Görevden alındığı açıklanan CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, ilk açıklamayı Radyo Sputnik'e yaptı

Hocam, şimdi şu anda o kendi derdine düşmüş. Çünkü suçludur, hatalıdır. Doğru dürüst bir çalışma yapmadı bu dosya için.Ben de sürekli gerçeklerin peşindeydim. Onunla tartışma ettik. Sürekli tartışıyorduk.Sen niye delillerin peşinde değilsin? Niye gerçeklerin peşinde değilsin? O da sürekli bizi azalıyordu. Hayır, bu inkar olabilir. Ölüm morluğudur.O gün hava raporu çıkartmış beyefendi. Bizden habersiz. O gün hava rüzgarlıymış.18 gün boyunca çocuk kayıptı. Sen niye hava raporu çıkartıyorsun? Hadi bir günün içinde yolculuk etti. Rüzgar götürdü, mola kasma.17 günün neredeydi o çocuk? Yani rojin için, dosya için hiçbir şey yapmamış. Tam tersi, delilleri karartmaya çalıştı. Ondan sonra rektöre destek verdi.Bizim yanımızda hiç olmadı. Sürekli televizyon açık. İlk konuşması odur ki, ben rojinin ailesinin yanındayım.Baştan beri kayıp sürecinden ailenin yanındayım. Rojinin dosyasının takipçisi olacağız. Kendi şovun peşindedir.Başka bir şey de yapmamış. Ben bunu yüzüne de söylemişim. Yine de söylüyorum.Dediklerimin arkasındayım. Van Baros'un şahsı olarak, onun şahsına diyorum. Diğer avukatlarla bir sıkıntım yoktur.Van Baros başkanı hiçbir şey yapmamış şu ana kadar dosya için. Keşke daha önce çıksaydı. Ben ona söyledim.Yüzüne söyledim defalarca. Dedim sen bu dosyaya zarar veriyorsun. Sen bir şey araştırmıyorsun.Gerçeklerin peşinde değilsin. Çünkü çocuğun vücudunda yara vardır. Kabuk tutmuş yaralar.18 gün boyunca suda olsaydı öyle olmazdı. Ben defalarca beraber savcının yanında söylüyoruz. O diyor hayır onlar ölüm morluğudur.Olabilir, olabilecek. Bir avukat gerek olması lazımdı. Mağdurların yanında olacak.O kızı katleden kişilerin peşini bırakmayacak. Avukat büyük bir cesaretle mücadele etmesi lazımdır. İki erkek denesi rojinin vücudunda tespit edilmiş.Denelerin nerede olduğunu, onu da açıkladılar, söylediler. Bir aile olarak nasıl ben dayanacağım. Açıkladılar, dediler ki iki erkek denesi tespit edilmiş rojinin vücudunda.Göğsünde ve özel bölgesinde. Peki bu cinayet değilse nedir bu? Önce dediler ki belki bulaştı. E bulaşı da bertaraf ettiniz.Daha ne istiyorsunuz? Niye inkar ediyorsunuz? Diyorsunuz intihardır. Rektör bir numara ırkmazcıdır. Bu da onun destekçisidir.En sonunda çıksın. Biz iki hafta önce tartıştık. Dedim benim dosyamı bırak, vakalatımı da bırak.Bu davadan geri çekil. En sonunda geri çekildi. Ben rahat oldum.Üç gecedir ben rahat yatıyorum. Defalarca şimdiye kadar tartışmışız. Dava etmişiz.En son baronun içinde tartıştık. Beni azarladı. Ben de gereken azını payını verdim.Ağlayarak bambarosunun içinden çıktım, geldim. Ondan sonra vakaleti almış. Almışsa almış.Çıkmışsa çıkmış. Üç yumruğumda değil. Ben çok da memnun oldumPeki rojinin bir ismi de yazılı orada kalırsa diyeceğim o yazıyı da verin. Onun ismi de orada kalmasın. O şahıs bozuktur.Bunlar aşirattır. Birbirini atmıyorlar. Irkmaz etmeye çalışıyorlar.Rektörün iki tane yegane işin içinde vardır. Bu da onu destekliyor. O da bana şu şekilde sinirli bir şekilde ben seninle rojinin dosyasıyla her zaman uğraşacağım.Ben uğraşamam bu dosyayla. Allah Allah sen niye böyle konuşuyorsun kardeşim? İki kelime telefonu açacaksın. Dosyanın durumu nasıldır? İlerleme var mı? Yok mu? Bunu senden soracaksın.Niye hakaret ediyorsun? Baro demek insanlara, fakir fukaralara destek çıkmak.