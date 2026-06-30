“Lübnan’da tek seçenek direniş, Hizbullah başka bir formda devam eder”

“Mayıs ayında Lübnan’da bir seçim yapılması gerekiyordu. Bu yapılsaydı Hizbullah Meclis’te sandalye kazanacaktı. Emel Hareketi ile birlikte Hizbullah’ın hatırı sayılır sayıda milletvekili var ancak seçim iki yıl ertelendi. Maruniler de kendi aralarında ayrılıyorlar. Şu an Lübnan’ın tamamında kimse savaş da işgal de istemiyor. Sünniler, Şiiler… İsrail’in Güney Lübnan’dan çıkması halinde ateşkes olacağını söylüyorlar İsrail ise tersini söylüyor. Ancak bir tarih de verilmiş değil. Gitmeye niyetlerinin olmadığı, insanların dönemeyeceği çok belli. Girdikleri yerde dinamitlerle binaları havaya uçurup ağaçları kesiyorlar, tarım alanlarına fosfor bombaları atıyorlar ve orayı yaşanmayacak hale getiriyorlar. Ancak buna rağmen döneceklerini söylüyorlar. İsrail’in çekilmeye niyeti yok. Lübnan’da pek demokratik bir temsiliyet yok. Siyasilerin çoğu iç savaşta çok kan dönmüş ve elleri kanlı. Genelkurmay Başkanı biraz daha mantıklı çünkü orduyu biliyor ve tanıyor. Lübnan ordusunun Hizbullah’ı silahsızlandırmasının gerçekçi olmadığını da biliyor. Şu anki Cumhurbaşkanı Joseph Avn da bunun farkında. Buna rağmen İsrail ve ABD, Lübnan’dan Hizbullah’ı silahsızlandırmalarına dair zaman çizelgesi istiyor. En son böyle bir şeye kalkıştıklarında iç savaş çıkmıştı. Şu an Hizbullah daha güçlü. İran’dan çok fazla yardım gelmiyor ve Suriye’deki lojistik hat fiziksel olarak kesildi ancak Hizbullah da taktik değiştirdi. Şu an teknolojiyi kullanıyorlar. Hizbullah’ın taraftarları sadece milisler değil. Güney Lübnan’da yaşayan çoğunluk Lübnan ordusunun İsrail ile çatışmayacağını da biliyor. Tek seçenek olarak geriye direniş kalıyor. Hizbullah’ın adı değişse ve Lübnan ordusuna entegre olsa bile oradaki İsrail işgali devam ederse bu sefer yeni bir direniş hareketi başlar. Hizbullah zaten İsrail işgali sırasında oluşmuştu. Hasan Nasrallah dahi Emel Hareketi’nin üyesiydi. Bu hareket siyasi parti olunca umutları kayboldu ve silahlandılar. İşgal devam ederse işgale karşılık olarak direniş de başka bir formda ya da adda devam edecek. Hizbullah’ı İran’ın vekil gücü olarak düşünmememiz lazım. Hizbullah lokal bir örgüt. İran’ın yardımı olmasa bile bir şekilde varlığını sürdürecektir ki sürdürüyor da. Netanyahu’nun açıklamaları biraz da ekim ayındaki seçimlere yönelik. Seçmenleri taviz vermemesini istiyor. Bütün kartlarını oynuyor Netanyahu. Ekimden sonraki seçimlerden sonra bakacağız. Amerika’da da kasımda seçimler var. Müzakerelerin samimi olduğuna inanmıyorum. Hürmüz en büyük sorun olarak ortaya çıktı ki savaştan önce bu açıktı. Her şey daha da komplike oldu. Kasımdan sonra aralıklı olmasa da birkaç ay sonra bir sorun daha görebiliriz. Müzakereleri yine iptal ettiler yeniden toplanacaklarını söylediler ancak bu süreçte yine birbirlerini vuruyorlar. Bu muhtemelen böyle devam edecek. Yakın zamanda bir barış gözükmüyor. Barışı geçtik iç savaşın olmamasını temenni ediyoruz.”