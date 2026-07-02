https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/meclis-lokantasinda-taciz-davasinda-karar-1106938576.html
Meclis lokantasında taciz davasında karar
Meclis lokantasında taciz davasında karar
Sputnik Türkiye
TBMM’de stajyer kız öğrencilere yönelik cinsel istismar iddialarına ilişkin görülen davada, sanıklar Durmuş U.’ya 6 yıl 16 ay 3 gün, İbrahim B.'ye 1 yıl 15 ay... 02.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-02T12:12+0300
2026-07-02T12:12+0300
2026-07-02T12:16+0300
türki̇ye
tbmm
tbmm başkanlığı
meclis
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104053/29/1040532923_1:0:1025:576_1920x0_80_0_0_12e3911036a285b4d03655c04e2ccaed.jpg
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) lokantasında stajyer öğrencilere yönelik taciz iddiasıyla görülen davada mahkeme kararını verdi.Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti, sanıklar hakkında hükmünü açıkladı.Sanıklara farklı sürelerde hapis cezasıMahkemenin kararına göre;Davada yargılanan sanıklardan Ramazan Ç., üzerine atılı suçlamalardan beraat etti. Dava kapsamında yargılanan dört tutuklu sanık, geçen ay tahliye edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/mersinde-bir-evden-5-kamyon-cop-cikarildi-ekipler-evi-dezenfekte-etti-1106938970.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104053/29/1040532923_129:0:897:576_1920x0_80_0_0_de5dd6a410d620819127dd97e9070b6a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tbmm, tbmm başkanlığı, meclis
tbmm, tbmm başkanlığı, meclis
Meclis lokantasında taciz davasında karar
12:12 02.07.2026 (güncellendi: 12:16 02.07.2026)
TBMM’de stajyer kız öğrencilere yönelik cinsel istismar iddialarına ilişkin görülen davada, sanıklar Durmuş U.’ya 6 yıl 16 ay 3 gün, İbrahim B.'ye 1 yıl 15 ay, Recep S.’ye 6 yıl 3 ay, Halil İ.G.’ye 1 yıl 16 ay 3 gün hapis cezası verildi. Ramazan Ç. ise üzerine atılı suçlamalardan beraat etti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) lokantasında stajyer öğrencilere yönelik taciz iddiasıyla görülen davada mahkeme kararını verdi.
Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti, sanıklar hakkında hükmünü açıkladı.
Sanıklara farklı sürelerde hapis cezası
Mahkemenin kararına göre;
Durmuş U.
hakkında 6 yıl 16 ay 3 gün
hapis cezası,
İbrahim B.
hakkında 1 yıl 15 ay
hapis cezası,
Recep S.
hakkında 6 yıl 3 ay
hapis cezası,
Halil İ.G.
hakkında ise 1 yıl 16 ay 3 gün
hapis cezası verildi.
Davada yargılanan sanıklardan Ramazan Ç., üzerine atılı suçlamalardan beraat etti. Dava kapsamında yargılanan dört tutuklu sanık, geçen ay tahliye edilmişti.