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ABD'de doğumla gelen vatandaşlık hakkı hala bitebilir mi? Trump'ın 5 seçeneği
ABD'de doğumla gelen vatandaşlık hakkı hala bitebilir mi? Trump'ın 5 seçeneği
Sputnik Türkiye
ABD Yüksek Mahkemesi, dün Trump’ın doğum hakkı vatandaşlığını sınırlayan yürütme emrini iptal etti. Böylece 14. Anayasa Değişikliği’nin uzun süredir kabul gören yorumu korunmuş oldu.
2026-07-01T13:24+0300
2026-07-01T13:24+0300
dünya
abd
doğum yoluyla vatandaşlık hakkı
haberler
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ABD Yüksek Mahkemesi, dünkü kararıyla mevcut anayasal yorumu korudu. Ancak göç, vatandaşlık ve 14. Anayasa Değişikliği'nin anlamı üzerindeki siyasi ve hukuki mücadele devam edecek. Trump ve destekçileri için yasal yollar daralsa da, Kongre, idari tedbirler ve yeni davalar üzerinden mücadele sürecek gibi görünüyor.Karara Mahkeme Başkanı, Yargıç John Roberts, çoğunluk adına yazdığı görüşte, "ABD'de doğan çocuklar doğum anında vatandaş olur" dedi.Trump’tan yasama çağrısıKararın ardından Trump, konuyu Kongre’ye taşıyarak yasama yoluyla çözüm istedi. Truth Social’da şu paylaşımı yaptı:Geriye hangi seçenekler kaldı?1- Anayasa değişikliğiÇoğu anayasa hukukçusuna göre en doğrudan yöntem Anayasa'yı değiştirmek. Ancak bu, Temsilciler Meclisi ve Senato'da 3'te 2 çoğunluk ve buna artı olarak 50 eyaletin 3'te 4'ünün onayı gerektiriyor. Mevcut siyasi iklimde bu neredeyse imkansız görülüyor.2- Kongre'de yasama girişimiKongre, 'yargı yetkisine tabi olma' ifadesini yeniden yorumlayarak yasa çıkarabilir. Ancak hukukçuların büyük çoğunluğu, Kongre’nin sıradan yasayla anayasal garantileri geçersiz kılamayacağını söylüyor. Böyle bir girişim yeni bir anayasa davasına yol açar.3- Gelecekteki dava ve mücadelelerBazı muhafazakar hukukçular, 1898 Wong Kim Ark kararının modern göç kategorilerini (yasadışı göçmenler, turistler, geçici vize sahipleri) tam kapsamadığını savunuyor. Gelecek davalar bu dar kategorilere odaklanabilir.4- Daha dar yürütme ve idari tedbirlerBeyaz Saray Sınır Temsilcisi Tom Homan, kararın ardından Fox News'te "Yaptırımları daha da artıracağız, doğum turizmine karşı çok daha sert duracağız" dedi.5- Gelecekteki karar ve kısıtlamalarMahkemenin ideolojik dengesi değişirse eski içtihat yeniden ele alınabilir. Cumhuriyetçi eyaletler de oy verme kuralları, kamu yardımları veya idari uygulamalar üzerinden dolaylı kısıtlamalar getirmeyi deneyebilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/zaharovadan-berline-sert-elestiri-almanya-kendi-sanayisinin-temelini-yok-etti-1106909975.html
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abd, doğum yoluyla vatandaşlık hakkı, haberler
abd, doğum yoluyla vatandaşlık hakkı, haberler

ABD'de doğumla gelen vatandaşlık hakkı hala bitebilir mi? Trump'ın 5 seçeneği

13:24 01.07.2026
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Dünyada ilk kez obez çocuk sayısı zayıfların sayısından fazla - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2026
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ABD Yüksek Mahkemesi, dün Trump'ın doğum hakkı vatandaşlığını sınırlayan yürütme emrini iptal etti. Böylece 14. Anayasa Değişikliği’nin uzun süredir kabul gören yorumu korunmuş oldu. Bu yorum, ABD topraklarında doğan hemen hemen herkese otomatik vatandaşlık hakkı tanıyor.
ABD Yüksek Mahkemesi, dünkü kararıyla mevcut anayasal yorumu korudu. Ancak göç, vatandaşlık ve 14. Anayasa Değişikliği'nin anlamı üzerindeki siyasi ve hukuki mücadele devam edecek. Trump ve destekçileri için yasal yollar daralsa da, Kongre, idari tedbirler ve yeni davalar üzerinden mücadele sürecek gibi görünüyor.
Karara Mahkeme Başkanı, Yargıç John Roberts, çoğunluk adına yazdığı görüşte, "ABD'de doğan çocuklar doğum anında vatandaş olur" dedi.

Trump’tan yasama çağrısı

Kararın ardından Trump, konuyu Kongre’ye taşıyarak yasama yoluyla çözüm istedi. Truth Social’da şu paylaşımı yaptı:

Yüksek Mahkeme Doğum Hakkı Vatandaşlığını korudu, bu ülkemiz için kötü. Ama Kongre’de yasayla bunu telafi edebiliriz. Uzun ve zor bir Anayasa değişikliği gerekmiyor. Kongre bugün başlasın, ülkemiz için pahalı ve adaletsiz olan bu Doğum Hakkı Vatandaşlığını bitirelim.

Geriye hangi seçenekler kaldı?

1- Anayasa değişikliği

Çoğu anayasa hukukçusuna göre en doğrudan yöntem Anayasa'yı değiştirmek. Ancak bu, Temsilciler Meclisi ve Senato'da 3'te 2 çoğunluk ve buna artı olarak 50 eyaletin 3'te 4'ünün onayı gerektiriyor. Mevcut siyasi iklimde bu neredeyse imkansız görülüyor.

2- Kongre'de yasama girişimi

Kongre, 'yargı yetkisine tabi olma' ifadesini yeniden yorumlayarak yasa çıkarabilir. Ancak hukukçuların büyük çoğunluğu, Kongre’nin sıradan yasayla anayasal garantileri geçersiz kılamayacağını söylüyor. Böyle bir girişim yeni bir anayasa davasına yol açar.

3- Gelecekteki dava ve mücadeleler

Bazı muhafazakar hukukçular, 1898 Wong Kim Ark kararının modern göç kategorilerini (yasadışı göçmenler, turistler, geçici vize sahipleri) tam kapsamadığını savunuyor. Gelecek davalar bu dar kategorilere odaklanabilir.

4- Daha dar yürütme ve idari tedbirler

Doğum turizmi üzerine daha sıkı denetim
Pasaport ve vatandaşlık belgelerinde ebeveyn göç statüsüne yönelik ek kontroller
Genel göçmenlik yaptırımlarının artırılması
Beyaz Saray Sınır Temsilcisi Tom Homan, kararın ardından Fox News'te "Yaptırımları daha da artıracağız, doğum turizmine karşı çok daha sert duracağız" dedi.

5- Gelecekteki karar ve kısıtlamalar

Mahkemenin ideolojik dengesi değişirse eski içtihat yeniden ele alınabilir. Cumhuriyetçi eyaletler de oy verme kuralları, kamu yardımları veya idari uygulamalar üzerinden dolaylı kısıtlamalar getirmeyi deneyebilir.
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