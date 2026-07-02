https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/siyaset-bilimci-adem-kilic-hurmuz-bogazi-artik-abd-icin-de-varolussal-bir-mesele-1106951436.html

Siyaset Bilimci Adem Kılıç: Hürmüz Boğazı artık ABD için de varoluşsal bir mesele

Siyaset Bilimci Adem Kılıç: Hürmüz Boğazı artık ABD için de varoluşsal bir mesele

Sputnik Türkiye

İran-İsrail geriliminin odağının artık nükleer programdan Hürmüz Boğazı'na kaydığını söyleyen Siyaset Bilimci Adem Kılıç, ABD'nin bölgedeki enerji ve ticaret... 02.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-02T18:11+0300

2026-07-02T18:11+0300

2026-07-02T18:11+0300

ceyhun bozkurt'la bölgeni̇n kalbi̇

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Siyaset Bilimci Adem Kılıç, Radyo Sputnik'te yayınlanan Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında İran-İsrail gerilimi ve Hürmüz Boğazı'ndaki son gelişmeleri değerlendirdi. Çatışmanın artık nükleer programın ötesine geçtiğini belirten Kılıç, sürecin küresel enerji ve ABD'nin bölgesel hâkimiyeti açısından kritik bir aşamaya geldiğini söyledi.Kılıç şunları söyledi:‘İran da ABD de meseleyi varoluşsal görüyor’İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın açıklamalarına da değinen Kılıç, tarafların artık geri adım atmasının zorlaştığını belirterek şöyle konuştu:‘Hürmüz'de yeni bir çatışma kaçınılmaz görünüyor’ABD'nin müttefikleriyle yaşadığı görüş ayrılıklarına dikkat çeken Kılıç, NATO Zirvesi'nin de bu sürecin önemli başlıklarından biri olacağını ifade etti.Kılıç, “Amerika artık bu meseleyi kendi müttefiklerine bile anlatmakta zorlanıyor. G7 Zirvesi'nde Trump'ın önüne anlaşma metni aceleyle getirildi ve imza atmak zorunda kaldı. Benzer bir tabloyu NATO Zirvesi'nde de göreceğiz. Trump bu süreci müttefiklerinden destek almak için değerlendirecek. Ancak mevcut veriler bize Hürmüz'de yeni bir çatışmanın kaçınılmaz olduğunu gösteriyor. Çünkü bu mesele artık yalnızca İran için değil, Amerika'nın küresel hegemonyası açısından da varoluşsal bir hale gelmiş durumda” dedi.

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