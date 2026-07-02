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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/12-dev-adam-bosna-herseki-yendi-milliler-5te-5-yapti-1106958420.html
12 Dev Adam, Bosna Hersek'i yendi: Milliler 5'te 5 yaptı
12 Dev Adam, Bosna Hersek'i yendi: Milliler 5'te 5 yaptı
Sputnik Türkiye
FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu beşinci maçında Bosna Hersek'i 82-75 yenen ay-yıldızlı ekip, grupta 5'te 5 yaparak liderliği... 02.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-02T23:37+0300
2026-07-02T23:37+0300
spor
bosna hersek
uluslararası basketbol federasyonu (fiba)
dünya kupası
12 dev adam
basket
türkiye basketbol federasyonu (tbf)
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu beşinci maçında Bosna Hersek'le karşılaştı.Milliler, karşılaşmayı 82-75 skorla alarak grubunda 5'te 5 yaptı. Ay-yıldızlı ekip, bu sonuçla C Grubu'ndan birinci çıktı.Türkiye, grubundaki son karşılaşmasını 6 Temmuz Pazartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda İsviçre'ye karşı oynayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/12-dev-adam-bosna-hersek-maci-oncesinde--konustu-oyun-kurucularimizin-performansi-cok-onemli-olacak-1106931189.html
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bosna hersek, uluslararası basketbol federasyonu (fiba), dünya kupası, 12 dev adam, basket, türkiye basketbol federasyonu (tbf)
bosna hersek, uluslararası basketbol federasyonu (fiba), dünya kupası, 12 dev adam, basket, türkiye basketbol federasyonu (tbf)

12 Dev Adam, Bosna Hersek'i yendi: Milliler 5'te 5 yaptı

23:37 02.07.2026
© AA / Samır JordamovıcBosna Hersek - Türkiye
Bosna Hersek - Türkiye - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2026
© AA / Samır Jordamovıc
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FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu beşinci maçında Bosna Hersek'i 82-75 yenen ay-yıldızlı ekip, grupta 5'te 5 yaparak liderliği garantiledi.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu beşinci maçında Bosna Hersek'le karşılaştı.
Milliler, karşılaşmayı 82-75 skorla alarak grubunda 5'te 5 yaptı. Ay-yıldızlı ekip, bu sonuçla C Grubu'ndan birinci çıktı.
Türkiye, grubundaki son karşılaşmasını 6 Temmuz Pazartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda İsviçre'ye karşı oynayacak.
12 Dev Adam Bosna Hersek maçı öncesinde konuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2026
SPOR
12 Dev Adam Bosna Hersek maçı öncesinde konuştu: 'Oyun kurucularımızın performansı çok önemli olacak'
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