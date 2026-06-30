https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/turk-yunan-baris-maratonuna-schengen-engeli-1106896304.html

Türk-Yunan barış maratonuna Schengen engeli

Türk-Yunan barış maratonuna Schengen engeli

Sputnik Türkiye

Meis-Kaş Yüzme Yarışı'na katılan sporcuların Schengen vizesi almalarına rağmen adaya giriş yapamadığını belirten PADI Dalış Eğitmeni Can Kahvecioğlu... 30.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-30T20:23+0300

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fethi̇ yilmaz’la yazi-yorum

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PADI Dalış Eğitmeni ve turizmci Can Kahvecioğlu, Radyo Sputnik'te yayınlanan Fethi Yılmaz'la Yazı-Yorum programında, 2005 yılından bu yana düzenlenen Meis-Kaş Yüzme Yarışı'nda uygulanan vize prosedürlerini eleştirdi. Türk-Yunan barış maratonunun "iki ülke arasındaki dostluğu geliştirme" amacıyla düzenlendiğini hatırlatan Kahvecioğlu, Schengen uygulamasının organizasyonun ruhuyla çeliştiğini söyledi.'2005 yılında böyle bir uygulama yoktu'Yarışın ilk yıllarında katılımcıların herhangi bir vize engeliyle karşılaşmadığını belirten Kahvecioğlu, uygulamanın Kaş Gümrük Kapısı'nın açılmasının ardından başladığını ifade etti.Kahvecioğlu şunları söyledi:'Vizemiz var ama adaya giremiyoruz'Yarışmacıların tüm resmi işlemleri tamamlamalarına rağmen Meis Adası'na giriş yapamadıklarını söyleyen Kahvecioğlu, uygulamanın anlaşılır olmadığını dile getirdi.Kahvecioğlu şunları söyledi:'Birilerinin artık bu sorunu çözmesi gerekiyor'Konuyla ilgili daha önce çeşitli girişimlerde bulunulduğunu ancak sonuç alınamadığını ifade eden Kahvecioğlu, yetkililere çağrıda bulundu.Kahvecioğlu şunları söyledi:'Gerçek barış bütün kıyılarda olmalı'Yarışın dostluk ve barış mesajı taşıdığına dikkat çeken Kahvecioğlu, barışın yalnızca Kaş ile sınırlı düşünülemeyeceğini vurguladı.

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2026

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