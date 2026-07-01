https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/gazeteci-ismet-ozcelik-nato-bir-suc-orgutu-ve-turkiyenin-basina-bela-1106922003.html
Gazeteci İsmet Özçelik: ‘NATO bir suç örgütü ve Türkiye’nin başına bela’
Gazeteci İsmet Özçelik: ‘NATO bir suç örgütü ve Türkiye’nin başına bela’
Sputnik Türkiye
NATO’nun çöktüğünü ifade eden Gazeteci İsmet Özçelik, Türkiye’deki darbe süreçleri ve katliamların arkasında NATO bağlantısı olduğunu savundu. NATO Zirvesi... 01.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-01T18:36+0300
2026-07-01T18:36+0300
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Gazeteci İsmet Özçelik, Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu ‘Ankara Farkı’ programında 7-8 Temmuz tarihlerinde Türkiye’de yapılacak olan NATO Zirvesi’ne yönelik değerlendirmelerde bulundu. Özçelik, şunları söyledi:‘Darbeler ve katliamların arkası kazındığında hepsinde NATO çıkar’Özçelik, NATO’nun Türkiye’deki darbe süreçleri, siyasi cinayetler ve toplumsal olaylarla bağlantılı olduğunu savunarak, birçok kritik olayın arka planında NATO’nun bulunduğunu ifade ederek NATO’yu ‘suç örgütü’ olarak niteledi:‘ABD’nin KAAN için motor satışı hamlesi Türkiye’nin önünü kesmek amaçlı’NATO Zirvesi öncesi Türkiye’ye savunma sanayi alanında sunulan tekliflerin Türkiye’nin savunma sanayisinin önünü kesmek amacı taşıdığını savunan Özçelik, sözlerini şöyle sürdürdü:‘NATO çökmüş durumda’Özçelik, NATO'nun üyeleri arasındaki dayanışmanın büyük ölçüde ortadan kalktığını belirterek, ittifakın yeni oluşan küresel düzende eski işlevini sürdüremeyeceğini söyledi:'Avrupa, Rusya ve Çin ile yeni denge arayışında'Avrupa ülkelerinin çıkarları doğrultusunda Rusya ve Çin ile ilişkileri yeniden normalleştirmeye yöneldiğini dile getiren Özçelik, bu sürecin NATO'nun etkisini daha da zayıflatacağına işaret etti:
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İsmet Özçelik
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
İsmet Özçelik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/0d/1066989326_0:0:192:192_100x100_80_0_0_ee8cef4f79fd9fdf6ceed2669b3bc23c.jpg
radyo, nato, kaan, f-35, gladyo, rusya, çin, abd
radyo, nato, kaan, f-35, gladyo, rusya, çin, abd
Gazeteci İsmet Özçelik: ‘NATO bir suç örgütü ve Türkiye’nin başına bela’
NATO’nun çöktüğünü ifade eden Gazeteci İsmet Özçelik, Türkiye’deki darbe süreçleri ve katliamların arkasında NATO bağlantısı olduğunu savundu. NATO Zirvesi öncesi savunma sanayi tekliflerinin Türkiye’nin yerli üretimini yavaşlatmaya yönelik olduğunu söyleyen Özçelik, “NATO esas olarak bir suç örgütü ve Türkiye’nin başını belaya sokuyor” dedi.
Gazeteci İsmet Özçelik, Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu ‘Ankara Farkı’ programında 7-8 Temmuz tarihlerinde Türkiye’de yapılacak olan NATO Zirvesi’ne yönelik değerlendirmelerde bulundu. Özçelik, şunları söyledi:
‘Darbeler ve katliamların arkası kazındığında hepsinde NATO çıkar’
Özçelik, NATO’nun Türkiye’deki darbe süreçleri, siyasi cinayetler ve toplumsal olaylarla bağlantılı olduğunu savunarak, birçok kritik olayın arka planında NATO’nun bulunduğunu ifade ederek NATO’yu ‘suç örgütü’ olarak niteledi:
“NATO konusunu konuşurken bu ara bazılarının ağzından bal damlıyor. Sanki NATO çok iyi bir örgütmüş, Türkiye’nin güvenliğini sağlıyormuş gibi bir hava yaratmaya çalışıyorlar. Onlara birkaç şey hatırlatalım; 12 Eylül’ü kim yaptı? Onların çocukları yapmadı mı? 15 Temmuz FETÖ-ABD darbe girişimi kimin eseriydi? NATO’nun kurduğu Gladyo’nun eseri değil miydi? Muhsin Yazıcıoğlu cinayeti NATO bağlantılı değil mi? Dosya açılıyor, belki bunların hepsi açığa çıkacak. Türkiye’de çeşitli siyasetçilere, aydınlara yapılan cinayetler. Maraş olayları, mezhep kışkırtmaları, Çorum olayları, Sivas Katliamı, Başbağlar Katliamı… Hepsinin arkasını kazıyın, hepsinde de NATO çıkar. NATO dediğiniz örgüt esas olarak bir suç örgütü ve Türkiye’nin başını belaya sokan bir örgüt.”
