https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/van-barosu-sorusturmadan-cekilmisti-aile-bakanligindan-rojin-kabais-aciklamasi-1106947875.html

Van Barosu soruşturmadan çekilmişti: Aile Bakanlığından Rojin Kabaiş açıklaması

Van Barosu soruşturmadan çekilmişti: Aile Bakanlığından Rojin Kabaiş açıklaması

Sputnik Türkiye

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Van Barosunun çekildiği Rojin Kabaiş soruşturmasındaki adli sürecin ilk günden itibaren Bakanlık tarafından titizlikle... 02.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-02T16:47+0300

2026-07-02T16:47+0300

2026-07-02T16:47+0300

türki̇ye

rojin kabaiş

nizamettin kabaiş

van

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Van Barosunun çekildiği Rojin Kabaiş soruşturmasındaki adli sürecin ilk günden itibaren Bakanlık tarafından titizlikle takip edildiğini bildirdi.Bakanlık, Rojin Kabaiş soruşturmasına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.Açıklamada, şunlar kaydedildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260507/rojin-kabais-sorusturmasinda-yeni-gelisme-yurt-yonetimi-hakkinda-sorusturma-izni-verildi-1105574060.html

türki̇ye

van

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rojin kabaiş, nizamettin kabaiş, van