https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/unrwa-gazze-ve-bati-seriada-faaliyetlerine-devam-ediyor-1106953055.html
‘UNRWA, Gazze ve Batı Şeria'da faaliyetlerine devam ediyor’
‘UNRWA, Gazze ve Batı Şeria'da faaliyetlerine devam ediyor’
Sputnik Türkiye
UNRWA Sözcüsü Abu Hasna, ajansın Gazze’de ve Batı Şeria dahil faaliyet gösterdiği beş bölgede çalışmalarına devam ettiğini belirtti. 02.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-02T19:16+0300
2026-07-02T19:16+0300
2026-07-02T19:16+0300
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ortadoğu
gazze
batı şeria
birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)
unrwa
gazze şeridi
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Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Sözcüsü Adnan Abu Hasna, Sputnik’e demecinde ajansın Gazze’de ve Batı Şeria'da faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi."UNRWA, mevcut zorluklara rağmen Gazze Şeridi ve Batı Şeria dahil olmak üzere faaliyet gösterdiği beş bölgenin tamamında çalışmalarına devam ediyor" diyen Abu Hasna, sözlerini şöyle sürdürdü:Ajansın sağlık merkezlerinin her gün yaklaşık 16 bin hastayı kabul ettiğine dikkat çeken Abu Hasna, personelin ise halka içme suyu dağıtmaya, atıkları toplamaya ve psikolojik destek sağlamaya devam ettiğini dile getirdi.UNRWA'nın ciddi bir mali kriz yaşadığını, faaliyetlerini sürdürmek ve yıl sonuna kadar personel maaşlarını ödeyebilmek için acilen 100 milyon dolara ihtiyaç duyduğunu vurgulayan yetkili, şöyle konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/bmden-kritik-uyari-kirilma-noktasina-yaklasti-unrwa-icin-finansman-alarmi-1106917341.html
gazze
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ortadoğu, gazze, batı şeria, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), unrwa, gazze şeridi
ortadoğu, gazze, batı şeria, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), unrwa, gazze şeridi
‘UNRWA, Gazze ve Batı Şeria'da faaliyetlerine devam ediyor’
UNRWA Sözcüsü Abu Hasna, ajansın Gazze’de ve Batı Şeria dahil faaliyet gösterdiği beş bölgede çalışmalarına devam ettiğini belirtti.
Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Sözcüsü Adnan Abu Hasna, Sputnik’e demecinde ajansın Gazze’de ve Batı Şeria'da faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.
"UNRWA, mevcut zorluklara rağmen Gazze Şeridi ve Batı Şeria dahil olmak üzere faaliyet gösterdiği beş bölgenin tamamında çalışmalarına devam ediyor" diyen Abu Hasna, sözlerini şöyle sürdürdü:
Gazze'de zorlu koşullara ve eğitim altyapısında ciddi eksikliğe rağmen yaklaşık 300 bin çocuk ajansın eğitim programlarında yer alıyor.
Ajansın sağlık merkezlerinin her gün yaklaşık 16 bin hastayı kabul ettiğine dikkat çeken Abu Hasna, personelin ise halka içme suyu dağıtmaya, atıkları toplamaya ve psikolojik destek sağlamaya devam ettiğini dile getirdi.
UNRWA'nın ciddi bir mali kriz yaşadığını, faaliyetlerini sürdürmek ve yıl sonuna kadar personel maaşlarını ödeyebilmek için acilen 100 milyon dolara ihtiyaç duyduğunu vurgulayan yetkili, şöyle konuştu:
Ajansın misyonunu yerine getirmeye devam edebilmesi için uluslararası siyasi destek gerçek finansmana dönüştürülmelidir.