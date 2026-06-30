https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/nepalde-kus-gribi-vakalari-artiyor-ulkenin-tek-hayvanat-bahcesi-kapatildi-1106893832.html

Nepal'de kuş gribi vakaları artıyor: Ülkenin tek hayvanat bahçesi kapatıldı

Nepal'de kuş gribi vakaları artıyor: Ülkenin tek hayvanat bahçesi kapatıldı

Sputnik Türkiye

Nepal'de artan kuş gribi vakaları nedeniyle kümes hayvanları itlaf edilirken, ülkenin tek hayvanat bahçesi de süresiz olarak kapatıldı. 30.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-30T18:30+0300

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Himalaya ülkesi Nepal'de kuş gribi salgını nedeniyle 596 binden fazla tavuk ve diğer kümes hayvanı itlaf edilirken, 1 milyondan fazla yumurta da imha edildi.Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Genel Müdürü Umesh Dahal, kuş gribi vakalarının Katmandu Vadisi'ndeki üç ilçe dahil olmak üzere toplam 11 bölgede görüldüğünü, salgının en yoğun olduğu yerin ise başkent çevresi olduğunu söyledi.Hastalığın kargalar aracılığıyla yayıldığından şüphelenildiğini belirten Dahal, "Enfeksiyon nedeniyle ölü bulunan kargalar bizi endişelendiriyor. Vahşi yaşamda bulundukları için hareketlerini kontrol etmek son derece zor" dedi.Öte yandan Başkent Katmandu'daki ülkenin tek hayvanat bahçesi ise COVID-19 salgınından bu yana ilk kez kapatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260620/h5n1-avustralyada-tespit-edildi-kus-gribi-artik-tum-kitalara-yayilmis-oldu-1106660997.html

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asya & pasifik, nepal, tavuk, kuş gribi, kuş, kuş sürüsü, hastalık, hastalık belirtileri, salgın hastalık, bulaşıcı hastalık