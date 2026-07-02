https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/yilmaz-kabotaj-kanunu-turkiyenin-denizcilikteki-bagimsizliginin-temelidir-1106956288.html

Unutturulan bayramın Türkiye’ye kazandırdıkları: Trilyonlarca dolar

Unutturulan bayramın Türkiye’ye kazandırdıkları: Trilyonlarca dolar

Sputnik Türkiye

Gazeteci Fethi Yılmaz, Kabotaj ve Denizcilik Bayramı'nın Türkiye'nin denizlerdeki egemenliğinin ve denizcilik alanındaki bağımsızlığının simgesi olduğunu... 02.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-02T21:15+0300

2026-07-02T21:15+0300

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Gazeteci Fethi Yılmaz, Radyo Sputnik'te yayınlanan Yazı-Yorum programında 1 Temmuz Kabotaj ve Denizcilik Bayramı'nın Türkiye açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Kabotaj Kanunu'nun denizcilikten savunma sanayisine kadar birçok alanda Türkiye'nin gelişiminin temelini oluşturduğunu belirten Yılmaz, bayramın hak ettiği değeri görmediğini söyledi.Yılmaz şunları söyledi:‘Denizciliğin gelişmesinin önünü açtı’Kapitülasyonların Türkiye'nin denizcilik alanında gelişmesini engellediğini ifade eden Yılmaz, Kabotaj Kanunu'nun bu tabloyu değiştirdiğini belirterek şöyle konuştu:‘Savunma sanayisinin de temel taşlarından biri’Kabotaj Kanunu'nun yalnızca taşımacılığı değil, savunma sanayisini de desteklediğini söyleyen Yılmaz, şu değerlendirmeyi yaptı:‘Hak ettiği değeri görmüyor’Kabotaj ve Denizcilik Bayramı'nın yeterince önemsenmediğini dile getiren Yılmaz, Mustafa Kemal Atatürk'ün denizcilik vizyonunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

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2026

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radyo, radyo, radyo, radyo sputnik, mustafa kemal atatürk