‘ABD’nin KAAN için motor satışı hamlesi Türkiye’nin önünü kesmek amaçlı’
NATO Zirvesi öncesi Türkiye’ye savunma sanayi alanında sunulan tekliflerin Türkiye’nin savunma sanayisinin önünü kesmek amacı taşıdığını savunan Özçelik, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu zirvede ABD’den bazı ‘havuçlar’ var. Türkiye’ye sunulan ‘havuçlar’ ne kadar doğru, ne kadar gerçekçi, ne kadar işe yarar… bunlar da önemli.
NATO’ya ilk girdiğimiz dönemde uçak yapıyorduk. Bize ‘Neden uçak yapıyorsunuz? Bizde daha gelişmişleri var. Biz size veririz’ dediler ve Türkiye’nin milli savunma sanayisini yok ettiler. Bedellerini çok ağır ödedik. Şimdi KAAN’lar için motor vereceklerini söylüyorlar. O motorların sürekli değişmesi gereken parçaları var; onları vermezlerse ne olacak? KAAN ile ilgili alınan son karar ‘Türkiye bunun motorunu da yapacak. Ondan sonra başımıza iş açar. En iyisi biz verelim ve bunu erteleyelim’ mantığında mıdır? F-35 projesinin geri dönmesi KAAN’ın önünü kesmek midir?”
Özçelik, NATO'nun üyeleri arasındaki dayanışmanın büyük ölçüde ortadan kalktığını belirterek, ittifakın yeni oluşan küresel düzende eski işlevini sürdüremeyeceğini söyledi:
“Uzun süredir NATO’nun beyin ölümü konuşuluyordu. Bunu yine Fransa Cumhurbaşkanı Macron söylemişti. Şu anda NATO üyeleri arasında hiçbir iş birliği yok. En son İran savaşında ABD NATO’yu devreye sokmaya çalıştı. Ama sadece hava alanlarını açtılar, onun dışında hiçbir destek vermediler. Bu da NATO’nun içinde bulunduğu durum açısından son derece önemli. Hatta Trump’ın NATO ile ilgili yaptığı eleştirilere, hatta hakaretlere bakarsanız bir anlamda NATO’nun çöktüğünü görebilirsiniz. Fiziken ve her anlamda NATO’nun ölümü esas olarak gerçekleşti. Buna ‘hayat öpücüğü’ vermeye çalışmak, ‘Biraz daha yaşatır mıyız?’ demek sadece işi biraz daha geciktiriyor. Zaten yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Bu düzende NATO’ya da pek fazla yer olacağını sanmıyorum.”
'Avrupa, Rusya ve Çin ile yeni denge arayışında'
Avrupa ülkelerinin çıkarları doğrultusunda Rusya ve Çin ile ilişkileri yeniden normalleştirmeye yöneldiğini dile getiren Özçelik, bu sürecin NATO'nun etkisini daha da zayıflatacağına işaret etti:
“Avrupa ülkeleri de kendi çıkarlarını düşünecektir. Onlar da bununla ilgili çalışmalara başladılar. Almanya’da, Fransa’daki muhalefet hareketi çok yakında iktidara gelecekler. Rusya ile Çin ile ilişkilerin normalleşmesini istiyorlar. Neredeyse her gün bir Avrupalı lider, bakan Çin’de. Kısa süre sonra Rusya’nın da aynı noktada olacağını düşünüyorum. Avrupa’nın çıkarını Rusya ile ilişkileri normalleştirmekten geçiyor. ‘Rusya Avrupa’ya saldıracak’ diye bir psikolojik savaş yürütüyorlar. Buna inanan sayısı o kadar azaldı ki… Avrupalı yetkililere ‘Bunlar nereden çıktı?’ dediğimizde onlar da gülüyorlar. Ama gördüğümüz manzara şu: NATO artık son dönemlerini yaşıyor.”