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MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Haberler değişiyor, koşullar değişiyor, gündem değişiyor. Ekonomi, sağlık, eğitim, siyaset...Mustafa Hoş, hafta içi her gün 17.30 - 19.00 saatleri arasında gündemden haberlerle ve haftanın öne çıkan başlıklarıyla Radyo Sputnik'te dinleyicilerle buluşuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/villa-yapabilecegini-iddia-eden-tff-baskanina-milastan-yanit-5-ayri-koruma-statusu-olan-bolgeyi-1106922315.html
Villa yapabileceğini iddia eden TFF Başkanına Milas'tan yanıt: 5 ayrı koruma statüsü olan bölgeyi savunacağız
Villa yapabileceğini iddia eden TFF Başkanına Milas'tan yanıt: 5 ayrı koruma statüsü olan bölgeyi savunacağız
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konuğu Muğla Çevre Platformu’ndan Mimar Defne Benol oldu. 01.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-01T19:08+0300
2026-07-01T19:08+0300
mustafa hoş i̇le yol arkadaşi
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radyo
türkiye
haberler
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mimarlar odası
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A Milli Takım futbolcularına "villa" vaat eden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, alınan başarısız sonuçlara rağmen villaları vereceğini ilan etti. Doğa katliamına yol açacak projeyi "SİT alanı yalanı" diyerek savunan Hacıosmanoğlu’na tepkiler sürerken Muğla Çevre Platformu’ndan Mimar Defne Benol canlı yayın konuğu oldu.Muğla Çevre Platformu’ndan Mimar Defne Benol şunları söyledi:
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mustafa hoş, radyo sputnik, radyo, radyo, türkiye, haberler, var, mimarlar odası, milli takım, türkiye futbol federasyonu (tff)
mustafa hoş, radyo sputnik, radyo, radyo, türkiye, haberler, var, mimarlar odası, milli takım, türkiye futbol federasyonu (tff)

Villa yapabileceğini iddia eden TFF Başkanına Milas'tan yanıt: 5 ayrı koruma statüsü olan bölgeyi savunacağız

19:08 01.07.2026
'Murat Çalık canından endişe ediyor: Beni yalnız bırakmayın'
'Murat Çalık canından endişe ediyor: Beni yalnız bırakmayın' - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2026
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Mustafa Hoş
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Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konuğu Muğla Çevre Platformu’ndan Mimar Defne Benol oldu.
A Milli Takım futbolcularına "villa" vaat eden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, alınan başarısız sonuçlara rağmen villaları vereceğini ilan etti. Doğa katliamına yol açacak projeyi "SİT alanı yalanı" diyerek savunan Hacıosmanoğlu’na tepkiler sürerken Muğla Çevre Platformu’ndan Mimar Defne Benol canlı yayın konuğu oldu.
Muğla Çevre Platformu’ndan Mimar Defne Benol şunları söyledi:
Bir kaldırıcı ihtiyaç var, güçlü bir kaldırıcı. Bu görevi yerine getiriyorlar herhalde.Bir yaşam alanı yaratıyor, habitat yaratıyor. Önemli kuş alanı. Burası sadece Cumhurbaşkanlığı kararıyla değil, beş adet ayrı koruma statüsü var.Bu statüleri geçemiyorlar, geçemeyecekler diye düşünüyorum. 20.735 metrekare koruma altında orman var, tarım alanları var. 4 endemik tür var, 14 balık türü var, bitki türü var, 197 kuş türü var ve milyon sınırları içerisinde.Boğaziçi, Bahar geliyor, Sulak alanı. 2012'de ÇED raporu sonuçlandırılıyor ve dava açılıyor. 2015'de iptal ediliyor, bu bir, bu birinci iptal.Koruma statüleri geliyor ve 2021'de, bakın 2015'den sonra 2021'de tekrar ÇED raporu olumlu ilan ediliyor ama eski ÇED raporunun aynısı, o kadar ki maliyetle ilgili dolar kurları bile 2012'ye ait. Bu arada daha karar çıkmadan ikinci ÇED raporunu onayladılar. Bu sefer Mimarlar Odası, Muğla Şubesi, Büyükşehir Belediyesi ve bu ÇED üç ayrı dava açtık.Tekrar keşif yapıldı, o keşif yetersiz bulundu, tekrar keşif yapıldı. Hep Süleyhimiz'e geldi ve Mart 2025'de tekrar iptal edildi. Şimdi diyor ki bütün bilirkiçler ve mahkemeler bu alanda çive bile çakılamaz.Tamamı böyleyken kararların temiz ediliyor. Karar karşı taraf tarafından ve Danıştay dördüncü daire bozdu. Ve yerel mahkeme tabii çok ısrarla aldığı kararların arkasında duracaktır diye düşünüyoruz.Mimarlar Odası olarak yerel mahkemeye kararında direnmesiz talebinde bulunduk. Yapılıyor olabilir, tekrar ruhsatlar kesilmesi için başvurulmuş olabilir. Ama 1997'de yapılmış bir plan uygulama imar planı üzerinden ruhsat kesilemez.Böyle bir şey olursa onlara mı dava açacağız tekrar tabii ki. Ama çoğunluk böyle bir coğrafyada, olağanüstü bir coğrafyada sula kalan insan olarak yaşamaktan çok mutlular. Oranın korunması için Mandalay Çevre Platformu üyesiyim ben aynı zamanda.Hem Mimarlar Odası hem Boğaziçi Koruma ve Güzelleştirme Derneği var. Bu sula kalanın korumaması lazım. Kesinlikle.Bu korunması lazım.
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