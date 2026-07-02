Mahkeme Başkanı CHP'li Özçağdaş'a 'soytarı' dedi

Ben ve Sezgin Bey konuşmuştuk. Sezgin Bey, mahkeme başkanına kararını gözden geçirmesi yönünde çağrıda bulunmuştu birkaç kere. Son derece nazik bir şekilde.Kim o seslenen oradan dedi mahkeme başkanı. O da dedi ki ben Sezgin Tanrıkulu, Meclis İnsan Hakları Komisyonu Başkan Vekiliyim dedi. Mahkeme başkanı çıkarın, o da 203'ten çıkarın dedi.Ondan sonra o arada böyle duruyoruz yani. Ben de dahil olmak üzere bütün tribün sessiz olarak duruyoruz tribünde. Aileler sakince dinliyorlar olan bitenleri.Mahkeme başkanı mübaşir dedi ki jandarmaları kapıyı açın salonu boşaltın dedi. Şimdi acayip bir durum yani mübaşirin yetkisi yok, haddi değil. Hakim boşaltın demeden önce.Hakim boşaltın demedi zaten. Hakim Ekrem İmamoğlu için 203. maddeden mahkeme salonuna çıkarın dedi.Sezgin Tanrıkulu için 203. maddeden çıkarın dedi. Üç tane de avukat için demiş onu biz duymadık sonradan öğrendik onu da.Bu arada seyirciler izliyorlar yani hiçbir ses yok, çıt yok yani şeyde salonda. Ondan sonra bu iki metre ilerimizde duruyor mübaşir. Ve dedi ki jandarmalara döndü kapıyı açın salonu boşaltın dedi.Ben dedim ki ya sen ne yapıyorsun dedim yani mahkeme başkanının böyle bir kararı yok. Bunun üzerine mahkeme başkanına seslendim. Hakim Bey'i birkaç kere duymayınca sesimi daha da yükselttim tabii doğal olarak.Bakıyor çünkü bana oradan. Dedim ki sayın hakim mübaşir salonu boşaltıyor dedim sizin böyle bir kararınız yok dedim. Bunun üzerine duymayınca seyin üzerine çıktım.Koltuğun üzerine ya sayın hakim sizin neyi yönetiyorsunuz mübaşir mi yönetiyor salonu boşaltıyor dedim. Söylediğim bu. Bunun üzerine ona da çıkarın 203'ten demiş.Şey de demiş ki avukatlar efendim milletvekili o konuşan demişler. Milletvekili olması soytarılık yapmasını gerektirmez demiş. Böyle bir hadsizlik böyle bir terbiyesizlik olacak işte.Şimdi bakın Bangalore yargı etiği diye bir şey var. Yargıyı yönetenlerin, hakimlerin, savcıların, savunma avukatlarının her birinin kullanması gereken bir dil var. Benim milletvekili olmam bir şeydir ama herhangi bir yurttaşa da bir şey söyleyemezsiniz.Bu şekilde konuşamazsınız yani. Utanmadan, sıkılmadan çıktı dedi ki ben dedi mübaşir ne yapıyorsa benim talimatımla yapıyordu. Ben de buradan söylüyorum yalan söylüyor size.Açıkça yalan söylüyorsunuz. Çünkü mübaşir zaten salonu boşaltamaz. Öyle bir yetkisi yok.Mübaşire söylemiş olamazsın. Söylemedi çünkü mübaşir zaten 2 metre önümüzdeydi. Yüzlerce kişi gördü zaten mübaşirin kendi kafasına göre yaptığını.Türkiye tam bir böyle kendine her şeyi yetkili insanlar sayan memurlardan ibaret bir ülke haline geldi. Durum bu. Mahkeme başkanının gerginliğini hissettim ben.Tutanaktan hissettim. Aynen geldi dedi ki Ekrem İmamoğlu'na siz dedi sıranızda konuşacaksınız en son konuşmayacaksınız dedi. Şimdi Ekrem başkan dedi ki ya hakim bey siz bana şurada şurada şurada defalarca dediniz ki siz örgüt lideri olarak yargılanıyorsunuz.En son sizi konuşturacağım dediniz mi? Dedim. Hayır sen beni ilk hesapladığımız gibi konuşacaksın. Ya diyor ki ben örgüt lideriyim.3 tane davam var benim altımda. Ben nasıl şey yapacağım? Ayrıca diyor 9 Temmuz diyorsunuz ve çok yapıcı bir konuşma yaptı Ekrem başkan. Dedik ki işte İnan Bey'in avukatlarıyla görüştü arkadaşlarımız İnan Bey'le görüştüler.Diğer Fatih Bey'le görüştüler. Biz hızlandırmaları için elimizden geleni yapacağız. Sizi de zor durumda bırakmaya çalışmayız.Ama 9'una yetişmez falan. Şimdi hakim dünden başlayarak anlaşılan davanın bir teknik direktörü var. Teknik direktör buradaki süreçten mutlu değil anlaşılan öyle.Dolayısıyla buradan talimat gelmiş. Bu dava hızlı gitmesi lazım. NATO civarında bitmesi lazım diye söylenmiş.Hukuk dışı davranışlarına derhal son ver. Çünkü artık vatandaş çok net kararını vermiş durumda. Seçimi bekliyor.Usul usul bekliyor. Sakince bekliyor. Ama sevgisini, umudunu, hayalini de Özgür Özel'in şahsında gösteriyor.Trump'ın size verdiği meşruiyette de kalamazsınız burada. Elbet bir gün seçim olacak ve gideceksiniz oraya.