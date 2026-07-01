https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/menu-duzenlemesi-neler-iceriyor-uygulama-nasil-hayata-gececek--1106915527.html
Menü düzenlemesi neler içeriyor, uygulama nasıl hayata geçecek?
Menü düzenlemesi neler içeriyor, uygulama nasıl hayata geçecek?
Sputnik Türkiye
Turizm ve yeme-içme sektöründe ekonomik daralmanın etkileri sürerken Okan Aslan'la Gün Ortası'na konuk olan AGYİD Başkanı Zeki Özen yeni menü düzenlemesinin... 01.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-01T15:55+0300
2026-07-01T15:55+0300
2026-07-01T15:55+0300
okan aslan i̇le gün ortasi
radyo sputnik
radyo
radyo
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_17ed9bcc82de9ce349b8169b44872917.jpg
Antalya Gastronomi Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (AGYİD) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özen, Okan Aslan’la Gün Ortası programında turizm sezonu, ekonomik daralma ve restoranlarda başlayan yeni menü düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özen, sektörün düzenlemeyi genel olarak desteklediğini ancak uygulamada ciddi sorunlar yaşanabileceğini söyledi.Özen, “Bütün kış güzel bir yazı hayal ederek geçirdik ancak rakamlarımız geçen yılın %20-%30 gerisinde seyrediyor. Bunun sebebi dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik daralma ve savaşların etkisi. Bu daralmayı çok hissediyoruz" dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürürlüğe giren menü düzenlemesine de değinen Özen, uygulamanın tüketici güveni açısından önemli olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:‘Büyük işletme ile küçük işletme aynı şartlarda değil’Sektörde farklı ölçeklerde işletmeler bulunduğunu vurgulayan Özen, uygulamanın zorluklarına dikkat çekti:Özen, kalori hesaplamalarının standart hale getirilmesinde sorun yaşanabileceğini belirterek, “Bir hamburgerin kalorisi reçeteye göre değişebilir. Ustadan ustaya değişen bir yapı var. Bu ciddi bir süreç gerektiriyor” dedi.‘Eğitimle kademeli geçiş olmalıydı’1 Temmuz itibarıyla başlayan uygulamaya ilişkin konuşan Özen, sektörün destek verdiğini ancak geçiş sürecinin daha planlı olması gerektiğini ifade etti:Denetim sürecine de değinen Özen, “Denetçiler gelip ‘Menünde eksik var’ diyerek ceza keserse bu adil olmayabilir. Konu oldukça karmaşık. Bu süreç ‘ceza keselim’ noktasına dönüşmemeli” ifadelerini kullandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_3e98454401aff24d756249b928f9dad4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, türkiye
radyo sputnik, radyo, radyo, türkiye
Menü düzenlemesi neler içeriyor, uygulama nasıl hayata geçecek?
Turizm ve yeme-içme sektöründe ekonomik daralmanın etkileri sürerken Okan Aslan'la Gün Ortası'na konuk olan AGYİD Başkanı Zeki Özen yeni menü düzenlemesinin doğru bir adım olduğunu ancak uygulamada ciddi zorluklar bulunduğunu söyledi. Özen, geçiş sürecinin eğitimle desteklenmesi gerektiğini vurguladı.
Antalya Gastronomi Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (AGYİD) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özen, Okan Aslan’la Gün Ortası programında turizm sezonu, ekonomik daralma ve restoranlarda başlayan yeni menü düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özen, sektörün düzenlemeyi genel olarak desteklediğini ancak uygulamada ciddi sorunlar yaşanabileceğini söyledi.
Özen, “Bütün kış güzel bir yazı hayal ederek geçirdik ancak rakamlarımız geçen yılın %20-%30 gerisinde seyrediyor. Bunun sebebi dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik daralma ve savaşların etkisi. Bu daralmayı çok hissediyoruz" dedi.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürürlüğe giren menü düzenlemesine de değinen Özen, uygulamanın tüketici güveni açısından önemli olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Menü düzenlemesi tüketici bilgilendirilmesi ve güven esaslı bir uygulama. Yediklerimizin besin değerleri, kalori miktarları ve alerjen bilgileri yer alacak. Sektör olarak olumlu bakıyoruz ancak uygulaması kolay değil.”
‘Büyük işletme ile küçük işletme aynı şartlarda değil’
Sektörde farklı ölçeklerde işletmeler bulunduğunu vurgulayan Özen, uygulamanın zorluklarına dikkat çekti:
“Büyük zincirler, oteller ve kurumsal işletmeler var. Bir de küçük lokantalar var. Hepsi aynı çerçevede değerlendiriliyor ama imkânları eşit değil. Birçok işletme hâlâ sürecin farkında değil.”
Özen, kalori hesaplamalarının standart hale getirilmesinde sorun yaşanabileceğini belirterek, “Bir hamburgerin kalorisi reçeteye göre değişebilir. Ustadan ustaya değişen bir yapı var. Bu ciddi bir süreç gerektiriyor” dedi.
‘Eğitimle kademeli geçiş olmalıydı’
1 Temmuz itibarıyla başlayan uygulamaya ilişkin konuşan Özen, sektörün destek verdiğini ancak geçiş sürecinin daha planlı olması gerektiğini ifade etti:
“Avrupa’ya uyum adımları kapsamında doğru bir uygulama ama keşke eğitimlerle birlikte kademeli geçiş olsaydı. Aksi halde aynı yemek farklı restoranlarda farklı kaloriyle karşımıza çıkacak.”
Denetim sürecine de değinen Özen, “Denetçiler gelip ‘Menünde eksik var’ diyerek ceza keserse bu adil olmayabilir. Konu oldukça karmaşık. Bu süreç ‘ceza keselim’ noktasına dönüşmemeli” ifadelerini kullandı.