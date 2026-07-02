Suriyelilere çalışma izni muafiyeti sonrası vatandaşlık gelir mi?

“Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayı itibariyle işsizlik verilerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz neredeyse 30 aydan bu yana işsizlik oranının tek hanede seyrettiğini, bunun çok büyük bir başarı olduğunu vurguladı. Gerçekten bu bir başarı mı? Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı resmi işsizlik oranı yüzde 8,2. Ancak asıl bir başka sıkıntı var. Atıl iş gücü olarak adlandırılan geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 31'e yükselmiş. Pandemi döneminde işletmeler kapandı, pek çok iş yeri tatil edildi ve bu nedenle işsizlikte çok ciddi bir artış yaşanmıştı. Bu dönemde bile resmi işsizlik oranı yani dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 10-11 düzeyindeyken, atıl iş gücü olarak adlandırılan geniş tanımlı işsizlik yüzde 15-16'ydı. Yani 4-5 puanlık bir fark vardı. Şimdi ise bu son açıklanan rakamlara baktığımızda yüzde 8,2 tek haneli olmasıyla övündüğümüz dar tanımlı işsizliğe karşılık yüzde 31'e varan bir geniş tanımlı işsizlik söz konusu. Yani neredeyse yüzde 22'ye varan bir fark, bir makas açılması söz konusu. O zaman hangisi gerçek işsizlik rakamı? Tabii ki özellikle 5 buçuk milyon kişinin çalışmaya hazır olduğu halde iş bulamadığını düşündüğümüzde atıl iş gücü olarak adlandırılan geniş tanımlı işsizlik Türkiye'nin gerçek işsizlik tablosunu gösteriyor. Çünkü bu tablonun altında 12 milyon 600 bin kişiye varan bir işsiz sayısı söz konusu.

Geniş tanımlı işsizliğin içerisinde son iki haftada işte İŞKUR'a başvurmadığı için işsiz sayılmayan, çalışabilecek durumda olduğu halde iş bulmaktan umudunu kaybettiği için iş aramayan milyonlar var. Türkiye İstatistik Kurumu bunları işsiz saymıyor, atıl iş gücü olarak nitelendiriyor. Tabii bu da işsizlik tablosunun gerçekliğinin sorgulanmasını gerektiriyor.”