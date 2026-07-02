https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/yapay-zeka-ekonominin-yeni-sinavi-oldu-1106947709.html
Yapay zeka ekonominin yeni sınavı oldu
Yapay zeka ekonominin yeni sınavı oldu
Sputnik Türkiye
Gazeteci Serhat Ayan’ın, Radyo Sputnik’teki Yapay Zeka Günlüğü programında bugünkü konularından biri, Avrupa Merkez Bankası Sempozyumu’nda yatırımcılar ve... 02.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-02T16:20+0300
2026-07-02T16:20+0300
2026-07-02T16:20+0300
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Yapay zekanın küresel ekonomi üzerindeki etkileri, yalnızca teknoloji dünyasının değil, ekonomi yönetimlerinin de en önemli gündem başlıklarından biri haline geldi. Avrupa Merkez Bankası'nın düzenlediği sempozyumda bir araya gelen merkez bankacıları, akademisyenler ve yatırımcılar, yapay zekanın ekonomik büyüme ve verimlilik potansiyelinin yanı sıra finansal istikrar açısından oluşturabileceği riskleri de masaya yatırdı.Konuyu Yapay Zeka Günlüğü’nde ele alan gazeteci Serhat Ayan ise şöyle değerlendirdi:
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Serhat Ayan
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Serhat Ayan
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Serhat Ayan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, serhat ayan, avrupa merkez bankası (ecb), yapay zeka
radyo sputnik, radyo, radyo, serhat ayan, avrupa merkez bankası (ecb), yapay zeka
Yapay zeka ekonominin yeni sınavı oldu
Gazeteci Serhat Ayan’ın, Radyo Sputnik’teki Yapay Zeka Günlüğü programında bugünkü konularından biri, Avrupa Merkez Bankası Sempozyumu’nda yatırımcılar ve akademisyenlerin yapay zeka gündemi etrafında toplanması oldu.
Yapay zekanın küresel ekonomi üzerindeki etkileri, yalnızca teknoloji dünyasının değil, ekonomi yönetimlerinin de en önemli gündem başlıklarından biri haline geldi. Avrupa Merkez Bankası'nın düzenlediği sempozyumda bir araya gelen merkez bankacıları, akademisyenler ve yatırımcılar, yapay zekanın ekonomik büyüme ve verimlilik potansiyelinin yanı sıra finansal istikrar açısından oluşturabileceği riskleri de masaya yatırdı.
Konuyu Yapay Zeka Günlüğü’nde ele alan gazeteci Serhat Ayan ise şöyle değerlendirdi:
“Avrupa Merkez Bankası Sempozyumu’nda akademisyenler ve yatırımcılar ana soru etrafında toplanmışlar. Soru şu, yapay zeka küresel ekonomi için büyük bir verimlilik devrimi mi, yoksa yeni bir finansal kırılganlık kaynağı mı? Yani kötümserlik tek başına hakim değil bu bakış açısında. FED Başkanı mesela yapay zeka devriminin henüz birinci ya da ikinci aşamasında olduğumuzu, bu teknolojinin daha büyük refah getirebileceğini söylüyor. Ama toplantıdaki birçok ekonomist aynı andaki üç büyük riske dikkat çekmişler. Yapay zeka devlerinin ve merkezi şirketlerin artan borçlanması, yatırımcıların yapay zeka hisselerine kaldıraçla yüklenmesi ve işsizliğin yükselmesinin sıkıntılı konular olduğunu vurguluyor. Kanada Merkez Bankası Başkanı, yapay zeka bağlantılı şirketlerin değerlemelerinin tarihsel ölçülere göre çok şişik durumda olduğunu söylüyor. Herkes bunu pompalıyor. Buradan inanılmaz paralar gelecek ve yatırımı buraya yapın diyorlar. Görmediğimiz bir şeyin fiyatını önceden öngörmek gibi görünüyor”