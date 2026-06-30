Cemaatin kayıp 500 kilo altını

“İsmailağa Cemaati’nin altınları çalındı. İstanbul Fatih’te bulunan ve cemaate yakın olduğu iddia edilen bir kuyumcunun yaklaşık 500 kilo altınla birlikte ortadan kaybolduğunu öğreniyoruz. Çarşamba semtinde gerçek anlamda bir infial yarattı bu olay. Bu olayla cemaat içerisinde aslında son yıllarda bilinen bazı tartışmalar da yeniden harekete geçirildi. Yaklaşık 20 yıldır faaliyette olan bir kuyumculuk firması bir gecede kepenklerini indiriyor. Sahibi Mehmet Y. yüzlerce kişiden topladığı yaklaşık 500 kiloya yakın altınla beraber kayıplara karışıyor. Altınların İsmailağa Cemaati’ne bağlı vakıflara ait olduğu yönünde de bir bilgi var. Bölgeden konuşan vatandaşlar tam 20 yıldır kazandıkları parayı, çeyizlerini, birikimlerini bu kuyumcuya emanet ettiklerini söylüyorlar. Cübbeli Ahmet olarak tanınan, cemaatten uzaklaştırılan Ahmet Mahmut Ünlü sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı, kaç kilo altın kayboldu ve kimin altınlarıydı diye sordu. Cemaatte yıllardır bir post kavgası var. Kendisi daha önce cemaatin paralarının yanlış yerlere aktarıldığını da iddia etmişti. Daha sonra tarikatla hiçbir bağının kalmadığı açıklanmıştı. Sadece bir kuyumcuda olan bir altından bahsediyoruz. Kayıp 500 kilo altın meselesi mali kaynakları ele geçirme mücadelesinin son perdesi olarak da değerlendirilebilir.”