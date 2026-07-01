https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/anket-ortaya-koydu-avrupalilarin-ucte-biri-yasam-standardinin-dusmesinden-endiseli-1106919826.html

Anket ortaya koydu: Avrupalıların üçte biri yaşam standardının düşmesinden endişeli

Anket ortaya koydu: Avrupalıların üçte biri yaşam standardının düşmesinden endişeli

Sputnik Türkiye

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) yaptırdığı Eurobarometer anketine göre, Avrupalıların yüzde 29'u önümüzdeki beş yıl içinde yaşam standartlarının düşeceğinden... 01.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-01T18:42+0300

2026-07-01T18:42+0300

2026-07-01T18:42+0300

dünya

avrupa

fransa

almanya

portekiz

avrupa parlamentosu (ap)

ab

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Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından düzenli olarak yaptırılan "Eurobarometer" anketinde bu kez halka, dünyanın ve Avrupa Birliği'nin (AB) geleceği, kendileri için öncelikli konular ve yaşam standartları hakkında sorular yöneltildi.Anket sonuçlarına göre, Avrupalıların yüzde 29'u gelecek 5 yıl içinde kendi yaşam standartlarının düşeceği endişesini ifade ederken, bu yaklaşımın en yaygın olduğu ülkeler arasında sırasıyla Fransa, Portekiz, Avusturya ve Almanya öne çıktı.AB genelinde vatandaşların çoğu ülkelerinin geleceğine iyimser bakarken, yalnızca Alman, Fransız ve Yunanlar arasında bu konuya kötümser bakanların çoğunlukta olması dikkati çekti.Yunanistan, Fransa ve Almanya en kötümser görüşe sahip ülkeler olduAvrupa genelinde çoğunluk AB'nin geleceğine iyimser yaklaşırken, Yunanistan ve Fransa'da vatandaşların çoğunun bu konuda kötümser olması, Almanya'da ise kötümser ve iyimser bakışın eşit dağılması göze çarptı.AB'nin küresel arenadaki pozisyonunu güçlendirmek için hangi alanlara odaklanması gerektiği sorusuna en çok gelen yanıtlar arasında "savunma ve güvenlik", "enerji bağımsızlığı, kaynaklar ve altyapı" ile "rekabetçilik, ekonomi ve endüstri" yer aldı.Avrupalıların yüzde 58'i dünyanın geleceğinin "kötümser" olduğunu dile getirirken, bu yaklaşımın en yaygın olduğu ülkeler arasında yüzde 75 ile Hollanda, yüzde 70 ile Fransa, yüzde 69 ile Almanya ve Belçika yer aldı.

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