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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/yilmaz-kabotaj-kanunu-turkiyenin-denizcilikteki-bagimsizliginin-temelidir-1106956288.html
Unutturulan bayramın Türkiye’ye kazandırdıkları: Trilyonlarca dolar
Unutturulan bayramın Türkiye’ye kazandırdıkları: Trilyonlarca dolar
Sputnik Türkiye
Gazeteci Fethi Yılmaz, Kabotaj ve Denizcilik Bayramı'nın Türkiye'nin denizlerdeki egemenliğinin ve denizcilik alanındaki bağımsızlığının simgesi olduğunu... 02.07.2026, Sputnik Türkiye
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Gazeteci Fethi Yılmaz, Radyo Sputnik'te yayınlanan Yazı-Yorum programında 1 Temmuz Kabotaj ve Denizcilik Bayramı'nın Türkiye açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Kabotaj Kanunu'nun denizcilikten savunma sanayisine kadar birçok alanda Türkiye'nin gelişiminin temelini oluşturduğunu belirten Yılmaz, bayramın hak ettiği değeri görmediğini söyledi.Yılmaz şunları söyledi:‘Denizciliğin gelişmesinin önünü açtı’Kapitülasyonların Türkiye'nin denizcilik alanında gelişmesini engellediğini ifade eden Yılmaz, Kabotaj Kanunu'nun bu tabloyu değiştirdiğini belirterek şöyle konuştu:‘Savunma sanayisinin de temel taşlarından biri’Kabotaj Kanunu'nun yalnızca taşımacılığı değil, savunma sanayisini de desteklediğini söyleyen Yılmaz, şu değerlendirmeyi yaptı:‘Hak ettiği değeri görmüyor’Kabotaj ve Denizcilik Bayramı'nın yeterince önemsenmediğini dile getiren Yılmaz, Mustafa Kemal Atatürk'ün denizcilik vizyonunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:
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radyo, radyo, radyo, radyo sputnik, mustafa kemal atatürk

Unutturulan bayramın Türkiye’ye kazandırdıkları: Trilyonlarca dolar

21:15 02.07.2026 (güncellendi: 21:16 02.07.2026)
yazı-yorum
yazı-yorum - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2026
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Fethi Yılmaz
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Gazeteci Fethi Yılmaz, Kabotaj ve Denizcilik Bayramı'nın Türkiye'nin denizlerdeki egemenliğinin ve denizcilik alanındaki bağımsızlığının simgesi olduğunu söyledi. Yılmaz, bugün denizcilik, lojistik ve savunma sanayisindeki birçok kazanımın temelinde Kabotaj Kanunu'nun bulunduğunu vurguladı.
Gazeteci Fethi Yılmaz, Radyo Sputnik'te yayınlanan Yazı-Yorum programında 1 Temmuz Kabotaj ve Denizcilik Bayramı'nın Türkiye açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Kabotaj Kanunu'nun denizcilikten savunma sanayisine kadar birçok alanda Türkiye'nin gelişiminin temelini oluşturduğunu belirten Yılmaz, bayramın hak ettiği değeri görmediğini söyledi.
Yılmaz şunları söyledi:
“Unutturulan bayramın Türkiye'ye kazandırdıkları trilyonlarca dolar. Unutturulan bayram ne? Kabotaj Bayramı. 1 Temmuz Kabotaj ve Denizcilik Bayramı. Lozan Antlaşması'yla kapitülasyonlar kaldırıldı ve ardından çıkarılan 815 sayılı Kabotaj Kanunu ile Türk limanları, karasuları, akarsuları ve göllerdeki deniz taşımacılığı, kılavuzluk ve römorkör hizmetleri Türk bayraklı gemilere ve Türk vatandaşlarına verildi. Böylece Türkiye denizleri üzerindeki tam egemenliğini yeniden kazandı.”

‘Denizciliğin gelişmesinin önünü açtı’

Kapitülasyonların Türkiye'nin denizcilik alanında gelişmesini engellediğini ifade eden Yılmaz, Kabotaj Kanunu'nun bu tabloyu değiştirdiğini belirterek şöyle konuştu:
“Daha önce taşımacılığı da yolcu taşımacılığını da yabancılar yapıyordu. Bu nedenle Türkiye denizcilik anlamında gelişemiyordu. Türkiye'nin 8 bin 333 kilometrelik kıyı şeridi üzerindeki tam hâkimiyet Kabotaj Kanunu sayesinde sağlandı. Bugün liman işletmeciliği de Mavi Vatan anlayışı da denizcilikle ilgili bütün kazanımlarımız da bu kanunun eseridir.”

‘Savunma sanayisinin de temel taşlarından biri’

Kabotaj Kanunu'nun yalnızca taşımacılığı değil, savunma sanayisini de desteklediğini söyleyen Yılmaz, şu değerlendirmeyi yaptı:
“Bugün Milli Savunma Bakanlığı'nın aynı anda onlarca savaş gemisi inşa edebilmesi de bu altyapının sonucudur. Türkiye'nin savaş gemisi üretmesi, MİLGEM projeleri, mühendislik çalışmaları ve üniversitelerdeki akademik faaliyetler bu kazanımlar sayesinde gelişti.”

‘Hak ettiği değeri görmüyor’

Kabotaj ve Denizcilik Bayramı'nın yeterince önemsenmediğini dile getiren Yılmaz, Mustafa Kemal Atatürk'ün denizcilik vizyonunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:
“Mustafa Kemal Atatürk, 'Denizciliği Türk'ün büyük millî ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız' diyor. Bugün lojistik ve taşımacılıkta milyarlarca dolarlık gelir elde ediliyorsa bunun temelinde Kabotaj Kanunu vardır. Örneğin lojistik ve taşımacılıkta Türkiye, 2025 yılında 42,4 milyar dolarlık gelir elde etti. Bu nedenle 1 Temmuz Kabotaj ve Denizcilik Bayramı'na gereken önem, iktidarıyla muhalefetiyle herkes tarafından verilmelidir.”
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