param yok” dedim. Şimdi de suçlanan avukat Beliz Özkan’ın cevabına bakalım. AVUKAT BELİZ ÖZKAN: Murat Ongun’a sadece “geçmiş olsun” demek için gitmiştim. Görüşmemizde ülkenin siyasi iklimini konuştuk. Ortak tanıdıklarımızdan söz ettik. Benim Murat Ongun’un iddia ettiği gibi bir talebim olmadı. Peki hangisi doğru söylüyor? Bilmiyorum. Bilemiyorum. Eğer MURAT ONGUN doğru söylüyorsa... Ortada yargıyı da töhmet altında bırakan korkunç bir dolandırıcılık girişimi söz konusu. Eğer BELİZ ÖZKAN doğru söylüyorsa... Ortada bir avukatın haysiyetini ayaklar altına alan korkunç bir iftira söz konusu.
Murat Ongun - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2026
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İBB davasında Murat Ongun ilk defa sanık kürsünde
30 Haziran , 14:44
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