https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/unrwa-gazze-ve-bati-seriada-faaliyetlerine-devam-ediyor-1106953055.html

‘UNRWA, Gazze ve Batı Şeria'da faaliyetlerine devam ediyor’

‘UNRWA, Gazze ve Batı Şeria'da faaliyetlerine devam ediyor’

Sputnik Türkiye

UNRWA Sözcüsü Abu Hasna, ajansın Gazze’de ve Batı Şeria dahil faaliyet gösterdiği beş bölgede çalışmalarına devam ettiğini belirtti. 02.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-02T19:16+0300

2026-07-02T19:16+0300

2026-07-02T19:16+0300

dünya

ortadoğu

gazze

batı şeria

birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)

unrwa

gazze şeridi

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Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Sözcüsü Adnan Abu Hasna, Sputnik’e demecinde ajansın Gazze’de ve Batı Şeria'da faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi."UNRWA, mevcut zorluklara rağmen Gazze Şeridi ve Batı Şeria dahil olmak üzere faaliyet gösterdiği beş bölgenin tamamında çalışmalarına devam ediyor" diyen Abu Hasna, sözlerini şöyle sürdürdü:Ajansın sağlık merkezlerinin her gün yaklaşık 16 bin hastayı kabul ettiğine dikkat çeken Abu Hasna, personelin ise halka içme suyu dağıtmaya, atıkları toplamaya ve psikolojik destek sağlamaya devam ettiğini dile getirdi.UNRWA'nın ciddi bir mali kriz yaşadığını, faaliyetlerini sürdürmek ve yıl sonuna kadar personel maaşlarını ödeyebilmek için acilen 100 milyon dolara ihtiyaç duyduğunu vurgulayan yetkili, şöyle konuştu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/bmden-kritik-uyari-kirilma-noktasina-yaklasti-unrwa-icin-finansman-alarmi-1106917341.html

gazze

batı şeria

gazze şeridi

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ortadoğu, gazze, batı şeria, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), unrwa, gazze şeridi