https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/siden-komunist-partiye-mesaj-sert-ruzgarlara-daima-hazir-olmaliyiz-1106916288.html

Şi'den Komünist Parti'ye mesaj: Sert rüzgarlara daima hazır olmalıyız

Şi'den Komünist Parti'ye mesaj: Sert rüzgarlara daima hazır olmalıyız

Sputnik Türkiye

Çin lideri Şi Cinping, dünyanın yeni bir kargaşa dönemine girdiğine belirterek, ülkeyi yöneten Komünist Parti'nin tarihsel misyonuna bağlı kalarak zamanın sınamalarına karşılık vermesi gerektiğini söyledi. Detaylar haberde...

2026-07-01T16:17+0300

2026-07-01T16:17+0300

2026-07-01T16:17+0300

dünya

çin devlet başkanı şi cinping

çin

çin komünist partisi (çkp)

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/01/1106915938_0:1127:1934:2215_1920x0_80_0_0_7e807a4249da8e93575b847bf890bdbd.jpg

Şi, ülkeyi yöneten Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 105. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Pekin'de düzenlenen toplantıda konuştu.ÇKP Genel Sekreteri, aynı zamanda partinin de başında olan Şi, ÇKP'nin 105 yıllık tarihini "Çin ulusunun en görkemli destanı" olarak niteledi.Şi, parti üyelerine tarihsel kazanımlardan aldıkları güvenle ilkelerine bağlı kalmaları, yeni dönemde partinin misyonunu yerine getirmek için çalışmaları çağrısında bulundu.‘Yabancı tahkiri ve yoksulluk içinde kuruldu’ÇKP'nin 1921 yılında Çin'in yabancı tahkiri ve yoksulluk içinde zayıf olduğu bir dönemde kurulduğunu ifade eden Şi, 50 üyelik küçük bir gruptan bugün muazzam bir küresel etkiye sahip dünyanın en geniş iktidar partisi haline geldiğini belirtti.Şi, ÇKP'nin başarısının insan uygarlığının yeni bir formunu yarattığını, gelişmekte olan ülkelerin modernleşmesi için yeni bir yol açtığını kaydetti.‘Sert rüzgarlar, azgın dalgalar, şiddetli fırtınalar’Dünyada yüzyıldır görülmeyen değişimlerin hızlandığına, uluslararası ortamın yeni bir kargaşa ve dönüşüm dönemine girdiğine, insanlığın bir kez daha bir seçimin kavşağında olduğuna işaret eden Şi, şunları kaydetti:Şi, Çin'in insanlık için ortak geleceği paylaşan topluluğun inşasını teşvik etmeyi sürdürmesi gerektiğini belirtti. Yolsuzlukla mücadeleÇKP lideri, partinin öz yönetimini tam ve titiz şekilde ilerletmesi gerektiğine işaret ederek, yolsuzluğa karşı zorlu ve uzun savaşı kazanmak için tüm gücüyle çalışması gerektiğini ifade etti.Şi, "Parti üyeleri olarak özgün amacımızı ve kurucu misyonumuzu asla unutmamalı, daima mütevazı, ihtiyatlı kalarak mücadeleyi sürdürecek cesarete ve kabiliyete sahip olmalıyız" şeklinde konuştu.Şi, Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (ÇHKO) askeri modernleşmesini 2027'deki yüzyıl dönümü hedefi doğrultusunda sürdürerek 2050'ye dek dünya klasında bir ordu haline gelme yönünde çabalarını hızlandırması çağrısında bulundu."Ordunun siyasi inşasının" da ilerletilmesi ve silahlı kuvvetlerin kanunlara göre yönetilmesi gerektiğini vurgulayan Şi, orduya yönelik yolsuzluk soruşturmalarının da sürdürüleceğinin işaretini verdi.Tayvan mesajıŞi, Çin ile egemenlik ihtilafı içinde Tayvan'a ilişkin, Tayvan'ın Çin ile yeniden birleşmesinin Çin halklarının ortak özlemi ve ÇKP'nin şaşmaz tarihsel vizyonu olduğunu dile getirdi.Tayvan Boğazı'nın iki yakası arasında temasların, işbirliğinin ve entegre kalkınmanın geliştirilmesi gereğinin altını çizen Şi, Tayvan'ın bağımsızlığını savunan ayrılıkçı güçlerle kararlılıkla mücadele etmeyi, dış güçlerin müdahalesine karşı çıkmayı ve ulusal yeniden birleşme davasını kararlılıkla savunmayı sürdürecekleri mesajını verdi.Çin Komünist Partisi hakkında1 Temmuz 1921'de kurulan ÇKP, 105’inci yıl dönümünü kutluyor.Merkezi yönetim kademeleri her 5 yılda yapılan Ulusal Kongre'de şekillenen ÇKP, ayrıca eyalet, bölge, şehir ve ilçe düzeyinde de kongreler topluyor, köy ve mahallere kadar örgütlenerek idari komiteler kuruyor.ÇKP Merkez Komitesi Organizasyon Dairesinin yayımladığı rapora göre, partinin üye sayısı 2025 yılı sonunda 101.29 milyona ulaştı. 1.4 milyarı aşan ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 7,2'sini oluşturan geniş üye tabanı bulunuyor.ÇKP'nin yönetim kademelerini yeniden şekillendirecek 21. Ulusal Kongresi, 2027'de yapılacak. Kongrede Şi'nin Genel Sekreter seçilerek iktidarının 4. döneme taşıması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/turkiye-ile-nato-arasinda-yasanan-krizler-darbeler-yaptirimlar-engellemeler--1106913343.html

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çin devlet başkanı şi cinping, çin, çin komünist partisi (çkp), haberler