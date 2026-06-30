Görevden alındığı açıklanan CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, ilk açıklamayı Radyo Sputnik'e yaptı
'Murat Çalık canından endişe ediyor: Beni yalnız bırakmayın'
Abone ol
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları görevden alındığı açıklanan Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz ve Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş oldu.
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) parti genel merkezinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, MYK gündemine ilişkin açıklama yaptı. 21 Mayıs tarihinden bu yana partinin iç süreçlerine ve kurumsal yapısına yönelik ciddi değerlendirmeler yapıldığını belirten Sarı, partinin kurumsal kimliğinin ‘kırmızı çizgi’ olduğunu vurguladı. Kurumsal yapıyı zedeleyen eylemlere karşı disiplin ve görevden alma mekanizmalarının işletildiğini aktaran Sarı, "Cumhuriyet Halk Partisi'nde bazı illerimizde il başkanlarımızın, il yöneticilerimizin ve yüksek disiplin kurulunun, il disiplin kurulunun görevden alınmasıyla ilgili kararlar alındı. Bu iller; Ağrı, merkez ilçesi, Aksaray, Amasya, Batman, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Akçakoca ilçesi, Eskişehir, Hakkari, Iğdır, Kars, Kırıkkale, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Niğde, merkez ilçesi, Nevşehir, Osmaniye, merkez ilçesi, Samsun, Sivas ve Tunceli. Ayrıca Sinop ilinde yönetimin tamamı yerine yalnızca il başkanının görevden alınması yönünde tasarrufta bulunulmuş oldu” dedi.
Görevden alındığı açıklanan CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, ilk açıklamayı Radyo Sputnik’te şu sözlerle yaptı:
MYK az önce açıklanan sözde Genel Merkez Yönetimi adına açıklama yapan Müslüm Sarı'nın söylediğine göre hem il başkanı olarak görevden alınma hem de tedbirli şekilde kesin ihraç talepli disipline sevk edildiğim yönünde bir bilgi geçti. Bu karar bizim için yok hükmündedir. Biz seçilmiş il başkanı olarak görevimizin başında mücadele etmeye devam edeceğiz.Beni görevden alacak kişi genel başkanın Özgür Özel ve onun meşru yönetimidir. Ya da il delegelerinin yeterli sayıda imzasıyla yapılacak yeni bir kongreyle ancak görevden alınma durumu söz konusu olabilir. O dönemde karar yok hükmündedir.Görevimizi yapmaya da devam edeceğiz. Hiçbir temas kurulmadı. Belki biz de ortaya koyduğumuz irade ve tavırla herhangi bir irtibat kurulmasına mahal verecek bir zemin yaratmamış olabiliriz.Zaten kimselerde vereceğimiz aynı olurdu. Bu kararın sadece Cumhuriyet Halk Partisi içindeki bir takım il başkanlarıyla ilgili bir görevden alma ya da görevden almamayla ilgili değerlendirilmesi yanlış bir okuma olur diye düşünüyorum. Burada mevzunun net olarak Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden Türkiye Demokrasisi'ne bir darbe oldu ve tekrar bir tek adam rejiminin ve tek adam iktidarının devamı açısından maalesef ki maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bu amaçla dizayn edilmesi amacı taşıdığını en başından beri ifade ediyoruz.Dediğim gibi bu karar bizim için yok hükmündedir. Biz bu kararı tanımıyoruz. Bu karara ilişkin bizim bir görevimizden ya da bugüne kadar yaptığımız parti faaliyetlerinden geri adım atmamız gibi bir şey kesinlikle söz konusu değildir.Mücadeleye devam edeceğiz. Bizim yerimize birisini bulamadılar. Görev tembih etmek anlamında yeni bir il başkanı atandığı yönünde bir durum da söz konusu değil.Şu anda Eskişehir'de Butlan yönetimi tarafından atanmış bir il başkanı yok. Olsa da fark etmezdi zaten. örgütümüzü örgütümüzü de il başkanlığımız önüne çağırdım.birazdan da il başkanlığımıza geçerek örgütümüzle Cumhuriyet Halk Partilileri'yle birlikte babacığımızla buluşacak ve onlarla birlikte süreci değerlendireceğiz. Görevimizin başındayız. Genel başkanımız seçilmiş genel başkanımız Özgür Özel'le iktidar olma yolunda yürümeye devam edeceğiz.bu karar bizim için yok hükmündedir. yetkili ve görevli olmayan MYK tarafından alınmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yıllarca emek vermiş ben ve diğer il başkanı mevkidaşlarımızı kesin ihraç talepli şekilde dissitme sevk ederek bir de tedbirli parti ilişkini kesmek suretiyle böyle bir şeye tevessül etmenin Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerinde en ufak bir karşılığını olmayı ortaladır zaten.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi olan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024’te KYK yurdundan ayrıldıktan sonra kayboldu. 18 gün süren arama çalışmalarının ardından Rojin Kabaiş’in cesedi 15 Ekim 2024’te Van Gölü Mollakasım sahilinde bulundu. Ölümü "şüpheli" olarak değerlendirilen Kabaiş’in dosyasına ilişkin adli süreç devam ederken adalet mücadelesi veren baba Nizamettin Kabaiş, geçtiğimiz haftalarda faili meçhul dosyalar için harekete geçtikleri ve Rojin Kabaiş dosyasının da aydınlantılacağını açıklayan Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Ankara'da görüştü.
