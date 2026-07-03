Ahmet Hakan: Ongun doğru söylüyorsa korkunç bir dolandırıcılık, avukat Özkan doğru söylüyorsa korkunç bir iftira

Ahmet Hakan bugünkü yazısında şu kısımlara dikkat çekti: "Murat Ongun’un mahkeme salonunda ortaya attığı iddiaya bakalım. MURAT ONGUN: Bir avukat geldi bana. Beliz Özkan isimli bir avukat. Bana “Bir milyon dolar verirsen gözaltındaki eşinin tutuklanmasını engellerim” dedi. Ben de “Benim böyle bir param yok” dedim. Şimdi de suçlanan avukat Beliz Özkan’ın cevabına bakalım. AVUKAT BELİZ ÖZKAN: Murat Ongun’a sadece “geçmiş olsun” demek için gitmiştim. Görüşmemizde ülkenin siyasi iklimini konuştuk. Ortak tanıdıklarımızdan söz ettik. Benim Murat Ongun’un iddia ettiği gibi bir talebim olmadı. Peki hangisi doğru söylüyor? Bilmiyorum. Bilemiyorum. Eğer MURAT ONGUN doğru söylüyorsa... Ortada yargıyı da töhmet altında bırakan korkunç bir dolandırıcılık girişimi söz konusu. Eğer BELİZ ÖZKAN doğru söylüyorsa... Ortada bir avukatın haysiyetini ayaklar altına alan korkunç bir iftira söz konusu.