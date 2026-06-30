https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/cemaatin-kayip-500-kilo-altini-1106880488.html
Cemaatin kayıp 500 kilo altını
Cemaatin kayıp 500 kilo altını
Sputnik Türkiye
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu, İsmailağa cemaatinin altınlarının çalınması oldu. Özgan, “Kayıp 500 kilo... 30.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-30T12:41+0300
2026-06-30T12:41+0300
2026-06-30T12:41+0300
yeri̇ ve zamani
radyo sputnik
radyo
radyo
güçlü özgan
ahmet mahmut ünlü
i̇smailağa cemaati
çarşamba
yeri ve zamanı
altın
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İstanbul Fatih'te bulunan Altıneller Kuyumculuk'un sahibi Mehmet Y., beraberinde yaklaşık 500 kilo altında birlikte ortadan kayboldu. Çarşamba semtinde infial yaratan durumun ardından çok sayıda insanın dolandırıldığı öğrenilirken, kaybolan paranın önemli bölümünün İsmailağa Cemaati'ne bağlı vakıflara ait olduğu öne sürüldü.Konuyu Yeri ve Zamanı’nda değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, detayları şöyle aktardı:
çarşamba
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2026
Güçlü Özgan
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Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, güçlü özgan, ahmet mahmut ünlü, i̇smailağa cemaati, çarşamba , yeri ve zamanı, altın
radyo sputnik, radyo, radyo, güçlü özgan, ahmet mahmut ünlü, i̇smailağa cemaati, çarşamba , yeri ve zamanı, altın
Cemaatin kayıp 500 kilo altını
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu, İsmailağa cemaatinin altınlarının çalınması oldu. Özgan, “Kayıp 500 kilo altın meselesi mali kaynakları ele geçirme mücadelesinin son perdesi olarak da değerlendirilebilir” dedi.
İstanbul Fatih'te bulunan Altıneller Kuyumculuk'un sahibi Mehmet Y., beraberinde yaklaşık 500 kilo altında birlikte ortadan kayboldu. Çarşamba semtinde infial yaratan durumun ardından çok sayıda insanın dolandırıldığı öğrenilirken, kaybolan paranın önemli bölümünün İsmailağa Cemaati'ne bağlı vakıflara ait olduğu öne sürüldü.
Konuyu Yeri ve Zamanı’nda değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, detayları şöyle aktardı:
“İsmailağa Cemaati’nin altınları çalındı. İstanbul Fatih’te bulunan ve cemaate yakın olduğu iddia edilen bir kuyumcunun yaklaşık 500 kilo altınla birlikte ortadan kaybolduğunu öğreniyoruz. Çarşamba semtinde gerçek anlamda bir infial yarattı bu olay. Bu olayla cemaat içerisinde aslında son yıllarda bilinen bazı tartışmalar da yeniden harekete geçirildi. Yaklaşık 20 yıldır faaliyette olan bir kuyumculuk firması bir gecede kepenklerini indiriyor. Sahibi Mehmet Y. yüzlerce kişiden topladığı yaklaşık 500 kiloya yakın altınla beraber kayıplara karışıyor. Altınların İsmailağa Cemaati’ne bağlı vakıflara ait olduğu yönünde de bir bilgi var. Bölgeden konuşan vatandaşlar tam 20 yıldır kazandıkları parayı, çeyizlerini, birikimlerini bu kuyumcuya emanet ettiklerini söylüyorlar. Cübbeli Ahmet olarak tanınan, cemaatten uzaklaştırılan Ahmet Mahmut Ünlü sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı, kaç kilo altın kayboldu ve kimin altınlarıydı diye sordu. Cemaatte yıllardır bir post kavgası var. Kendisi daha önce cemaatin paralarının yanlış yerlere aktarıldığını da iddia etmişti. Daha sonra tarikatla hiçbir bağının kalmadığı açıklanmıştı. Sadece bir kuyumcuda olan bir altından bahsediyoruz. Kayıp 500 kilo altın meselesi mali kaynakları ele geçirme mücadelesinin son perdesi olarak da değerlendirilebilir.”