Kamuoyu şüpheli ölümün aydınlatılmasını beklerken, Van Barosu şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma dosyasından çekildiğini duyurdu. Özel vekaletli avukatların da dosyadan çekildiği duyurulan açıklamada özetle, "Gelinen aşamada; Rojin Kabaiş'in babası Sayın Nizamettin Kabaiş'in verdiği adalet mücadelesindeki zorluk ve aydınlatılmamış şüpheli ölümün yarattığı derin ruhsal yıpranmanın, baba ile dosyanın takibine ilişkin sağlıklı iletişim ve koordinasyonun sürdürülmesini güçleştirdiği kanaatine varılmıştır. Babanın içinde bulunduğu bu zorlu süreci ve etkilerini anlayışla karşılıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Açıklama ardından ulaştığımız Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş, Radyo Sputnik canlı yayınında Gazeteci Mustafa Hoş’un sorularını yanıtladı. Kabaiş, şunları söyledi:
Hocam, şimdi şu anda o kendi derdine düşmüş. Çünkü suçludur, hatalıdır. Doğru dürüst bir çalışma yapmadı bu dosya için.Ben de sürekli gerçeklerin peşindeydim. Onunla tartışma ettik. Sürekli tartışıyorduk.Sen niye delillerin peşinde değilsin? Niye gerçeklerin peşinde değilsin? O da sürekli bizi azalıyordu. Hayır, bu inkar olabilir. Ölüm morluğudur.O gün hava raporu çıkartmış beyefendi. Bizden habersiz. O gün hava rüzgarlıymış.18 gün boyunca çocuk kayıptı. Sen niye hava raporu çıkartıyorsun? Hadi bir günün içinde yolculuk etti. Rüzgar götürdü, mola kasma.17 günün neredeydi o çocuk? Yani rojin için, dosya için hiçbir şey yapmamış. Tam tersi, delilleri karartmaya çalıştı. Ondan sonra rektöre destek verdi.Bizim yanımızda hiç olmadı. Sürekli televizyon açık. İlk konuşması odur ki, ben rojinin ailesinin yanındayım.Baştan beri kayıp sürecinden ailenin yanındayım. Rojinin dosyasının takipçisi olacağız. Kendi şovun peşindedir.Başka bir şey de yapmamış. Ben bunu yüzüne de söylemişim. Yine de söylüyorum.Dediklerimin arkasındayım. Van Baros'un şahsı olarak, onun şahsına diyorum. Diğer avukatlarla bir sıkıntım yoktur.Van Baros başkanı hiçbir şey yapmamış şu ana kadar dosya için. Keşke daha önce çıksaydı. Ben ona söyledim.Yüzüne söyledim defalarca. Dedim sen bu dosyaya zarar veriyorsun. Sen bir şey araştırmıyorsun.Gerçeklerin peşinde değilsin. Çünkü çocuğun vücudunda yara vardır. Kabuk tutmuş yaralar.18 gün boyunca suda olsaydı öyle olmazdı. Ben defalarca beraber savcının yanında söylüyoruz. O diyor hayır onlar ölüm morluğudur.Olabilir, olabilecek. Bir avukat gerek olması lazımdı. Mağdurların yanında olacak.O kızı katleden kişilerin peşini bırakmayacak. Avukat büyük bir cesaretle mücadele etmesi lazımdır. İki erkek denesi rojinin vücudunda tespit edilmiş.Denelerin nerede olduğunu, onu da açıkladılar, söylediler. Bir aile olarak nasıl ben dayanacağım. Açıkladılar, dediler ki iki erkek denesi tespit edilmiş rojinin vücudunda.Göğsünde ve özel bölgesinde. Peki bu cinayet değilse nedir bu? Önce dediler ki belki bulaştı. E bulaşı da bertaraf ettiniz.Daha ne istiyorsunuz? Niye inkar ediyorsunuz? Diyorsunuz intihardır. Rektör bir numara ırkmazcıdır. Bu da onun destekçisidir.En sonunda çıksın. Biz iki hafta önce tartıştık. Dedim benim dosyamı bırak, vakalatımı da bırak.Bu davadan geri çekil. En sonunda geri çekildi. Ben rahat oldum.Üç gecedir ben rahat yatıyorum. Defalarca şimdiye kadar tartışmışız. Dava etmişiz.En son baronun içinde tartıştık. Beni azarladı. Ben de gereken azını payını verdim.Ağlayarak bambarosunun içinden çıktım, geldim. Ondan sonra vakaleti almış. Almışsa almış.Çıkmışsa çıkmış. Üç yumruğumda değil. Ben çok da memnun oldumPeki rojinin bir ismi de yazılı orada kalırsa diyeceğim o yazıyı da verin. Onun ismi de orada kalmasın. O şahıs bozuktur.Bunlar aşirattır. Birbirini atmıyorlar. Irkmaz etmeye çalışıyorlar.Rektörün iki tane yegane işin içinde vardır. Bu da onu destekliyor. O da bana şu şekilde sinirli bir şekilde ben seninle rojinin dosyasıyla her zaman uğraşacağım.Ben uğraşamam bu dosyayla. Allah Allah sen niye böyle konuşuyorsun kardeşim? İki kelime telefonu açacaksın. Dosyanın durumu nasıldır? İlerleme var mı? Yok mu? Bunu senden soracaksın.Niye hakaret ediyorsun? Baro demek insanlara, fakir fukaralara destek çıkmak.