Abbas Güçlü: Sınav milyonlarca insanın kaderini etkiliyor ve ÖSYM ‘soruyu iptal ettim’ deyip işin içinden çıkıyor

“ÖSYM’nin kuruluş yıllarındaki tartışmaları hatırlıyorum. O zamanlar ÖSYM 70-80’lere kadar dünyanın en güvenilir ve saygın kurumlarından biriydi. Hata yapıldığı anda aynı gün iptal ederdi. Soruyu onlarca hoca aylarca hazırlıyor sonra bir haftada da doğru ve yanlışlığına karar veriyor. Burada özensizlik ve ciddiyetsizlik söz konusu. Dünkü açıklamanın soğukluğuna bakın, milyonlarca insanın kaderini etkiliyor ve şu soruyu iptal ettim deyip işin içinden çıkıyor. Öğrenciyi sınava 15-20 saniye geç kaldı diye kapıyı kitliyorsun, tuvalete göndermiyorsun. İsmin bir harfini yanlış kodlayınca bile hemen sınavı iptal ediyor. Sen bu kadar katı kurallar koyuyorsan öğrenciye o zaman hata yapmayacaksın ya da yaptıysan da anında bunu düzelteceksin. ÖSYM’nin bu rahatlığını anlamak mümkün değil. Hata olabilir ama hatadan dönmek de erdemdir. Sorular fen liselerine göre hazırlanıyor, kime yönelik hazırlanırsa o başarılı olur. Lise eğitimi demek sadece sınav değildir. Lise ve dengi okullarda 300’e yakın ders okutuluyor sınavlarda ise sadece 10 tane ders okutuluyor. Bir tane sanat dersi spor dersi sosyoloji dersi yok. Ondan sonra diyoruz ki neden bu kadar hoşgörüsüzüz, neden çevremiz estetik değil, neden spor yapmıyoruz. Çıkıp desek ki 10 saniyede 100 metreyi koşanı üniversiteye alıyoruz, herkes sporcu olur. İki dil bileni istediği fakülteye alıyoruz desek herkes oturur yabancı dil öğrenir. Dünyanın en fazla üniversite mezunu işsizi olan ülkelerden biri olduk”