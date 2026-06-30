https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/gazeteci-ercan-gurses-siyasi-partiler-disaridan-buyuk-sermaye-ile-etkilenebilir-1106887154.html
Gazeteci Ercan Gürses: Siyasi partiler dışarıdan büyük sermaye ile etkilenebilir
Gazeteci Ercan Gürses: Siyasi partiler dışarıdan büyük sermaye ile etkilenebilir
Sputnik Türkiye
Gazeteci Ercan Gürses, Radyo Sputnik’te yayınlanan Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi programında CHP ve Türk siyasetine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde... 30.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-30T15:19+0300
2026-06-30T15:19+0300
2026-06-30T15:19+0300
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Gazeteci Ercan Gürses, Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi programında CHP’deki krizle ilgili konuştu. Gürses, siyasi partilerin dışarıdan büyük sermaye sahipleri tarafından etkilenebileceğini belirterek şunları söyledi:Herhangi bir dış müdahale iddiasında bulunmadığını da vurgulayan Gürses, bunun bir ihtimal tartışması olduğunu ifade etti.‘Siyasette Elon Musk benzeri etkiler görülebilir’Gürses, küresel sermaye sahiplerinin siyasi yapılar üzerinde etkili olabileceğini savunarak Elon Musk örneğini verdi:‘Geçmişte benzer siyasi operasyonlar yaşandı’Türk siyasetinde geçmişte de benzer süreçler yaşandığını savunan Gürses, şöyle konuştu:‘Parti bütçeleri üzerinden tartışmalar var’Gürses, CHP’ye yönelik bazı iddialara da değinerek, parti bütçelerinin kullanımına ilişkin tartışmaların kamuoyunda gündem olduğunu söyledi. Gürses, “Şu anda CHP İletişim’in başındaki Ali Haydar Fırat’ın da ifade ettiği gibi CHP bütçesinden bazı hesaplara ciddi miktarlarda para aktarıldığı iddiaları var. Türk milletinin vergileriyle, hazine yardımı olarak verilen paraların bu şekilde kullanılması tartışma konusu olmalı. Elbette CHP’de liderler değişir ama CHP başsız kalmaz. Ancak ortada ülkeyle ilgili bir operasyon varsa bunun üzerinde düşünmek gerekir” dedi.
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radyo, radyo, radyo, radyo sputnik, kemal kılıçdaroğlu, özgür özel, chp
radyo, radyo, radyo, radyo sputnik, kemal kılıçdaroğlu, özgür özel, chp
Gazeteci Ercan Gürses: Siyasi partiler dışarıdan büyük sermaye ile etkilenebilir
Gazeteci Ercan Gürses, Radyo Sputnik’te yayınlanan Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi programında CHP ve Türk siyasetine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Gürses, siyasi partilerin finansal güç üzerinden etkilenebileceğini belirterek küresel ölçekte siyasi müdahale riskine dikkat çekti.
Gazeteci Ercan Gürses, Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi programında CHP’deki krizle ilgili konuştu. Gürses, siyasi partilerin dışarıdan büyük sermaye sahipleri tarafından etkilenebileceğini belirterek şunları söyledi:
“Bu bir Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel meselesi değil. Bugün CHP, yarın başka bir parti olabilir. Cebine yüzlerce milyon değil, milyarlarca dolar koyabilecek güçler var. Türkiye’de bir partiyi ele geçirmeleri teorik olarak mümkün.”
Herhangi bir dış müdahale iddiasında bulunmadığını da vurgulayan Gürses, bunun bir ihtimal tartışması olduğunu ifade etti.
‘Siyasette Elon Musk benzeri etkiler görülebilir’
Gürses, küresel sermaye sahiplerinin siyasi yapılar üzerinde etkili olabileceğini savunarak Elon Musk örneğini verdi:
“Parası olan biri Türkiye’de bir partiyi satın alabilir mi? Futbol kulübü alır gibi düşünün. CHP sıradan bir parti değil ama finansal güçlerin etkisi artık göz ardı edilemez.”
‘Geçmişte benzer siyasi operasyonlar yaşandı’
Türk siyasetinde geçmişte de benzer süreçler yaşandığını savunan Gürses, şöyle konuştu:
“2010 ve 2017 süreçlerinde MHP’ye yönelik girişimler oldu. CHP’ye ve MHP’ye farklı şekillerde müdahaleler yapıldığı yönünde değerlendirmeler var. Baykal ve Muharrem İnce süreçleri de bu çerçevede anılıyor.”
‘Parti bütçeleri üzerinden tartışmalar var’
Gürses, CHP’ye yönelik bazı iddialara da değinerek, parti bütçelerinin kullanımına ilişkin tartışmaların kamuoyunda gündem olduğunu söyledi. Gürses, “Şu anda CHP İletişim’in başındaki Ali Haydar Fırat’ın da ifade ettiği gibi CHP bütçesinden bazı hesaplara ciddi miktarlarda para aktarıldığı iddiaları var. Türk milletinin vergileriyle, hazine yardımı olarak verilen paraların bu şekilde kullanılması tartışma konusu olmalı. Elbette CHP’de liderler değişir ama CHP başsız kalmaz. Ancak ortada ülkeyle ilgili bir operasyon varsa bunun üzerinde düşünmek gerekir” dedi.