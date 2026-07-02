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Siyaset Bilimci Adem Kılıç: Hürmüz Boğazı artık ABD için de varoluşsal bir mesele
Siyaset Bilimci Adem Kılıç: Hürmüz Boğazı artık ABD için de varoluşsal bir mesele
Sputnik Türkiye
İran-İsrail geriliminin odağının artık nükleer programdan Hürmüz Boğazı'na kaydığını söyleyen Siyaset Bilimci Adem Kılıç, ABD'nin bölgedeki enerji ve ticaret... 02.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-02T18:11+0300
2026-07-02T18:11+0300
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Siyaset Bilimci Adem Kılıç, Radyo Sputnik'te yayınlanan Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında İran-İsrail gerilimi ve Hürmüz Boğazı'ndaki son gelişmeleri değerlendirdi. Çatışmanın artık nükleer programın ötesine geçtiğini belirten Kılıç, sürecin küresel enerji ve ABD'nin bölgesel hâkimiyeti açısından kritik bir aşamaya geldiğini söyledi.Kılıç şunları söyledi:‘İran da ABD de meseleyi varoluşsal görüyor’İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın açıklamalarına da değinen Kılıç, tarafların artık geri adım atmasının zorlaştığını belirterek şöyle konuştu:‘Hürmüz'de yeni bir çatışma kaçınılmaz görünüyor’ABD'nin müttefikleriyle yaşadığı görüş ayrılıklarına dikkat çeken Kılıç, NATO Zirvesi'nin de bu sürecin önemli başlıklarından biri olacağını ifade etti.Kılıç, “Amerika artık bu meseleyi kendi müttefiklerine bile anlatmakta zorlanıyor. G7 Zirvesi'nde Trump'ın önüne anlaşma metni aceleyle getirildi ve imza atmak zorunda kaldı. Benzer bir tabloyu NATO Zirvesi'nde de göreceğiz. Trump bu süreci müttefiklerinden destek almak için değerlendirecek. Ancak mevcut veriler bize Hürmüz'de yeni bir çatışmanın kaçınılmaz olduğunu gösteriyor. Çünkü bu mesele artık yalnızca İran için değil, Amerika'nın küresel hegemonyası açısından da varoluşsal bir hale gelmiş durumda” dedi.
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Siyaset Bilimci Adem Kılıç: Hürmüz Boğazı artık ABD için de varoluşsal bir mesele
İran-İsrail geriliminin odağının artık nükleer programdan Hürmüz Boğazı'na kaydığını söyleyen Siyaset Bilimci Adem Kılıç, ABD'nin bölgedeki enerji ve ticaret düzenini yeniden şekillendirmeye çalıştığını savundu. Kılıç, Hürmüz'de yeni bir çatışmanın kaçınılmaz göründüğünü öne sürdü.
Siyaset Bilimci Adem Kılıç, Radyo Sputnik'te yayınlanan Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında İran-İsrail gerilimi ve Hürmüz Boğazı'ndaki son gelişmeleri değerlendirdi. Çatışmanın artık nükleer programın ötesine geçtiğini belirten Kılıç, sürecin küresel enerji ve ABD'nin bölgesel hâkimiyeti açısından kritik bir aşamaya geldiğini söyledi.
“Olayın artık uranyumla ya da nükleer meseleyle bir ilgisi kalmadı. Hatta bir noktadan sonra İsrail'in sözde güvenliğiyle de ilgisi kalmadı. Mesele tamamen Hürmüz Boğazı'na kilitlendi. Amerika Birleşik Devletleri, Hürmüz'de kendi hegemonyasını kurmak için yeni kurallar dayatıyor. ABD Hazine Bakanlığı'nın talimatıyla petrol ticaretinin yalnızca dolar üzerinden yapılması isteniyor. Mesaj açık; ya benim kurallarıma uyarsın ya da Hürmüz'ü tekrar kapatırım.”
‘İran da ABD de meseleyi varoluşsal görüyor’
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın açıklamalarına da değinen Kılıç, tarafların artık geri adım atmasının zorlaştığını belirterek şöyle konuştu:
“Kalibaf, 60 günlük bir serbest geçiş süresi tanındığını, sonrasında ise ücretli geçiş sistemine geçileceğini söyledi. Bu noktada diğer maddelerin tamamında uzlaşılsa bile iki taraf da meseleyi artık varoluşsal olarak görüyor. Savaştan önce bu durum sadece İran açısından böyleydi. Gelinen noktada ise Amerika için de aynı seviyeye ulaştı.”
‘Hürmüz'de yeni bir çatışma kaçınılmaz görünüyor’
ABD'nin müttefikleriyle yaşadığı görüş ayrılıklarına dikkat çeken Kılıç, NATO Zirvesi'nin de bu sürecin önemli başlıklarından biri olacağını ifade etti.
Kılıç, “Amerika artık bu meseleyi kendi müttefiklerine bile anlatmakta zorlanıyor. G7 Zirvesi'nde Trump'ın önüne anlaşma metni aceleyle getirildi ve imza atmak zorunda kaldı. Benzer bir tabloyu NATO Zirvesi'nde de göreceğiz. Trump bu süreci müttefiklerinden destek almak için değerlendirecek. Ancak mevcut veriler bize Hürmüz'de yeni bir çatışmanın kaçınılmaz olduğunu gösteriyor. Çünkü bu mesele artık yalnızca İran için değil, Amerika'nın küresel hegemonyası açısından da varoluşsal bir hale gelmiş durumda” dedi.