https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/restoranlardaki-menulerin-tamami-yenilenecek-yeni-donem-yarin-basliyor-1106889837.html
Restoranlardaki menülerin tamamı yenilenecek: Yeni dönem yarın başlıyor
Restoranlardaki menülerin tamamı yenilenecek: Yeni dönem yarın başlıyor
Sputnik Türkiye
Yarından itibaren zincir restoranlarda menülere kaloriler eklenecek. Kalori hesabı uluslararası kabul görmüş kriterlere göre yapılacak. Uygulama 2027 sonunda... 30.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-30T16:32+0300
2026-06-30T16:32+0300
2026-06-30T16:32+0300
yaşam
restoran
menü
kalori
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Restoran ve kafelerde yeni bir dönem başlıyor.Kalorileri yazacak1 Temmuz itibarıyla zincir restoranlardaki menülerde tercih ettiğiniz ürünün kaç kalori olduğu yazacak. Amaç, sağlıklı beslenmeye katkı sağlayabilmek ve kalorili tüketimi önlemek.Yeni düzenlemeyle birlikte menüler daha ayrıntılı hale gelecek. Artık restoran ve kafelerdeki menülerde yemeğin sadece fiyatı değil, içeriğini ve kalori değerleri de yazacak.Kalori hesaplanmasında ise standart kriterler uygulanacak.Gıda denetçileri sahada olacakTarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı 8 bin gıda denetçisi menüleri denetleyecek.Zincir restoranlarda başlayacak uygulama kademeli olarak yaygınlaştırılacak. 2027 yılı sonu itibarıyla tüm restoranlarda bu sistem geçerli olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/kafe-ve-restoranlarda-yeni-donem-1-temmuzda-basliyor-menuler-bastan-sona-yenilenecek-1106756422.html
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restoran, menü, kalori
Restoranlardaki menülerin tamamı yenilenecek: Yeni dönem yarın başlıyor
Yarından itibaren zincir restoranlarda menülere kaloriler eklenecek. Kalori hesabı uluslararası kabul görmüş kriterlere göre yapılacak. Uygulama 2027 sonunda tüm restoranlarda yaygınlaşmış olacak. Haber: Erce Tiren
Restoran ve kafelerde yeni bir dönem başlıyor.
1 Temmuz itibarıyla zincir restoranlardaki menülerde tercih ettiğiniz ürünün kaç kalori olduğu yazacak. Amaç, sağlıklı beslenmeye katkı sağlayabilmek ve kalorili tüketimi önlemek.
Yeni düzenlemeyle birlikte menüler daha ayrıntılı hale gelecek. Artık restoran ve kafelerdeki menülerde yemeğin sadece fiyatı değil, içeriğini ve kalori değerleri de yazacak.
Kalori hesaplanmasında ise standart kriterler uygulanacak.
Gıda denetçileri sahada olacak
Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı 8 bin gıda denetçisi menüleri denetleyecek.
Zincir restoranlarda başlayacak uygulama kademeli olarak yaygınlaştırılacak. 2027 yılı sonu itibarıyla tüm restoranlarda bu sistem geçerli olacak.