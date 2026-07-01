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Belçika’da apartman yangını: En az 6 ölü
Belçika’da apartman yangını: En az 6 ölü
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Belçika’nın Anvers kentinde 10 katlı bir apartman dairesinde çıkan yangında en az 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. 01.07.2026, Sputnik Türkiye
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2026-07-01T16:48+0300
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Polis, Linkeroever semtindeki binada bugün yerel saatle 10.00 sıralarında (TSİ 11.00) başlayan yangının 8'inci kattan çıktığını ve binadan yoğun siyah dumanlar yükseldiğini açıkladı. Dramik görüntülerde, bir kişinin balkondan komşusunun penceresine tırmanarak dumandan kaçtığı görüldü.Yangın nedeniyle binada yaşayan 200’den fazla kişiden 80 dairenin tahliye edildiği bildirildi. İtfaiye ekipleri, dumandan etkilenen kişileri tek tek dairelerden kurtarmak için çalışma yürüttü.Duman hızla üst katlara yayıldıPolise göre yangın, binanın zemin katında meydana gelen teknik bir arızadan kaynaklandı. Dumanın hızla üst katlara yayılması nedeniyle tahliye çalışmaları zorlaştı.Anvers Polisi Sözcüsü Kim Bastiaens, Belçika kamu televizyonuna yaptığı açıklamada, “Linkeroever’de ağır bir bilanço ile karşı karşıyayız” dedi. Olayda ağır ve hafif yaralananların olduğunu belirtti.Binada oturan Geert Dewulf, VRT’ye yaptığı açıklamada yoğun duman nedeniyle dairesinden çıkamadıklarını, balkonda beklediklerini ve itfaiyenin yaklaşık 10 dakika sonra merdivenle kendilerini kurtardığını anlattı.Başka bir vatandaş ise kayınpeder ve kayınvalidesinin (eski Anvers Belediye Başkanı Bob Cools’un da aralarında olduğu) binadan başarıyla tahliye edilerek hastaneye kaldırıldığını, ancak kedilerini kurtaramadıklarını söyledi.
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belçika, yangın
belçika, yangın

Belçika’da apartman yangını: En az 6 ölü

16:48 01.07.2026
© AP Photo / Virginia MayoBelçika'da apartman yangını
Belçika'da apartman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
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Belçika’nın Anvers kentinde 10 katlı bir apartman dairesinde çıkan yangında en az 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.
Polis, Linkeroever semtindeki binada bugün yerel saatle 10.00 sıralarında (TSİ 11.00) başlayan yangının 8'inci kattan çıktığını ve binadan yoğun siyah dumanlar yükseldiğini açıkladı. Dramik görüntülerde, bir kişinin balkondan komşusunun penceresine tırmanarak dumandan kaçtığı görüldü.
Yangın nedeniyle binada yaşayan 200’den fazla kişiden 80 dairenin tahliye edildiği bildirildi. İtfaiye ekipleri, dumandan etkilenen kişileri tek tek dairelerden kurtarmak için çalışma yürüttü.
© Joël HendrickxBelçika'da apartman yangını
Belçika'da apartman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2026
Belçika'da apartman yangını
© Joël Hendrickx

Duman hızla üst katlara yayıldı

Polise göre yangın, binanın zemin katında meydana gelen teknik bir arızadan kaynaklandı. Dumanın hızla üst katlara yayılması nedeniyle tahliye çalışmaları zorlaştı.
Anvers Polisi Sözcüsü Kim Bastiaens, Belçika kamu televizyonuna yaptığı açıklamada, “Linkeroever’de ağır bir bilanço ile karşı karşıyayız” dedi. Olayda ağır ve hafif yaralananların olduğunu belirtti.
Binada oturan Geert Dewulf, VRT’ye yaptığı açıklamada yoğun duman nedeniyle dairesinden çıkamadıklarını, balkonda beklediklerini ve itfaiyenin yaklaşık 10 dakika sonra merdivenle kendilerini kurtardığını anlattı.
Başka bir vatandaş ise kayınpeder ve kayınvalidesinin (eski Anvers Belediye Başkanı Bob Cools’un da aralarında olduğu) binadan başarıyla tahliye edilerek hastaneye kaldırıldığını, ancak kedilerini kurtaramadıklarını söyledi.
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2026
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