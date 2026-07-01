https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/bddk-duyurdu-evim-sistemlerine-girenler-dikkat-sure-uzadi-odenecek-para-artti-1106909515.html
BDDK duyurdu: Evim sistemlerine girenler dikkat, süre uzadı, ödenecek para arttı
BDDK duyurdu: Evim sistemlerine girenler dikkat, süre uzadı, ödenecek para arttı
Sputnik Türkiye
BDDK, tasarruf finansman şirketlerine yönelik yeni kararlar aldı. Teslim süresi uzatılırken ödenecek para da arttı. 01.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-01T12:54+0300
2026-07-01T12:54+0300
2026-07-01T12:54+0300
ekonomi̇
bddk
konut
konut satışı
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye'de son yıllarda ev ve araba almak için çok sayıda kişinin yöneldiği tasarruf finansman şirketlerine yönelik yeni kararlar aldı. Buna göre azami erken teslim oranı yüzde 40'tan yüzde 45'e yükseltildi. En erken teslim süresi ise 150 günden 180 güne çıkarıldı.En erken teslim süresi 180 güne çıkarıldıBankacılık sistemi yerine tasarruf finansmanı modeliyle konut ve araç alımı yapanların sayısının artması dikkat çekerken, BDDK tarafından hazırlanan yeni düzenleme Finansal Kurumlar Birliği Başkanlığı’na iletildi.Yapılan düzenlemeyle birlikte azami erken teslim oranı yüzde 40'tan yüzde 45'e yükseltildi. Böylece tasarruf finansman sistemine katılanlar yüzde 40 yerine yüzde 45'lik kısmı ödedikten sonra erken teslimatı hak edecek. En erken teslim süresi ise 150 günden 180 güne çıkarıldı.Ödeme planları da değiştiTasarruf finansman şirketlerince düzenlenen müşteri bazlı tasarruf finansman sözleşmelerine ilişkin ödeme planlarının, peşinat ödemesi hariç olmak üzere, ödeme planında yer alan en düşük taksit tutarının, en yüksek taksit tutarının üçte birinden az olmayacak şekilde düzenlenmesine de karar verildi.
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bddk, konut, konut satışı, araba
BDDK duyurdu: Evim sistemlerine girenler dikkat, süre uzadı, ödenecek para arttı
BDDK, tasarruf finansman şirketlerine yönelik yeni kararlar aldı. Teslim süresi uzatılırken ödenecek para da arttı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye'de son yıllarda ev ve araba almak için çok sayıda kişinin yöneldiği tasarruf finansman şirketlerine yönelik yeni kararlar aldı. Buna göre azami erken teslim oranı yüzde 40'tan yüzde 45'e yükseltildi. En erken teslim süresi ise 150 günden 180 güne çıkarıldı.
En erken teslim süresi 180 güne çıkarıldı
Bankacılık sistemi yerine tasarruf finansmanı modeliyle konut ve araç alımı yapanların sayısının artması dikkat çekerken, BDDK tarafından hazırlanan yeni düzenleme Finansal Kurumlar Birliği Başkanlığı’na iletildi.
Yapılan düzenlemeyle birlikte azami erken teslim oranı yüzde 40'tan yüzde 45'e yükseltildi. Böylece tasarruf finansman sistemine katılanlar yüzde 40 yerine yüzde 45'lik kısmı ödedikten sonra erken teslimatı hak edecek. En erken teslim süresi ise 150 günden 180 güne çıkarıldı.
Ödeme planları da değişti
Tasarruf finansman şirketlerince düzenlenen müşteri bazlı tasarruf finansman sözleşmelerine ilişkin ödeme planlarının, peşinat ödemesi hariç olmak üzere, ödeme planında yer alan en düşük taksit tutarının, en yüksek taksit tutarının üçte birinden az olmayacak şekilde düzenlenmesine de karar verildi.