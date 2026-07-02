https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/imei-kayit-kurallari-degisti-yurt-disindan-getirilen-telefonlar-icin-yeni-karar-1106932739.html
IMEI kayıt kuralları değişti: Yurt dışından getirilen telefonlar için yeni karar
IMEI kayıt kuralları değişti: Yurt dışından getirilen telefonlar için yeni karar
Sputnik Türkiye
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), yurt dışından getirilen elektronik cihazların kayıt işlemlerine ilişkin yönetmelik ve tebliğde değişikliğe gitti... 02.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-02T09:22+0300
2026-07-02T09:22+0300
2026-07-02T09:38+0300
yaşam
btk
bilgi teknolojileri (bt)
haberler
imei
cep telefonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/1d/1075007958_0:0:629:354_1920x0_80_0_0_bdb3b4001b3363053fb33c94e1a7be26.jpg
Yurt dışından cep telefonu getirmenin kuralları değişti.Yolcu beraberinde getirilen mobil cihazların kayıt altına alınması ile arızalı cihazlarda yapılacak IMEI değişim süreçlerine ilişkin usul ve esaslarda düzenlemeye gidildi.Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan "elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların kayıt altına alınmasına" dair düzenlemelerde değişiklik yapılmasına dair tebliğ ve yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Yeni düzenlemelerle IMEI'nin kayıt süreci ve yönetilmesi süreçlerinde teknik ve idari güncellemeler yapıldı.Buna göre Dışişleri Bakanlığınca vergi muafiyeti tanınan yabancı misyon kimlik kartı sahipleri, cihaz kayıt başvurularını e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirecek.Başvuru esnasında beyan edilen bilgiler, ilgili mercilerce elektronik ortamda doğrulandıktan sonra BTK'ye iletilecek. Söz konusu cihazların IMEI numaraları, ilgili misyon mensubunun kimlik kartı geçerlilik süresi boyunca "beyaz listede" tutulacak. Kimlik kartı süresi biten cihazlar, 120 günlük kullanım süresinin ardından "siyah listeye" alınarak kullanıma kapatılacak.Yolcu beraberinde getirilen cihazlara ilişkin düzenlemeYurt dışından yolcu beraberinde getirilen cihazların arızalanması nedeniyle cihazın veya ana kartının değiştirilmesi durumunda yapılacak IMEI değişim işlemleri de yeniden düzenlendi.Bu kapsamda, ilk kayıt başvurusunu yapan kişi e-Devlet üzerinden değişim başvurusunda bulunabilecek.IMEI değişikliği başvurularında, değişimi gerçekleştiren firma tarafından düzenlenen belgenin belirli şartları taşıması gerekecek.Belgede, firma ünvanı ve iletişim bilgilerinin, arızaya bağlı değişim yapıldığının, eski ve yeni IMEI numaralarının, firma anteti veya kaşesinin bulunması zorunlu olacak.Bazı başvuruların abone kayıt merkezleri üzerinden yapılmasına ilişkin hüküm de kaldırıldı.Böylece söz konusu işlemler e-Devlet Kapısı üzerinden yürütülecek.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/1d/1075007958_0:0:473:354_1920x0_80_0_0_9f4a5192a0c01c71b62b02a6ef75116d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
btk, bilgi teknolojileri (bt), haberler, imei, cep telefonu
btk, bilgi teknolojileri (bt), haberler, imei, cep telefonu
IMEI kayıt kuralları değişti: Yurt dışından getirilen telefonlar için yeni karar
09:22 02.07.2026 (güncellendi: 09:38 02.07.2026)
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), yurt dışından getirilen elektronik cihazların kayıt işlemlerine ilişkin yönetmelik ve tebliğde değişikliğe gitti. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak.
Yurt dışından cep telefonu getirmenin kuralları değişti.
Yolcu beraberinde getirilen mobil cihazların kayıt altına alınması ile arızalı cihazlarda yapılacak IMEI değişim süreçlerine ilişkin usul ve esaslarda düzenlemeye gidildi.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan "elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların kayıt altına alınmasına" dair düzenlemelerde değişiklik yapılmasına dair tebliğ ve yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yeni düzenlemelerle IMEI'nin kayıt süreci ve yönetilmesi süreçlerinde teknik ve idari güncellemeler yapıldı.
Buna göre Dışişleri Bakanlığınca vergi muafiyeti tanınan yabancı misyon kimlik kartı sahipleri, cihaz kayıt başvurularını e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirecek.
Başvuru esnasında beyan edilen bilgiler, ilgili mercilerce elektronik ortamda doğrulandıktan sonra BTK'ye iletilecek. Söz konusu cihazların IMEI numaraları, ilgili misyon mensubunun kimlik kartı geçerlilik süresi boyunca "beyaz listede" tutulacak. Kimlik kartı süresi biten cihazlar, 120 günlük kullanım süresinin ardından "siyah listeye" alınarak kullanıma kapatılacak.
Yolcu beraberinde getirilen cihazlara ilişkin düzenleme
Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cihazların arızalanması nedeniyle cihazın veya ana kartının değiştirilmesi durumunda yapılacak IMEI değişim işlemleri de yeniden düzenlendi.
Bu kapsamda, ilk kayıt başvurusunu yapan kişi e-Devlet üzerinden değişim başvurusunda bulunabilecek.
IMEI değişikliği başvurularında, değişimi gerçekleştiren firma tarafından düzenlenen belgenin belirli şartları taşıması gerekecek.
Belgede, firma ünvanı ve iletişim bilgilerinin, arızaya bağlı değişim yapıldığının, eski ve yeni IMEI numaralarının, firma anteti veya kaşesinin bulunması zorunlu olacak.
Bazı başvuruların abone kayıt merkezleri üzerinden yapılmasına ilişkin hüküm de kaldırıldı.
Böylece söz konusu işlemler e-Devlet Kapısı üzerinden yürütülecek.