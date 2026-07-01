https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/siden-komunist-partiye-mesaj-sert-ruzgarlara-daima-hazir-olmaliyiz-1106916288.html
Şi'den Komünist Parti'ye mesaj: Sert rüzgarlara daima hazır olmalıyız
Şi'den Komünist Parti'ye mesaj: Sert rüzgarlara daima hazır olmalıyız
Sputnik Türkiye
Çin lideri Şi Cinping, dünyanın yeni bir kargaşa dönemine girdiğine belirterek, ülkeyi yöneten Komünist Parti'nin tarihsel misyonuna bağlı kalarak zamanın sınamalarına karşılık vermesi gerektiğini söyledi. Detaylar haberde...
2026-07-01T16:17+0300
2026-07-01T16:17+0300
2026-07-01T16:17+0300
dünya
çin devlet başkanı şi cinping
çin
çin komünist partisi (çkp)
haberler
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Şi, ülkeyi yöneten Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 105. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Pekin'de düzenlenen toplantıda konuştu.ÇKP Genel Sekreteri, aynı zamanda partinin de başında olan Şi, ÇKP'nin 105 yıllık tarihini "Çin ulusunun en görkemli destanı" olarak niteledi.Şi, parti üyelerine tarihsel kazanımlardan aldıkları güvenle ilkelerine bağlı kalmaları, yeni dönemde partinin misyonunu yerine getirmek için çalışmaları çağrısında bulundu.‘Yabancı tahkiri ve yoksulluk içinde kuruldu’ÇKP'nin 1921 yılında Çin'in yabancı tahkiri ve yoksulluk içinde zayıf olduğu bir dönemde kurulduğunu ifade eden Şi, 50 üyelik küçük bir gruptan bugün muazzam bir küresel etkiye sahip dünyanın en geniş iktidar partisi haline geldiğini belirtti.Şi, ÇKP'nin başarısının insan uygarlığının yeni bir formunu yarattığını, gelişmekte olan ülkelerin modernleşmesi için yeni bir yol açtığını kaydetti.‘Sert rüzgarlar, azgın dalgalar, şiddetli fırtınalar’Dünyada yüzyıldır görülmeyen değişimlerin hızlandığına, uluslararası ortamın yeni bir kargaşa ve dönüşüm dönemine girdiğine, insanlığın bir kez daha bir seçimin kavşağında olduğuna işaret eden Şi, şunları kaydetti:Şi, Çin'in insanlık için ortak geleceği paylaşan topluluğun inşasını teşvik etmeyi sürdürmesi gerektiğini belirtti. Yolsuzlukla mücadeleÇKP lideri, partinin öz yönetimini tam ve titiz şekilde ilerletmesi gerektiğine işaret ederek, yolsuzluğa karşı zorlu ve uzun savaşı kazanmak için tüm gücüyle çalışması gerektiğini ifade etti.Şi, "Parti üyeleri olarak özgün amacımızı ve kurucu misyonumuzu asla unutmamalı, daima mütevazı, ihtiyatlı kalarak mücadeleyi sürdürecek cesarete ve kabiliyete sahip olmalıyız" şeklinde konuştu.Şi, Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (ÇHKO) askeri modernleşmesini 2027'deki yüzyıl dönümü hedefi doğrultusunda sürdürerek 2050'ye dek dünya klasında bir ordu haline gelme yönünde çabalarını hızlandırması çağrısında bulundu."Ordunun siyasi inşasının" da ilerletilmesi ve silahlı kuvvetlerin kanunlara göre yönetilmesi gerektiğini vurgulayan Şi, orduya yönelik yolsuzluk soruşturmalarının da sürdürüleceğinin işaretini verdi.Tayvan mesajıŞi, Çin ile egemenlik ihtilafı içinde Tayvan'a ilişkin, Tayvan'ın Çin ile yeniden birleşmesinin Çin halklarının ortak özlemi ve ÇKP'nin şaşmaz tarihsel vizyonu olduğunu dile getirdi.Tayvan Boğazı'nın iki yakası arasında temasların, işbirliğinin ve entegre kalkınmanın geliştirilmesi gereğinin altını çizen Şi, Tayvan'ın bağımsızlığını savunan ayrılıkçı güçlerle kararlılıkla mücadele etmeyi, dış güçlerin müdahalesine karşı çıkmayı ve ulusal yeniden birleşme davasını kararlılıkla savunmayı sürdürecekleri mesajını verdi.Çin Komünist Partisi hakkında1 Temmuz 1921'de kurulan ÇKP, 105’inci yıl dönümünü kutluyor.Merkezi yönetim kademeleri her 5 yılda yapılan Ulusal Kongre'de şekillenen ÇKP, ayrıca eyalet, bölge, şehir ve ilçe düzeyinde de kongreler topluyor, köy ve mahallere kadar örgütlenerek idari komiteler kuruyor.ÇKP Merkez Komitesi Organizasyon Dairesinin yayımladığı rapora göre, partinin üye sayısı 2025 yılı sonunda 101.29 milyona ulaştı. 1.4 milyarı aşan ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 7,2'sini oluşturan geniş üye tabanı bulunuyor.ÇKP'nin yönetim kademelerini yeniden şekillendirecek 21. Ulusal Kongresi, 2027'de yapılacak. Kongrede Şi'nin Genel Sekreter seçilerek iktidarının 4. döneme taşıması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/turkiye-ile-nato-arasinda-yasanan-krizler-darbeler-yaptirimlar-engellemeler--1106913343.html
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çin devlet başkanı şi cinping, çin, çin komünist partisi (çkp), haberler
çin devlet başkanı şi cinping, çin, çin komünist partisi (çkp), haberler
Şi'den Komünist Parti'ye mesaj: Sert rüzgarlara daima hazır olmalıyız
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, dünyanın yeni bir kargaşa ve dönüşüm dönemine girdiğine belirterek, ülkeyi yöneten Komünist Parti'nin tarihsel misyonuna bağlı kalarak zamanın sınamalarına karşılık vermesi gerektiğini söyledi, "Sert rüzgarların, azgın dalgaların ve hatta şiddetli fırtınaların sınamalarına dayanmak için daima hazır olmalıyız” dedi.
