“Türkiye açmazlarla karşı karşıya, denge politikası sürdürülebilir olmaktan çıkıyor"
© SputnikCeyda Karan'la Eksen
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Özer Çetinkaya’ya göre NATO’nun geçirdiği değişimden payını alacak Türkiye’nin denge politikası artık sürdürülebilir olmaktan çıkıyor. Çetinkaya; Güney Kıbrıs’taki gelişmelere karşı hamle yapamayan Türkiye’nin, ABD-İsrail’in Kürt örgütleri kullanma ihtimaline karşı da bir açmaza girdiği görüşünde.
ABD’nin küresel stratejileri doğrultusunda dönüşüm sürecine giren NATO, önümüzdeki dönemde Karadeniz ve Doğu Akdeniz aksında üstleneceği yeni rollerle Türkiye’yi çok boyutlu bir jeopolitik açmazın ve sürdürülmesi imkansız hale gelen bir denge politikasının eşiğine getiriyor. Ukrayna savaşı üzerinden Rusya’yı yıpratıp Avrupa’yı kendisine bağımlı kılma stratejisi izleyen Washington’ın hamleleri, Boğazlar bölgesinde kurulacak NATO Deniz Unsur Komutanlığı’nda İngiliz ve Fransız subayların görev alacak olmasıyla yüzyıl sonra ironik bir egemenlik tartışmasını tetiklerken ittifakın Kıbrıs’taki garantörlüğü devralma planları ve Doğu Akdeniz Gaz Forumu üzerinden Ankara’yı "Mavi Vatan" dışına itme çabaları Türkiye'nin hayati güvenlik çıkarlarını doğrudan tehdit ediyor.
Karadeniz'de yükselen Ukrayna kaynaklı gerilimin Ankara ile Moskova'yı karşı karşıya getirme riski barındırması, Suriye sınırında Kürt meselesinin bölgeselleşerek uluslararası meşruiyet kazanması Türkiye’yi NATO ile kendi milli çıkarları arasında kritik bir yol ayrımına zorluyor.
NATO zirvesinde Türkiye’yi bekleyen olası tabloyu Gazeteci Özer Çetinkaya ile konuştuk.
“NATO’daki dönüşümler ABD’nin politikalarıyla doğrudan bağlantılı”
NATO’daki dönüşümün ABD’nin politikalarıyla ilişkili olduğunu söyleyen Çetinkaya, Avrupa’nın ‘kendi NATO’sunu kuracağı’ iddialarını gerçekçi bulmuyor. Çetinkaya’ya göre ABD-Avrupa arasındaki bu paylaşımda kendisine pay düşecek Türkiye’nin, boğazlarda İngiliz ve Fransızlara söz sahipliği vermesi gerekebilir:
“NATO bir dönüşüm geçiriyor. Türkiye’nin boğazlarında bir komutanlık kuruluyor, Adana’da kolordular var. Bu zirve sonrasında güneyde ve Karadeniz’de daha farklı bir rol üstlenilecek. Bir dijital dönüşüm de söz konusu. Bunun içinde yapay zeka da olacak. Bunu askeri alanda kullanmaya başladılar. İran’daki pek çok hedefi Palantir ile belirleyip vurdular. Minab’daki saldırı yapay zekayla işaretlenen noktalardan bir tanesiydi muhtemelen. NATO’daki bütün dönüşümler Amerika’nın gelecek politikalarıyla doğrudan bağlantılı. Avrupa NATO’su kısa vadede gerçekçi görünmüyor. Bu yükü Almanya’nın da İngiltere’nin de kaldırması olası değil. Bir taraftan Avrupa ile bağlarını koparmış bir ülkeden söz ediyoruz. Siyasi ve ekonomik istikrarsızlık var. Bu sağlanmadan Avrupa güvenliğinden söz etmek gerçekçi değil. Avrupa’da bir birlik de göremiyoruz. Paylaşımı yapacaklar ve paylaşımda da bize ciddi bir yük binecek. Türkiye’de boğazlar konusunda ve orada kurulan komutanlıkta yardımcılığı İngilizler ve Fransızlar yapacak. Bu bir ironi olacak ama yüz yıl sonra İngilizler ve Fransızlar boğazların güvenliğinde söz sahibi olacaklar. ‘Avrupa’nın güvenliği’ dediğimiz şey aslında Rusya. Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı operasyonun savaşa evrilmesiyle bambaşka bir döneme girilecek. Avrupa güvenliğinden kast edilen şey Avrupa’nın Amerika tarafından Rusya tehdidiyle ittifakın içinde tutulması. İngilizler ile Amerika’nın arasında yarık ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Bu yarığa sebep olan şey de Çin’in yükselişi. Amerika, Avrupa’yı Rusya ile korkutuyor ve Rusya’yı da hırpalıyor. Savaş dördüncü yılını deviriyor. Bu kadar ambargonun ortasında Rusya gibi bir ülkenin dahi bunu karşılaması çok zor. Uzun süreli savaşlar büyük güçlerin yıpranmasına neden oluyor. Washington, Rusya’yı yıpratıp diğer taraftan Rusya korkusuyla Avrupa’yı Atlantik İttifakı içinde Amerika’ya muhtaç hale getiriyor. Çin ile Rusya arasındaki Rusya kanadını hırpalamış oluyor. Rusya’nın hırpalanmış şekilde karşılarına gelmesini bekliyorlar. Fransızlar öne çıkmaya çalışıyorlar ancak İngiltere Avrupa ile kopmuş durumda. Almanya uzun bir demilitarizasyon döneminden geçti. Almanya bunu fırsata da çevirebilir ancak bu yükün altına girebilecek pazulara sahip değil.”
“Doğu Akdeniz Gaz Forumu’nun amacı Rusya’yı çevrelemek”
Türkiye’nin dış politikada sürdürmeye çalıştığı denge siyasetinin uygulanabilir olmadığını ifade eden Çetinkaya; Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs’ın Rusya ile birlikte Türkiye’yi de çevreleyeceği görüşünde. Türkiye’nin mavi vatandan dışlandığını belirten Çetinkaya, ABD-İsrail’in Kürt örgütleri kullanma ihtimalini de ciddi bir risk olarak okuyor:
“Türkiye’nin denge politikası artık sürdürülebilir değil. NATO ve ABD’nin desteklediği Doğu Akdeniz Gaz Forumu yaklaşımının temelinde Rusya var. Doğu Akdeniz’den çıkacak gaz yatakları İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve ABD’ye gidecek. Bu gaz Avrupa’ya gidecek ve Avrupa Rus gazına olan bağımlılığından kurtulacak. Sonucunda da Rusya ekonomik bir kayba uğrayacak. Rusya da çevrelenmiş olacak. Amaçları bu. Ancak Türkiye, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında ve İsrail ile Türkiye arasında son dönemde kesişme noktaları var. Türkiye, Leviathan hattına bir şey demiyor ancak Güney Kıbrıs açıklarındaki hatlar 1959-1960 anlaşmaları nedeniyle Türkiye’nin muhatap olduğu alanlar. Türkiye ile Yunanistan ve Güney Kıbrıs arasındaki çatışmayla Türkiye’yi mavi vatandan dışlıyorlar. Türkiye’yi İskenderun’a ve Antalya kıyılarına hapsetmeye çalışıyorlar. Bu kabul edilebilir değil ve bu bir risk alanı. Bir başka risk alanı da Suriye ve Kürt meselesi. İran ile olan çatışmalı ve mutabakatlı sürecin sonunda Amerikalıların ve İsraillilerin bölgedeki Kürt örgütleri kullanacaklarını düşünüyorum. Bunu yaparken Türkiye Kürt sorununun bölgeselleşmesiyle karşı karşıya kalabilir. Uluslararası meşruiyet kazanan bu örgütler Türkiye’nin başına daha büyük belalar açabilir. Türkiye’de bir barış sürecinden geçiyoruz. Bu sürecin çok sağlıklı ilerlediğini görmüyoruz ancak bu bizim kendi içimizde bir tartışma. Kürt sorunu bölgesel konu haline gelirse ve örgütler meşruiyet sahibi olursa Türkiye açısından daha sıkıntılı bir dönem başlar.”
