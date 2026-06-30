Türk-Yunan barış maratonuna Schengen engeli
20:23 30.06.2026 (güncellendi: 20:29 30.06.2026)
Yazı-Yorum
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Meis-Kaş Yüzme Yarışı'na katılan sporcuların Schengen vizesi almalarına rağmen adaya giriş yapamadığını belirten PADI Dalış Eğitmeni Can Kahvecioğlu, uygulamanın organizasyonun "dostluk" ruhuyla çeliştiğini söyledi. Kahvecioğlu, bu uygulamanın değiştirilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.
PADI Dalış Eğitmeni ve turizmci Can Kahvecioğlu, Radyo Sputnik'te yayınlanan Fethi Yılmaz'la Yazı-Yorum programında, 2005 yılından bu yana düzenlenen Meis-Kaş Yüzme Yarışı'nda uygulanan vize prosedürlerini eleştirdi. Türk-Yunan barış maratonunun "iki ülke arasındaki dostluğu geliştirme" amacıyla düzenlendiğini hatırlatan Kahvecioğlu, Schengen uygulamasının organizasyonun ruhuyla çeliştiğini söyledi.
'2005 yılında böyle bir uygulama yoktu'
Yarışın ilk yıllarında katılımcıların herhangi bir vize engeliyle karşılaşmadığını belirten Kahvecioğlu, uygulamanın Kaş Gümrük Kapısı'nın açılmasının ardından başladığını ifade etti.
Kahvecioğlu şunları söyledi:
"Bu sene ilk defa yarışa katıldım ve başvuru sırasında Meis vizesi istendiğini gördüm. Yarışın ilk kurucusu Ufuk Gökhan Hoca'ya sordum. 2005 yılında böyle başlamamış. O zaman Kaş'ta gümrük kapısı yoktu. Yarışçılar Meis Meydanı'ndan denize girer, Kaş'a kadar yüzerdi. Başlangıç noktası Meis, bitiş noktası ise Kaş olurdu. Ancak 2013 yılında gümrük kapısı açıldıktan sonra süreç resmiyet kazandı ve Atina ile Ankara'nın devreye girmesiyle vize uygulaması başladı."
'Vizemiz var ama adaya giremiyoruz'
Yarışmacıların tüm resmi işlemleri tamamlamalarına rağmen Meis Adası'na giriş yapamadıklarını söyleyen Kahvecioğlu, uygulamanın anlaşılır olmadığını dile getirdi.
Kahvecioğlu şunları söyledi:
"Organizasyonun tanıtımında iki komşu ülke arasındaki dostluğu geliştirmek amacıyla düzenlendiği yazıyor ama dostluğu geliştirelim denirken Schengen şartı aranıyor. Vizemizi alıyoruz, yurt dışı çıkış harcını ödüyoruz, yarış teknesine biniyoruz. Pasaportumuz kontrol ediliyor ama Meis'e girmemize izin verilmiyor. Polis kontrolünden bile geçirilmeden doğrudan start noktasına götürülüyoruz. Elimde vizeli pasaport var ama adada kısa bir tur atıp kahve içmeme bile izin verilmiyor."
'Birilerinin artık bu sorunu çözmesi gerekiyor'
Konuyla ilgili daha önce çeşitli girişimlerde bulunulduğunu ancak sonuç alınamadığını ifade eden Kahvecioğlu, yetkililere çağrıda bulundu.
Kahvecioğlu şunları söyledi:
"Daha önce organizatörler ve belediye tarafından girişimler yapılmış. Son olarak bu konuda kararın artık Brüksel tarafından verildiği söylenmiş. Ancak Türk turistler için farklı adalarda özel vize uygulamaları hayata geçirilebiliyor. Aynı anlayışın bu organizasyon için de gösterilmesi gerekir. Şu ana kadar hiçbir adım atılmamış olması çok üzücü. Biz de bu nedenle bir basın açıklaması hazırladık. Umarım dikkat çeker."
'Gerçek barış bütün kıyılarda olmalı'
Yarışın dostluk ve barış mesajı taşıdığına dikkat çeken Kahvecioğlu, barışın yalnızca Kaş ile sınırlı düşünülemeyeceğini vurguladı.
"Sadece Kaş kıyısında barış olması bir şey ifade etmiyor. Hem Kaş kıyısında, hem Meis kıyısında, hem İskenderiye'de hem de Gazze'de barış olursa ancak o zaman gerçek barıştan söz edebiliriz."