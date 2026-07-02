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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/meclis-lokantasinda-taciz-davasinda-karar-1106938576.html
Meclis lokantasında taciz davasında karar
Meclis lokantasında taciz davasında karar
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TBMM’de stajyer kız öğrencilere yönelik cinsel istismar iddialarına ilişkin görülen davada, sanıklar Durmuş U.’ya 6 yıl 16 ay 3 gün, İbrahim B.'ye 1 yıl 15 ay... 02.07.2026, Sputnik Türkiye
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) lokantasında stajyer öğrencilere yönelik taciz iddiasıyla görülen davada mahkeme kararını verdi.Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti, sanıklar hakkında hükmünü açıkladı.Sanıklara farklı sürelerde hapis cezasıMahkemenin kararına göre;Davada yargılanan sanıklardan Ramazan Ç., üzerine atılı suçlamalardan beraat etti. Dava kapsamında yargılanan dört tutuklu sanık, geçen ay tahliye edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/mersinde-bir-evden-5-kamyon-cop-cikarildi-ekipler-evi-dezenfekte-etti-1106938970.html
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tbmm, tbmm başkanlığı, meclis

Meclis lokantasında taciz davasında karar

12:12 02.07.2026 (güncellendi: 12:16 02.07.2026)
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© AA
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TBMM’de stajyer kız öğrencilere yönelik cinsel istismar iddialarına ilişkin görülen davada, sanıklar Durmuş U.’ya 6 yıl 16 ay 3 gün, İbrahim B.'ye 1 yıl 15 ay, Recep S.’ye 6 yıl 3 ay, Halil İ.G.’ye 1 yıl 16 ay 3 gün hapis cezası verildi. Ramazan Ç. ise üzerine atılı suçlamalardan beraat etti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) lokantasında stajyer öğrencilere yönelik taciz iddiasıyla görülen davada mahkeme kararını verdi.
Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti, sanıklar hakkında hükmünü açıkladı.

Sanıklara farklı sürelerde hapis cezası

Mahkemenin kararına göre;
Durmuş U. hakkında 6 yıl 16 ay 3 gün hapis cezası,
İbrahim B. hakkında 1 yıl 15 ay hapis cezası,
Recep S. hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası,
Halil İ.G. hakkında ise 1 yıl 16 ay 3 gün hapis cezası verildi.
Davada yargılanan sanıklardan Ramazan Ç., üzerine atılı suçlamalardan beraat etti. Dava kapsamında yargılanan dört tutuklu sanık, geçen ay tahliye edilmişti.
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