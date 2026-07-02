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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/van-barosu-sorusturmadan-cekilmisti-aile-bakanligindan-rojin-kabais-aciklamasi-1106947875.html
Van Barosu soruşturmadan çekilmişti: Aile Bakanlığından Rojin Kabaiş açıklaması
Van Barosu soruşturmadan çekilmişti: Aile Bakanlığından Rojin Kabaiş açıklaması
Sputnik Türkiye
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Van Barosunun çekildiği Rojin Kabaiş soruşturmasındaki adli sürecin ilk günden itibaren Bakanlık tarafından titizlikle... 02.07.2026, Sputnik Türkiye
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Van Barosunun çekildiği Rojin Kabaiş soruşturmasındaki adli sürecin ilk günden itibaren Bakanlık tarafından titizlikle takip edildiğini bildirdi.Bakanlık, Rojin Kabaiş soruşturmasına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.Açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260507/rojin-kabais-sorusturmasinda-yeni-gelisme-yurt-yonetimi-hakkinda-sorusturma-izni-verildi-1105574060.html
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rojin kabaiş, nizamettin kabaiş, van
rojin kabaiş, nizamettin kabaiş, van

Van Barosu soruşturmadan çekilmişti: Aile Bakanlığından Rojin Kabaiş açıklaması

16:47 02.07.2026
© AARojin Kabaiş
Rojin Kabaiş - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2026
© AA
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Van Barosunun çekildiği Rojin Kabaiş soruşturmasındaki adli sürecin ilk günden itibaren Bakanlık tarafından titizlikle takip edildiğini bildirdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Van Barosunun çekildiği Rojin Kabaiş soruşturmasındaki adli sürecin ilk günden itibaren Bakanlık tarafından titizlikle takip edildiğini bildirdi.
Bakanlık, Rojin Kabaiş soruşturmasına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Van Barosunun çekildiği Rojin Kabaiş soruşturmasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adli süreci ilk günden itibaren titizlikle takip ediyor. Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin adli süreci ilk günden itibaren yakından takip eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dava açılması halinde avukatları aracılığıyla davaya katılma talebinde bulunacak. Bakanlık, dava açılması halinde mahkemede ailenin yanında yer alarak hukuki desteğini sürdürecek."
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