Gazeteci İsmet Özçelik: ‘NATO bir suç örgütü ve Türkiye’nin başına bela’

“Bu zirvede ABD’den bazı ‘havuçlar’ var. Türkiye’ye sunulan ‘havuçlar’ ne kadar doğru, ne kadar gerçekçi, ne kadar işe yarar… bunlar da önemli.

NATO’ya ilk girdiğimiz dönemde uçak yapıyorduk. Bize ‘Neden uçak yapıyorsunuz? Bizde daha gelişmişleri var. Biz size veririz’ dediler ve Türkiye’nin milli savunma sanayisini yok ettiler. Bedellerini çok ağır ödedik. Şimdi KAAN’lar için motor vereceklerini söylüyorlar. O motorların sürekli değişmesi gereken parçaları var; onları vermezlerse ne olacak? KAAN ile ilgili alınan son karar ‘Türkiye bunun motorunu da yapacak. Ondan sonra başımıza iş açar. En iyisi biz verelim ve bunu erteleyelim’ mantığında mıdır? F-35 projesinin geri dönmesi KAAN’ın önünü kesmek midir?”