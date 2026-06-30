https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/gazeteci-ercan-gurses-siyasi-partiler-disaridan-buyuk-sermaye-ile-etkilenebilir-1106887154.html

Gazeteci Ercan Gürses: Siyasi partiler dışarıdan büyük sermaye ile etkilenebilir

Gazeteci Ercan Gürses: Siyasi partiler dışarıdan büyük sermaye ile etkilenebilir

Sputnik Türkiye

Gazeteci Ercan Gürses, Radyo Sputnik’te yayınlanan Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi programında CHP ve Türk siyasetine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde... 30.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-30T15:19+0300

2026-06-30T15:19+0300

2026-06-30T15:19+0300

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Gazeteci Ercan Gürses, Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi programında CHP’deki krizle ilgili konuştu. Gürses, siyasi partilerin dışarıdan büyük sermaye sahipleri tarafından etkilenebileceğini belirterek şunları söyledi:Herhangi bir dış müdahale iddiasında bulunmadığını da vurgulayan Gürses, bunun bir ihtimal tartışması olduğunu ifade etti.‘Siyasette Elon Musk benzeri etkiler görülebilir’Gürses, küresel sermaye sahiplerinin siyasi yapılar üzerinde etkili olabileceğini savunarak Elon Musk örneğini verdi:‘Geçmişte benzer siyasi operasyonlar yaşandı’Türk siyasetinde geçmişte de benzer süreçler yaşandığını savunan Gürses, şöyle konuştu:‘Parti bütçeleri üzerinden tartışmalar var’Gürses, CHP’ye yönelik bazı iddialara da değinerek, parti bütçelerinin kullanımına ilişkin tartışmaların kamuoyunda gündem olduğunu söyledi. Gürses, “Şu anda CHP İletişim’in başındaki Ali Haydar Fırat’ın da ifade ettiği gibi CHP bütçesinden bazı hesaplara ciddi miktarlarda para aktarıldığı iddiaları var. Türk milletinin vergileriyle, hazine yardımı olarak verilen paraların bu şekilde kullanılması tartışma konusu olmalı. Elbette CHP’de liderler değişir ama CHP başsız kalmaz. Ancak ortada ülkeyle ilgili bir operasyon varsa bunun üzerinde düşünmek gerekir” dedi.

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