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Yunanistan Telekomünikasyon Kurumu'nda yeni çalışma uygulaması: Haftada 4 gün çalışma
Yunanistan Telekomünikasyon Kurumu'nda yeni çalışma uygulaması: Haftada 4 gün çalışma
Sputnik Türkiye
Yunanistan Telekomünikasyon Kurumunun (OTE) haftada 4 gün çalışmaya yönelik pilot program başlatacağı belirtildi. 30.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-30T19:07+0300
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Ta Nea gazetesinin haberine göre, Yunanistan Telekomünikasyon Kurumu(OTE), personeli için haftada 4 gün çalışma modelini deneyecek.Söz konusu pilot program kapsamında çalışanlara "günde 10 saatten haftada 4 gün çalışma, uzaktan esnek çalışma, Avrupa Birliği ülkelerinden çalışma, maaşından kesinti yapılarak daha az mesai yapma" gibi seçenekler sunulacak. Hiçbir seçenek zorunlu olmayacak ancak personele çalışma programlarını özel ihtiyaçlarına göre belirleme imkanı verilecek.Özel hayat dengesi Programla, çalışanların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak ve özel hayatla profesyonel hayat arasında denge kurulmasını sağlamak amaçlanıyor.İlk olarak enformasyon teknolojileri ve insan kaynakları departmanlarında başlatılacak pilot program, değerlendirmelerin ardından tüm personel için geçerli hale getirilecek.
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Yunanistan Telekomünikasyon Kurumu'nda yeni çalışma uygulaması: Haftada 4 gün çalışma

19:07 30.06.2026
© AAOfis, memur, çalışan
Ofis, memur, çalışan - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2026
© AA
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Yunanistan Telekomünikasyon Kurumunun (OTE) haftada 4 gün çalışmaya yönelik pilot program başlatacağı belirtildi.
Ta Nea gazetesinin haberine göre, Yunanistan Telekomünikasyon Kurumu(OTE), personeli için haftada 4 gün çalışma modelini deneyecek.

Söz konusu pilot program kapsamında çalışanlara "günde 10 saatten haftada 4 gün çalışma, uzaktan esnek çalışma, Avrupa Birliği ülkelerinden çalışma, maaşından kesinti yapılarak daha az mesai yapma" gibi seçenekler sunulacak. Hiçbir seçenek zorunlu olmayacak ancak personele çalışma programlarını özel ihtiyaçlarına göre belirleme imkanı verilecek.

Özel hayat dengesi

Programla, çalışanların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak ve özel hayatla profesyonel hayat arasında denge kurulmasını sağlamak amaçlanıyor.

İlk olarak enformasyon teknolojileri ve insan kaynakları departmanlarında başlatılacak pilot program, değerlendirmelerin ardından tüm personel için geçerli hale getirilecek.
Arşiv fotoğraf - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2026
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