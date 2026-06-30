https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/yunanistan-telekomunikasyon-kurumunda-yeni-calisma-uygulamasi-haftada-4-gun-calisma-1106894954.html

Yunanistan Telekomünikasyon Kurumu'nda yeni çalışma uygulaması: Haftada 4 gün çalışma

Yunanistan Telekomünikasyon Kurumu'nda yeni çalışma uygulaması: Haftada 4 gün çalışma

Sputnik Türkiye

Yunanistan Telekomünikasyon Kurumunun (OTE) haftada 4 gün çalışmaya yönelik pilot program başlatacağı belirtildi. 30.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-30T19:07+0300

2026-06-30T19:07+0300

2026-06-30T19:07+0300

dünya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103081/89/1030818993_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_5b3fa8c5d0c6d7eae283cdb8d937a134.jpg

Ta Nea gazetesinin haberine göre, Yunanistan Telekomünikasyon Kurumu(OTE), personeli için haftada 4 gün çalışma modelini deneyecek.Söz konusu pilot program kapsamında çalışanlara "günde 10 saatten haftada 4 gün çalışma, uzaktan esnek çalışma, Avrupa Birliği ülkelerinden çalışma, maaşından kesinti yapılarak daha az mesai yapma" gibi seçenekler sunulacak. Hiçbir seçenek zorunlu olmayacak ancak personele çalışma programlarını özel ihtiyaçlarına göre belirleme imkanı verilecek.Özel hayat dengesi Programla, çalışanların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak ve özel hayatla profesyonel hayat arasında denge kurulmasını sağlamak amaçlanıyor.İlk olarak enformasyon teknolojileri ve insan kaynakları departmanlarında başlatılacak pilot program, değerlendirmelerin ardından tüm personel için geçerli hale getirilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/bm-ebola-salgini-kongoda-bir-milyon-kisiyi-daha-yoksulluga-itecek-1106894398.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60