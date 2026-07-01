Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu: Askeri hastaneler çok önemli bir ihtiyaç, bir an önce açılmalı

“Bunun çok önemli bir ihtiyaç olduğunu Kasım 2023’ten itibaren özellikle sayın Özgür Özel’in liderliğinde gerek milletvekillerimiz gerek Milli Savunmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak ben çok sık gündeme getirmeye çalıştık. Bahçeli’nin dünkü ifadesi yeni bir ifade değil, daha önce de gündeme getirdi. Farklı milletvekilleri de gündeme getirdi, daha önce Milli Savunma Üniversitesi Rektörü de gündeme getirdi. Ama anlaşılmaz şekilde bir direnç var. Gerekçesi FETÖ’cülerin askeri sağlık sistemine sızdığı, bu yüzden bu sistemin kapatıldığı yönünde. Ama hangi sisteme sızmadılar, hangisi kapatıldı? 8-10 sene bu kaybın telafisi için geçecek. Askeri sağlık sistemi sadece asker hastanelerinden oluşmuyor. Bence o yanlış bir terminoloji. Asker hastaneleri askeri sağlık sisteminin sadece bir bileşeni. Birinci basamak sağlık merkezleriyle başlıyor, daha sonra asker hastaneleri, en sonunda da askeri tıp akademisiyle nihayetleniyor. Bunun içinde sağlık personelinin eğitilmesi de var. Harp cerrahisi, travmatoloji, nükleer saldırılara karşı sağlık desteği bunlar çok önemli. Sadece sahadakiler değil, örneğin gazimizin protez ihtiyacı var. Eskiden asker hastanelerinden rapor alırdı, şimdi Ankara’ya gelmek zorunda kalıyorlar. Bahçeli’nin bu açıklamalarını son derece değerli buluyoruz, bu konuda her türlü desteği vereceğimizi de belirtmek istiyorum.”