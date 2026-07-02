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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/engelli-ve-hukumlulere-hibe-basvurular-basladi-1106951307.html
Engelli ve hükümlülere hibe: Başvurular başladı
Engelli ve hükümlülere hibe: Başvurular başladı
Sputnik Türkiye
Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, engelli ve eski hükümlülere verilecek hibe desteğiyle ilgili aktarımlarında son başvuru tarihinin 10 Temmuz olduğunu... 02.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-02T18:10+0300
2026-07-02T18:10+0300
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Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası’nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın engelli ve eski hükümlülere verilecek hibe desteği ile ilgili açıklamasından aktarımlar yaptı.2026 yılı dördüncü dönem başvurularının başladığını aktaran Aslan, son başvuru tarihinin 10 Temmuz olduğunu kaydetti. Işıkhan’ın sosyal medya hesabında paylaşım yaptığını söyleyen Aslan, İŞKUR aracılığıyla sağlanan hibe desteğine 162 milyon lira kaynak sağlandığını belirtti.Aslan, başvuruların “iskur.gov.tr” ve “engelsiz.iskur.gov.tr” sitelerinden yapılacağını ifade eti.Öte yandan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hibe desteğimizin 2026 yılı 4. dönem başvurularını başlatıyoruz. İstihdama, üretime katılmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Daha güçlü bir gelecek için İŞKUR yanında” ifadelerine yer verdi.
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Engelli ve hükümlülere hibe: Başvurular başladı

18:10 02.07.2026
gün ortası
gün ortası - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2026
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Okan Aslan
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Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, engelli ve eski hükümlülere verilecek hibe desteğiyle ilgili aktarımlarında son başvuru tarihinin 10 Temmuz olduğunu duyurdu.
Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası’nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın engelli ve eski hükümlülere verilecek hibe desteği ile ilgili açıklamasından aktarımlar yaptı.
2026 yılı dördüncü dönem başvurularının başladığını aktaran Aslan, son başvuru tarihinin 10 Temmuz olduğunu kaydetti. Işıkhan’ın sosyal medya hesabında paylaşım yaptığını söyleyen Aslan, İŞKUR aracılığıyla sağlanan hibe desteğine 162 milyon lira kaynak sağlandığını belirtti.
Aslan, başvuruların “iskur.gov.tr” ve “engelsiz.iskur.gov.tr” sitelerinden yapılacağını ifade eti.
Öte yandan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hibe desteğimizin 2026 yılı 4. dönem başvurularını başlatıyoruz. İstihdama, üretime katılmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Daha güçlü bir gelecek için İŞKUR yanında” ifadelerine yer verdi.
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