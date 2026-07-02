https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/prof-dr-muhsin-konuk-yapay-zeka-biyolojik-silah-riskini-artiriyor-tedavide-de-umut-oluyor-1106933664.html
Prof. Dr. Muhsin Konuk: Yapay zeka biyolojik silah riskini artırıyor, tedavide de umut oluyor
Prof. Dr. Muhsin Konuk: Yapay zeka biyolojik silah riskini artırıyor, tedavide de umut oluyor
Sputnik Türkiye
Gazeteci Serhat Ayan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konuğu, Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Muhsin Konuk oldu... 02.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-02T09:46+0300
2026-07-02T09:46+0300
2026-07-02T09:51+0300
yeni̇ şeyler rehberi̇
radyo sputnik
radyo
radyo
üsküdar üniversitesi
muhsin konuk
spinal müsküler atrofi (sma) hastaları için ilaç
serhat ayan
yapay zeka
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Yapay zeka, genetik ve biyoloji alanında çığır açan gelişmelere kapı aralarken, beraberinde biyolojik silah riskine ilişkin tartışmaları da gündeme taşıyor. Gazeteci Serhat Ayan'ın Radyo Sputnik'te yayınlanan Yeni Şeyler Rehberi programına konuk olan Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Muhsin Konuk, yapay zekanın biyoteknolojiye etkilerini hem riskler hem de sağlık alanındaki umut verici gelişmeler açısından değerlendirdi. Konuk, biyolojik güvenlikte yeni tehditlere dikkat çekerken, SMA ve kanser tedavilerinde gelinen noktaya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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Serhat Ayan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg
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MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Serhat Ayan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, üsküdar üniversitesi, muhsin konuk, spinal müsküler atrofi (sma) hastaları için ilaç, serhat ayan, yapay zeka
radyo sputnik, radyo, radyo, üsküdar üniversitesi, muhsin konuk, spinal müsküler atrofi (sma) hastaları için ilaç, serhat ayan, yapay zeka
Prof. Dr. Muhsin Konuk: Yapay zeka biyolojik silah riskini artırıyor, tedavide de umut oluyor
09:46 02.07.2026 (güncellendi: 09:51 02.07.2026)
Gazeteci Serhat Ayan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konuğu, Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Muhsin Konuk oldu. Konuk, yapay zekanın genetik ve biyoloji alanında biyolojik silah riskini artırıp artırmadığını değerlendirdi.
Yapay zeka, genetik ve biyoloji alanında çığır açan gelişmelere kapı aralarken, beraberinde biyolojik silah riskine ilişkin tartışmaları da gündeme taşıyor. Gazeteci Serhat Ayan'ın Radyo Sputnik'te yayınlanan
Yeni Şeyler Rehberi programına konuk olan Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Muhsin Konuk, yapay zekanın biyoteknolojiye etkilerini hem riskler hem de sağlık alanındaki umut verici gelişmeler açısından değerlendirdi. Konuk, biyolojik güvenlikte yeni tehditlere dikkat çekerken, SMA ve kanser tedavilerinde gelinen noktaya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.
“Yapay zeka biyolojik sistemlerde patojenik durumların ortaya çıkarılmasını sağlıyor. Dünyadaki gelişime bağlı olarak kontrol sistemlerinde ciddi açıklıklar var. Belki bunu kıyamet senaryosu gibi ortaya koymak doğru değil ama bu ihtimalleri göz önüne getirmek açısından oldukça önemli. Biz artık küçük bir televizyon boyundaki sistemlerle DNA sentezleme imkanına sahibiz. Yapay zekanın gücü kullanıldığı zaman temel itibarıyla tüm insanlığa etki edebilecek yeni patojenik organizmalar elde etmek mümkün. Biyolojik silahlar yıllardır var ama onları üretebilmek için çok büyük bir alt yapı ve bilgi birikimine ihtiyaç duyuluyordu. Şu anda yapay zeka o bilgi birikimini çok kolay bir şekilde ortaya koymaya başladı. Kendi insanlarımıza şu müjdeyi verebiliriz, 2027’nin ikinci yarısından itibaren SMA hastalığının ilacını geliştirdik, anlaşmalar yapıldı şu anda üretim aşamasına geçme durumuna geldik. Bu genetik bir hastalık ama önüne geçme imkanını yakaladık. Ayrıca kan ve lenf kanserinde hastanın kendi savaşıcı hücrelerini alarak bir takım genetik değişiklikler yapınca iki ay içerisinde kanserin tamamen ortadan kalktığını gözlemledik. Karın yağından alınan hücreleri kanserle mücadele eden hücreler haline getirdik. Şu anda bunlar kullanılıyor. Bu uyarılar da karamsarlık değil aslında dikkat çekmeyle ilgili uyarılar. Genetik bilimini kullanarak en ölümcül hastalıkların önüne geçmek de kısa süre içerisinde mümkün olacak.”