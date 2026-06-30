https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/zorunlu-trafik-sigortasinda-yeni-donem-arac-sahiplerini-neler-bekliyor-1106892974.html

Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem: Araç sahiplerini neler bekliyor?

Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem: Araç sahiplerini neler bekliyor?

Sputnik Türkiye

Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, zorunlu trafik sigortasında 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek düzenlemeyle ilgili yaptığı aktarımlarda “Değer kaybı otomatik... 30.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-30T17:51+0300

2026-06-30T17:51+0300

2026-06-30T17:51+0300

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Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası’nda zorunlu trafik sigortasında 1 Temmuz itibarıyla başlayacak yeni düzenlemeyle ilgili konuştu. Düzenlemeyle ilgili aktarımlar yapan Aslan, “Araç hasarı için yapılan başvurular aynı zamanda değer kaybı talebi sayılacak, tedavi ve bakıcı giderlerinin karşılanmasına ilişkin kapsam da yeniden düzenlenecek” dedi.Eski sistemde kazada haklı olan sürücünün aracının hasar ödemesini aldıktan sonra "değer kaybı tazminatı" için sigorta şirketine ayrı bir dilekçe veya süreçle başvurmak zorunda olduğunu ve birçok sürücünün bunu bilmediği için hakkını kaybettiğini hatırlatan Aslan, “Artık araç hasarı için yapılan her başvuru, otomatik olarak değer kaybı talebi de sayılacak. Ayrı bir işlem yapmanıza gerek kalmayacak. Kazada atanan eksper, raporda değer kaybını da hesaplayacak. Sigorta şirketleri, eksper raporu kendilerine ulaştıktan sonraki 1 iş günü içinde hak sahibine SMS, e-Devlet veya mobil uygulama üzerinden değeri bildirmek zorunda olacak” ifadelerini kullandı.“3 yıllık yaş sınırı kaldırıldı”Sadece 0-3 yaş arasındaki araçlarda orijinal parça değişiminin zorunlu olduğunu belirten Aslan “3 yıllık yaş sınırı tamamen kaldırıldı. Aracın yaşı kaç olursa olsun, onarımı mümkün olmayan parçalarda orijinal parça kullanımı esas olacak. Sigorta şirketi yan sanayi parça takmak isterse, hem sizin yazılı rızanızı almak hem de o parçanın standartlara uygun olduğunu ispatlamak zorunda. Ayrıca parçalardan dolayı araçta değer artışı olsa bile bu fark tazminatınızdan düşülemeyecek” diye konuştu.Aslan, “Hasar bedeli 40 bin TL’nin üzerinde olan tüm kazalarda eksper ataması zorunlu olacak ve bu eksperler merkezi bir sistem tarafından otomatik atanacak. 40 bin TL altındaki küçük hasarlarda ise sigorta şirketi ile vatandaş kendi arasında anlaşabilecek. Sağlık Giderleri Teminatı artık kişinin bedenen eski haline dönebilmesi için gerekli olan protez organ bedellerini ve tüm tedavi giderlerini eksiksiz kapsayacak” dedi.

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Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

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Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

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