Şi, ülkeyi yöneten Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 105. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Pekin'de düzenlenen toplantıda konuştu.
ÇKP Genel Sekreteri, aynı zamanda partinin de başında olan Şi, ÇKP'nin 105 yıllık tarihini "Çin ulusunun en görkemli destanı" olarak niteledi.
Şi, parti üyelerine tarihsel kazanımlardan aldıkları güvenle ilkelerine bağlı kalmaları, yeni dönemde partinin misyonunu yerine getirmek için çalışmaları çağrısında bulundu.
‘Yabancı tahkiri ve yoksulluk içinde kuruldu’
ÇKP'nin 1921 yılında Çin'in yabancı tahkiri ve yoksulluk içinde zayıf olduğu bir dönemde kurulduğunu ifade eden Şi, 50 üyelik küçük bir gruptan bugün muazzam bir küresel etkiye sahip dünyanın en geniş iktidar partisi haline geldiğini belirtti.
Şi, ÇKP'nin başarısının insan uygarlığının yeni bir formunu yarattığını, gelişmekte olan ülkelerin modernleşmesi için yeni bir yol açtığını kaydetti.
‘Sert rüzgarlar, azgın dalgalar, şiddetli fırtınalar’
Dünyada yüzyıldır görülmeyen değişimlerin hızlandığına, uluslararası ortamın yeni bir kargaşa ve dönüşüm dönemine girdiğine, insanlığın bir kez daha bir seçimin kavşağında olduğuna işaret eden Şi, şunları kaydetti:
Çin'in kalkınması stratejik fırsatların riskler ve sınamalarla iç içe var olduğu, belirsiz ve öngörülemeyen faktörlerin yükselişte olduğu yeni bir döneme girdi. Sert rüzgarların, azgın dalgaların ve hatta şiddetli fırtınaların sınamalarına dayanmak için daima hazır olmalıyız.
Şi, Çin'in insanlık için ortak geleceği paylaşan topluluğun inşasını teşvik etmeyi sürdürmesi gerektiğini belirtti.
ÇKP lideri, partinin öz yönetimini tam ve titiz şekilde ilerletmesi gerektiğine işaret ederek, yolsuzluğa karşı zorlu ve uzun savaşı kazanmak için tüm gücüyle çalışması gerektiğini ifade etti.
Şi, "Parti üyeleri olarak özgün amacımızı ve kurucu misyonumuzu asla unutmamalı, daima mütevazı, ihtiyatlı kalarak mücadeleyi sürdürecek cesarete ve kabiliyete sahip olmalıyız" şeklinde konuştu.
Şi, Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (ÇHKO) askeri modernleşmesini 2027'deki yüzyıl dönümü hedefi doğrultusunda sürdürerek 2050'ye dek dünya klasında bir ordu haline gelme yönünde çabalarını hızlandırması çağrısında bulundu.
"Ordunun siyasi inşasının" da ilerletilmesi ve silahlı kuvvetlerin kanunlara göre yönetilmesi gerektiğini vurgulayan Şi, orduya yönelik yolsuzluk soruşturmalarının da sürdürüleceğinin işaretini verdi.
Şi, Çin ile egemenlik ihtilafı içinde Tayvan'a ilişkin, Tayvan'ın Çin ile yeniden birleşmesinin Çin halklarının ortak özlemi ve ÇKP'nin şaşmaz tarihsel vizyonu olduğunu dile getirdi.
Tayvan Boğazı'nın iki yakası arasında temasların, işbirliğinin ve entegre kalkınmanın geliştirilmesi gereğinin altını çizen Şi, Tayvan'ın bağımsızlığını savunan ayrılıkçı güçlerle kararlılıkla mücadele etmeyi, dış güçlerin müdahalesine karşı çıkmayı ve ulusal yeniden birleşme davasını kararlılıkla savunmayı sürdürecekleri mesajını verdi.
Çin Komünist Partisi hakkında
1 Temmuz 1921'de kurulan ÇKP, 105’inci yıl dönümünü kutluyor.
Merkezi yönetim kademeleri her 5 yılda yapılan Ulusal Kongre'de şekillenen ÇKP, ayrıca eyalet, bölge, şehir ve ilçe düzeyinde de kongreler topluyor, köy ve mahallere kadar örgütlenerek idari komiteler kuruyor.
ÇKP Merkez Komitesi Organizasyon Dairesinin yayımladığı rapora göre, partinin üye sayısı 2025 yılı sonunda 101.29 milyona ulaştı. 1.4 milyarı aşan ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 7,2'sini oluşturan geniş üye tabanı bulunuyor.
ÇKP'nin yönetim kademelerini yeniden şekillendirecek 21. Ulusal Kongresi, 2027'de yapılacak. Kongrede Şi'nin Genel Sekreter seçilerek iktidarının 4. döneme taşıması bekleniyor.