Yapay zeka ekonominin yeni sınavı oldu

“Avrupa Merkez Bankası Sempozyumu’nda akademisyenler ve yatırımcılar ana soru etrafında toplanmışlar. Soru şu, yapay zeka küresel ekonomi için büyük bir verimlilik devrimi mi, yoksa yeni bir finansal kırılganlık kaynağı mı? Yani kötümserlik tek başına hakim değil bu bakış açısında. FED Başkanı mesela yapay zeka devriminin henüz birinci ya da ikinci aşamasında olduğumuzu, bu teknolojinin daha büyük refah getirebileceğini söylüyor. Ama toplantıdaki birçok ekonomist aynı andaki üç büyük riske dikkat çekmişler. Yapay zeka devlerinin ve merkezi şirketlerin artan borçlanması, yatırımcıların yapay zeka hisselerine kaldıraçla yüklenmesi ve işsizliğin yükselmesinin sıkıntılı konular olduğunu vurguluyor. Kanada Merkez Bankası Başkanı, yapay zeka bağlantılı şirketlerin değerlemelerinin tarihsel ölçülere göre çok şişik durumda olduğunu söylüyor. Herkes bunu pompalıyor. Buradan inanılmaz paralar gelecek ve yatırımı buraya yapın diyorlar. Görmediğimiz bir şeyin fiyatını önceden öngörmek gibi görünüyor”