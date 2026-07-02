Prof. Dr. Muhsin Konuk: Yapay zeka biyolojik silah riskini artırıyor, tedavide de umut oluyor

“Yapay zeka biyolojik sistemlerde patojenik durumların ortaya çıkarılmasını sağlıyor. Dünyadaki gelişime bağlı olarak kontrol sistemlerinde ciddi açıklıklar var. Belki bunu kıyamet senaryosu gibi ortaya koymak doğru değil ama bu ihtimalleri göz önüne getirmek açısından oldukça önemli. Biz artık küçük bir televizyon boyundaki sistemlerle DNA sentezleme imkanına sahibiz. Yapay zekanın gücü kullanıldığı zaman temel itibarıyla tüm insanlığa etki edebilecek yeni patojenik organizmalar elde etmek mümkün. Biyolojik silahlar yıllardır var ama onları üretebilmek için çok büyük bir alt yapı ve bilgi birikimine ihtiyaç duyuluyordu. Şu anda yapay zeka o bilgi birikimini çok kolay bir şekilde ortaya koymaya başladı. Kendi insanlarımıza şu müjdeyi verebiliriz, 2027’nin ikinci yarısından itibaren SMA hastalığının ilacını geliştirdik, anlaşmalar yapıldı şu anda üretim aşamasına geçme durumuna geldik. Bu genetik bir hastalık ama önüne geçme imkanını yakaladık. Ayrıca kan ve lenf kanserinde hastanın kendi savaşıcı hücrelerini alarak bir takım genetik değişiklikler yapınca iki ay içerisinde kanserin tamamen ortadan kalktığını gözlemledik. Karın yağından alınan hücreleri kanserle mücadele eden hücreler haline getirdik. Şu anda bunlar kullanılıyor. Bu uyarılar da karamsarlık değil aslında dikkat çekmeyle ilgili uyarılar. Genetik bilimini kullanarak en ölümcül hastalıkların önüne geçmek de kısa süre içerisinde mümkün olacak.”