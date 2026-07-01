Villa yapabileceğini iddia eden TFF Başkanına Milas'tan yanıt: 5 ayrı koruma statüsü olan bölgeyi savunacağız

Bir kaldırıcı ihtiyaç var, güçlü bir kaldırıcı. Bu görevi yerine getiriyorlar herhalde.Bir yaşam alanı yaratıyor, habitat yaratıyor. Önemli kuş alanı. Burası sadece Cumhurbaşkanlığı kararıyla değil, beş adet ayrı koruma statüsü var.Bu statüleri geçemiyorlar, geçemeyecekler diye düşünüyorum. 20.735 metrekare koruma altında orman var, tarım alanları var. 4 endemik tür var, 14 balık türü var, bitki türü var, 197 kuş türü var ve milyon sınırları içerisinde.Boğaziçi, Bahar geliyor, Sulak alanı. 2012'de ÇED raporu sonuçlandırılıyor ve dava açılıyor. 2015'de iptal ediliyor, bu bir, bu birinci iptal.Koruma statüleri geliyor ve 2021'de, bakın 2015'den sonra 2021'de tekrar ÇED raporu olumlu ilan ediliyor ama eski ÇED raporunun aynısı, o kadar ki maliyetle ilgili dolar kurları bile 2012'ye ait. Bu arada daha karar çıkmadan ikinci ÇED raporunu onayladılar. Bu sefer Mimarlar Odası, Muğla Şubesi, Büyükşehir Belediyesi ve bu ÇED üç ayrı dava açtık.Tekrar keşif yapıldı, o keşif yetersiz bulundu, tekrar keşif yapıldı. Hep Süleyhimiz'e geldi ve Mart 2025'de tekrar iptal edildi. Şimdi diyor ki bütün bilirkiçler ve mahkemeler bu alanda çive bile çakılamaz.Tamamı böyleyken kararların temiz ediliyor. Karar karşı taraf tarafından ve Danıştay dördüncü daire bozdu. Ve yerel mahkeme tabii çok ısrarla aldığı kararların arkasında duracaktır diye düşünüyoruz.Mimarlar Odası olarak yerel mahkemeye kararında direnmesiz talebinde bulunduk. Yapılıyor olabilir, tekrar ruhsatlar kesilmesi için başvurulmuş olabilir. Ama 1997'de yapılmış bir plan uygulama imar planı üzerinden ruhsat kesilemez.Böyle bir şey olursa onlara mı dava açacağız tekrar tabii ki. Ama çoğunluk böyle bir coğrafyada, olağanüstü bir coğrafyada sula kalan insan olarak yaşamaktan çok mutlular. Oranın korunması için Mandalay Çevre Platformu üyesiyim ben aynı zamanda.Hem Mimarlar Odası hem Boğaziçi Koruma ve Güzelleştirme Derneği var. Bu sula kalanın korumaması lazım. Kesinlikle.Bu korunması lazım.