“Türkiye açmazlarla karşı karşıya, denge politikası sürdürülebilir olmaktan çıkıyor"

“Türkiye’nin güvenlik konularının başında boğazlar ve Kıbrıs konusu gelir. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin özel temsilcisinin yeni barış planına ilişkin bazı maddeler var. Bu planda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney Kıbrıs anlaşmaya varacaktı. Ancak garantörlük NATO’ya ait olacak gibi duruyor. Bu durumda da Türkiye’nin 1959-1960 anlaşmalarıyla kazandığı garantörlüğü ortadan kalkar. ‘Türkiye NATO üyesi olduğu için NATO da Türk askeri de orada bulunacak’ gibi savunmalarla bu gündeme geldi. Kuzey Kıbrıs’ta da ciddi tartışmalar var. Ankara henüz bu konuda resmi bir beyanatta bulunmadı. Ancak bu Türkiye açısından büyük riskler barındırıyor. Doğu Akdeniz Gaz Forumu üzerinden İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs ve ABD ile Avrupa Birliği bu hattı Türkiye’yi baypas ederek devam ettirirlerse sahalardaki aramaları Amerikalılar yapacak. Türkiye buna karşı nasıl bir tepki verecek? Türkiye’ye sadece para verebilirler. Bu parayı zamana yayıp şartlara bağlayabilirler. Türkiye’nin kırılgan ekonomik yapısının toparlanmasını sağlayacak kaynakları aktarabilirler. BlackRock gibi grupların Türkiye’ye girişini sağlayabilirler. Burada tuzaklar olabilir. Bu şirketlerin, Türkiye’nin stratejik kurum ya da şirketlerinin yönetimine gelmeleri tuzaklar barındırıyor olabilir. Biz bunu İran savaşında da görmüştük. Hizbullah’ın ceplerinde patlayan telefonlarda bunu gördük. Türkiye’ye büyük şeyler verileceğini düşünmüyorum. İktidar bundan kazançlı çıkabilir bir ihtimal. Aslında 2028’de Türkiye, ‘Acil Mukabele Kuvvetleri’nin liderliğini de üstlenecek. 40 bin kişilik bir kuvvetten söz ediyoruz. 2022’de Rusya’nın NATO operasyonları sonrası Doğu Avrupa’ya yerleştirilmesiyle aktif hale getirilmiş bir yapıydı bu. Kıbrıs’ta Türkiye’nin aleyhinde bir operasyon olduğunda Türkiye, Acil Mukabele Kuvvetleri’nde yer alıp oraya mı gidecek yoksa kendi jeopolitik çıkarlarını mı savunacak? Türkiye bu açmazlarla karşı karşıya. Bu sebeple Türkiye denge politikasını sürdürebilir durumda değil. Bugün ise Batı ve NATO ağırlığının artacağını söyleyebiliriz. Boğazlardaki komutanlığın tam adı NATO Deniz Unsur Komutanlığı. Bunun içeriği tam manasıyla doldurulmuş değil ancak NATO’da bu açıdan bir karar alındığı net. Bu komutanlığa İngiliz ve Fransız yetkililerin alınacağı da biliyoruz. İran, Türkiye ve Rusya ilişkilerinde kırılmalar yaşanabilir. Bunun işaretlerini boğazda ve Türkiye’nin Karadeniz’deki ekonomik bölgesindeki deniz sularında Ukrayna tarafından gelen saldırılarda görüyoruz. Rusya bu konuda ses çıkartmaya başladı. Mart 2026’da yapılan saldırı neredeyse boğazın girişinde yaşanmıştı. Karadeniz’deki taşımacılık maliyetleri ve insan güvenliği risk altında. Ukrayna Batılılardan stratejik değişiklik alıyor. Kırım’ı alamayacaklarını bildikleri için orayı yaşanamaz hale getirmek istiyorlar. Karadeniz’i güvenli olmayan bir deniz haline getirmek istiyorlar. Bölgeye kendilerini destekleyen güçlerin gireceği yönünde beklentileri var. Bu da Türkiye ile Rusya’yı karşı karşıya getirir.”