“Türkiye’nin garantörlüğü ortadan kalkar”
Çetinkaya, Kuzey ve Güney Kıbrıs arasındaki barış planında garantörlüğün NATO’ya verilmesi halinde Türkiye’nin garantörlüğünün ortadan kalkacağını söyledi. Çetinkaya’ya göre Türkiye açmazlarla karşı karşıya:
“Türkiye’nin güvenlik konularının başında boğazlar ve Kıbrıs konusu gelir. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin özel temsilcisinin yeni barış planına ilişkin bazı maddeler var. Bu planda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney Kıbrıs anlaşmaya varacaktı. Ancak garantörlük NATO’ya ait olacak gibi duruyor. Bu durumda da Türkiye’nin 1959-1960 anlaşmalarıyla kazandığı garantörlüğü ortadan kalkar. ‘Türkiye NATO üyesi olduğu için NATO da Türk askeri de orada bulunacak’ gibi savunmalarla bu gündeme geldi. Kuzey Kıbrıs’ta da ciddi tartışmalar var. Ankara henüz bu konuda resmi bir beyanatta bulunmadı. Ancak bu Türkiye açısından büyük riskler barındırıyor. Doğu Akdeniz Gaz Forumu üzerinden İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs ve ABD ile Avrupa Birliği bu hattı Türkiye’yi baypas ederek devam ettirirlerse sahalardaki aramaları Amerikalılar yapacak. Türkiye buna karşı nasıl bir tepki verecek? Türkiye’ye sadece para verebilirler. Bu parayı zamana yayıp şartlara bağlayabilirler. Türkiye’nin kırılgan ekonomik yapısının toparlanmasını sağlayacak kaynakları aktarabilirler. BlackRock gibi grupların Türkiye’ye girişini sağlayabilirler. Burada tuzaklar olabilir. Bu şirketlerin, Türkiye’nin stratejik kurum ya da şirketlerinin yönetimine gelmeleri tuzaklar barındırıyor olabilir. Biz bunu İran savaşında da görmüştük. Hizbullah’ın ceplerinde patlayan telefonlarda bunu gördük. Türkiye’ye büyük şeyler verileceğini düşünmüyorum. İktidar bundan kazançlı çıkabilir bir ihtimal. Aslında 2028’de Türkiye, ‘Acil Mukabele Kuvvetleri’nin liderliğini de üstlenecek. 40 bin kişilik bir kuvvetten söz ediyoruz. 2022’de Rusya’nın NATO operasyonları sonrası Doğu Avrupa’ya yerleştirilmesiyle aktif hale getirilmiş bir yapıydı bu. Kıbrıs’ta Türkiye’nin aleyhinde bir operasyon olduğunda Türkiye, Acil Mukabele Kuvvetleri’nde yer alıp oraya mı gidecek yoksa kendi jeopolitik çıkarlarını mı savunacak? Türkiye bu açmazlarla karşı karşıya. Bu sebeple Türkiye denge politikasını sürdürebilir durumda değil. Bugün ise Batı ve NATO ağırlığının artacağını söyleyebiliriz. Boğazlardaki komutanlığın tam adı NATO Deniz Unsur Komutanlığı. Bunun içeriği tam manasıyla doldurulmuş değil ancak NATO’da bu açıdan bir karar alındığı net. Bu komutanlığa İngiliz ve Fransız yetkililerin alınacağı da biliyoruz. İran, Türkiye ve Rusya ilişkilerinde kırılmalar yaşanabilir. Bunun işaretlerini boğazda ve Türkiye’nin Karadeniz’deki ekonomik bölgesindeki deniz sularında Ukrayna tarafından gelen saldırılarda görüyoruz. Rusya bu konuda ses çıkartmaya başladı. Mart 2026’da yapılan saldırı neredeyse boğazın girişinde yaşanmıştı. Karadeniz’deki taşımacılık maliyetleri ve insan güvenliği risk altında. Ukrayna Batılılardan stratejik değişiklik alıyor. Kırım’ı alamayacaklarını bildikleri için orayı yaşanamaz hale getirmek istiyorlar. Karadeniz’i güvenli olmayan bir deniz haline getirmek istiyorlar. Bölgeye kendilerini destekleyen güçlerin gireceği yönünde beklentileri var. Bu da Türkiye ile Rusya’yı karşı karşıya getirir.”