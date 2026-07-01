https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/menu-duzenlemesi-neler-iceriyor-uygulama-nasil-hayata-gececek--1106915527.html

Menü düzenlemesi neler içeriyor, uygulama nasıl hayata geçecek?

Menü düzenlemesi neler içeriyor, uygulama nasıl hayata geçecek?

Sputnik Türkiye

Turizm ve yeme-içme sektöründe ekonomik daralmanın etkileri sürerken Okan Aslan'la Gün Ortası'na konuk olan AGYİD Başkanı Zeki Özen yeni menü düzenlemesinin... 01.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-01T15:55+0300

2026-07-01T15:55+0300

2026-07-01T15:55+0300

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Antalya Gastronomi Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (AGYİD) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özen, Okan Aslan’la Gün Ortası programında turizm sezonu, ekonomik daralma ve restoranlarda başlayan yeni menü düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özen, sektörün düzenlemeyi genel olarak desteklediğini ancak uygulamada ciddi sorunlar yaşanabileceğini söyledi.Özen, “Bütün kış güzel bir yazı hayal ederek geçirdik ancak rakamlarımız geçen yılın %20-%30 gerisinde seyrediyor. Bunun sebebi dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik daralma ve savaşların etkisi. Bu daralmayı çok hissediyoruz" dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürürlüğe giren menü düzenlemesine de değinen Özen, uygulamanın tüketici güveni açısından önemli olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:‘Büyük işletme ile küçük işletme aynı şartlarda değil’Sektörde farklı ölçeklerde işletmeler bulunduğunu vurgulayan Özen, uygulamanın zorluklarına dikkat çekti:Özen, kalori hesaplamalarının standart hale getirilmesinde sorun yaşanabileceğini belirterek, “Bir hamburgerin kalorisi reçeteye göre değişebilir. Ustadan ustaya değişen bir yapı var. Bu ciddi bir süreç gerektiriyor” dedi.‘Eğitimle kademeli geçiş olmalıydı’1 Temmuz itibarıyla başlayan uygulamaya ilişkin konuşan Özen, sektörün destek verdiğini ancak geçiş sürecinin daha planlı olması gerektiğini ifade etti:Denetim sürecine de değinen Özen, “Denetçiler gelip ‘Menünde eksik var’ diyerek ceza keserse bu adil olmayabilir. Konu oldukça karmaşık. Bu süreç ‘ceza keselim’ noktasına dönüşmemeli” ifadelerini kullandı.

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2026

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Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

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