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Ekonomiden siyasete, dış politikadan spora, dünya ve Türkiye’de olup bitenler sonuçlarıyla Güçlü Özgan ile Yeri ve Zamanı programında konuşuluyor.
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Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu: Askeri hastaneler çok önemli bir ihtiyaç, bir an önce açılmalı
Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu: Askeri hastaneler çok önemli bir ihtiyaç, bir an önce açılmalı
Sputnik Türkiye
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konuğu Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu oldu. Bağcıoğlu, Bahçeli’nin askeri... 01.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-01T10:51+0300
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Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, askeri hastanelerin yeniden açılmasının milli beka meselesi olduğunu söyledi. Bahçeli’nin askeri hastaneler çıkışını Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’a konuk olan Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu değerlendirdi.Bahçeli’nin açıklamalarını değerli bulduklarını ve askeri hastanelerin çok büyük bir ihtiyaç olduğunu belirten Bağcıoğlu, şöyle konuştu:‘FETÖ’nün gerekçe gösterilmesini anlamak mümkün değil’
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radyo sputnik, radyo, radyo, devlet bahçeli, yankı bağcıoğlu, fetö, mhp, güçlü özgan, yeri ve zamanı, askeri hastane
radyo sputnik, radyo, radyo, devlet bahçeli, yankı bağcıoğlu, fetö, mhp, güçlü özgan, yeri ve zamanı, askeri hastane

Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu: Askeri hastaneler çok önemli bir ihtiyaç, bir an önce açılmalı

10:51 01.07.2026
yeri ve zamanı
yeri ve zamanı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2026
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Güçlü Özgan
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Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konuğu Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu oldu. Bağcıoğlu, Bahçeli’nin askeri hastaneler açılsın çıkışını değerlendirdi, “Bu çok önemli bir ihtiyaç ama anlaşılmaz şekilde bir direnç var.” dedi.
Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, askeri hastanelerin yeniden açılmasının milli beka meselesi olduğunu söyledi. Bahçeli’nin askeri hastaneler çıkışını Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’a konuk olan Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu değerlendirdi.
Bahçeli’nin açıklamalarını değerli bulduklarını ve askeri hastanelerin çok büyük bir ihtiyaç olduğunu belirten Bağcıoğlu, şöyle konuştu:
“Bunun çok önemli bir ihtiyaç olduğunu Kasım 2023’ten itibaren özellikle sayın Özgür Özel’in liderliğinde gerek milletvekillerimiz gerek Milli Savunmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak ben çok sık gündeme getirmeye çalıştık. Bahçeli’nin dünkü ifadesi yeni bir ifade değil, daha önce de gündeme getirdi. Farklı milletvekilleri de gündeme getirdi, daha önce Milli Savunma Üniversitesi Rektörü de gündeme getirdi. Ama anlaşılmaz şekilde bir direnç var. Gerekçesi FETÖ’cülerin askeri sağlık sistemine sızdığı, bu yüzden bu sistemin kapatıldığı yönünde. Ama hangi sisteme sızmadılar, hangisi kapatıldı? 8-10 sene bu kaybın telafisi için geçecek. Askeri sağlık sistemi sadece asker hastanelerinden oluşmuyor. Bence o yanlış bir terminoloji. Asker hastaneleri askeri sağlık sisteminin sadece bir bileşeni. Birinci basamak sağlık merkezleriyle başlıyor, daha sonra asker hastaneleri, en sonunda da askeri tıp akademisiyle nihayetleniyor. Bunun içinde sağlık personelinin eğitilmesi de var. Harp cerrahisi, travmatoloji, nükleer saldırılara karşı sağlık desteği bunlar çok önemli. Sadece sahadakiler değil, örneğin gazimizin protez ihtiyacı var. Eskiden asker hastanelerinden rapor alırdı, şimdi Ankara’ya gelmek zorunda kalıyorlar. Bahçeli’nin bu açıklamalarını son derece değerli buluyoruz, bu konuda her türlü desteği vereceğimizi de belirtmek istiyorum.”

‘FETÖ’nün gerekçe gösterilmesini anlamak mümkün değil’

“4-5 asker hastanesinin açılmasıyla askeri sağlık sistemi düzelmez. Eski seviyesine ulaşması neredeyse 10 yılı bulur. Eski sistem elbette mükemmel değildi ama en azından bir sistemdi. Bizim önerimiz alınan derslerle bu sistemi revize etmek, bir an önce başlamak ama sistematik bir şekilde başlamak. Tıbbi bilginiz isterse en üst seviyede olsun, cephe hattında bombalar patlarken kriz halindeyken bu konulara hazırlıklı değilseniz tıbbi bilginizi kullanamazsınız. Bir de aynı dili konuşmak önemli. O askeri personele sağlık personelinin güveni vermesi lazım. Etle tırnak tabiri tam buna uyuyor. Bu da eğitimle başlıyor. Bunun olmamasına FETÖ’nün gerekçe gösterilmesini anlamak mümkün değil.”
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