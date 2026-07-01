https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/arac-sahiplerini-ilgilendiren-yeni-donem-basladi-bugun-uygulamaya-alindi-1106905849.html

Araç sahiplerini ilgilendiren yeni dönem başladı: Bugün uygulamaya alındı

Araç sahiplerini ilgilendiren yeni dönem başladı: Bugün uygulamaya alındı

Sputnik Türkiye

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından hazırlanan Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliği yürürlüğe girdi. Yeni... 01.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-01T10:49+0300

2026-07-01T10:49+0300

2026-07-01T10:49+0300

türki̇ye

trafik

trafik sigortası

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SEDDK tarafından hazırlanan Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Yeni düzenlemeyle birlikte trafik kazalarının ardından yürütülen hasar tespiti, eksper ataması ve araç değer kaybı süreçlerinde önemli değişiklikler hayata geçirildi. Amaç, işlemleri hızlandırmak ve suistimallerin önüne geçmek olarak açıklandı.Eksper otomatik olarak atanacakYeni sistem kapsamında araç, yetkili servis, anlaşmalı servis veya herhangi bir kaporta-boya servisine götürüldüğünde, kazaya ilişkin belgelerin sisteme yüklenmesinin ardından eksper otomatik olarak atanacak.Ayrıca araç sahibi de eksper talebinde bulunabilecek. Sigorta şirketi ile araç sahibi, sistem üzerinden eksper atanmasını sağlayabilecek.Bu kapsamda Eksper Atama ve Takip Sistemi (EKSİST) devreye alınırken, sisteme kayıtlı eksperler otomatik olarak görevlendirilecek.Hasar başvurularını araç sahibi yapacakYeni düzenlemeye göre hasar başvuruları doğrudan araç sahibi tarafından gerçekleştirilecek.Komisyoncu, aracı veya vekalet yoluyla işlem yapan kişilerin süreçte yer almasının önüne geçilmesi hedeflenirken, hasar işlemlerinin doğrudan hak sahibi tarafından yürütülmesi sağlanacak.40 bin liranın üzerindeki hasarlarda eksper zorunlu olacakYönetmelikle birlikte hasar tutarına ilişkin yeni bir uygulama da getirildi.Buna göre, trafik sigortasının maddi teminat tutarının onda birini aşan hasarlarda eksper atanması zorunlu olacak.2026 yılı için belirlenen 400 bin liralık maddi teminat dikkate alındığında, 40 bin liranın üzerindeki hasarlarda eksper görevlendirilecek.Bu tutarın altındaki hasarlarda ise araç sahibi ile sigorta şirketi anlaşma sağlayabilecek.Araç değer kaybı hasarla birlikte hesaplanacakYeni düzenlemenin en dikkat çeken başlıklarından biri de araç değer kaybı ödemeleri oldu.Bundan böyle eksper, hasar tespiti sırasında değer kaybını da hesaplayacak ve bu tutar doğrudan hasar dosyasına eklenecek.Böylece değer kaybı tazminatı, hasar ödemesiyle birlikte araç sahibine ödenecek. Ayrı başvuru ve hesaplama süreçlerinin ortadan kaldırılması hedefleniyor.Komisyon ve vekalet ücreti alınmayacakDüzenlemeyle birlikte, araç sahiplerinden komisyon veya vekalet ücreti talep eden kişi ve yapıların süreçte yer almasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.Ayrıca eksperlerin yaptığı hasar ve değer kaybı tespitleri için vatandaşlardan herhangi bir hizmet bedeli alınmayacak.Eksper raporlarına itiraz hakkı tanındıHazırlanan eksper raporlarına hem araç sahibi hem de sigorta şirketi itiraz edebilecek.İtirazın, raporun hazırlanmasının ardından 3 iş günü içinde yapılması gerekecek. İtiraz halinde yeni bir eksper görevlendirilecek.Bu durumda yeni eksperin ücreti ise itiraz eden taraf tarafından karşılanacak.

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trafik, trafik sigortası