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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/altinda-18-yildir-olmayan-oldu-en-buyuk-aylik-dusus-yaklasiyor-1106873114.html
Altında 18 yıldır olmayan oldu: En büyük aylık düşüş yaklaşıyor
Altında 18 yıldır olmayan oldu: En büyük aylık düşüş yaklaşıyor
Sputnik Türkiye
ABD-İran savaşıyla birlikte güçlenen dolar ve petrolün etkisiyle düşen altın fiyatlarında 18 yıldır olmayan oldu. Altın, Ekim 2008'den bu yana en büyük aylık... 30.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-30T09:48+0300
2026-06-30T09:49+0300
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Altın, ons başına 4 bin doların altına gerileyerek yaklaşık sekiz ayın en düşük seviyelerine indi ve Orta Doğu'daki belirsizlikler ve ABD Merkez Bankası'nın bu yıl faiz oranlarını artıracağı beklentileriyle üst üste dördüncü aylık düşüşe doğru ilerliyor. 2008'den beri bir ilkNTV'nin haberine göre bu düşüşle altın, Ekim 2008'den bu yana en büyük aylık kaybını kaydetti ve dört ay üst üste düşüş sergiledi.Değerli metal bu ay yüzde 12'den fazla, bu çeyrekte ise yaklaşık yüzde 15 değer kaybetti. Piyasalar, bu yıl üç kez Merkez Bankası'nın faiz artırımını fiyatlandırmaya devam ediyor; ilk hamle muhtemelen Eylül ayında gerçekleşebilir. Yatırımcılar şimdi politika görünümüne ilişkin yeni ipuçları için en son ABD aylık istihdam raporunu bekliyor.Bu arada, ABD ve İran'ın bugün Katar'ın Doha kentinde barış görüşmelerine devam etmesi planlanıyor, ancak kalıcı bir ateşkes olasılığı belirsizliğini koruyor. Tahran'ın, Umman katılmasa bile Hürmüz Boğazı'ndan geçişi denetleme planını yinelemesinin ardından önemli bir anlaşmazlık noktası devam ediyor.Ons altın ne kadar oldu?Ons altın güne 4 bin 18 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3 bin 979 dolar, en yüksek de 4 bin 22 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3 bin 979 dolardan işlem geçiyor.Gram altın ne kadar?Gram altın güne 6 bin 21 liradan başladı. Gün içinde en düşük 5 bin 918 lira, en yüksek de 6 bin 33 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 5 bin 968 liradan işlem görüyor.
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altın, ons altın, gram altın, altın fiyatları, çeyrek altın
altın, ons altın, gram altın, altın fiyatları, çeyrek altın

Altında 18 yıldır olmayan oldu: En büyük aylık düşüş yaklaşıyor

09:48 30.06.2026 (güncellendi: 09:49 30.06.2026)
altın düşüş
altın düşüş - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2026
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ABD-İran savaşıyla birlikte güçlenen dolar ve petrolün etkisiyle düşen altın fiyatlarında 18 yıldır olmayan oldu. Altın, Ekim 2008'den bu yana en büyük aylık kaybını kaydetti ve dört ay üst üste düşüş sergiledi.
Altın, ons başına 4 bin doların altına gerileyerek yaklaşık sekiz ayın en düşük seviyelerine indi ve Orta Doğu'daki belirsizlikler ve ABD Merkez Bankası'nın bu yıl faiz oranlarını artıracağı beklentileriyle üst üste dördüncü aylık düşüşe doğru ilerliyor.

2008'den beri bir ilk

NTV'nin haberine göre bu düşüşle altın, Ekim 2008'den bu yana en büyük aylık kaybını kaydetti ve dört ay üst üste düşüş sergiledi.
Değerli metal bu ay yüzde 12'den fazla, bu çeyrekte ise yaklaşık yüzde 15 değer kaybetti. Piyasalar, bu yıl üç kez Merkez Bankası'nın faiz artırımını fiyatlandırmaya devam ediyor; ilk hamle muhtemelen Eylül ayında gerçekleşebilir. Yatırımcılar şimdi politika görünümüne ilişkin yeni ipuçları için en son ABD aylık istihdam raporunu bekliyor.
Bu arada, ABD ve İran'ın bugün Katar'ın Doha kentinde barış görüşmelerine devam etmesi planlanıyor, ancak kalıcı bir ateşkes olasılığı belirsizliğini koruyor. Tahran'ın, Umman katılmasa bile Hürmüz Boğazı'ndan geçişi denetleme planını yinelemesinin ardından önemli bir anlaşmazlık noktası devam ediyor.

Ons altın ne kadar oldu?

Ons altın güne 4 bin 18 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3 bin 979 dolar, en yüksek de 4 bin 22 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3 bin 979 dolardan işlem geçiyor.

Gram altın ne kadar?

Gram altın güne 6 bin 21 liradan başladı. Gün içinde en düşük 5 bin 918 lira, en yüksek de 6 bin 33 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 5 bin 968 liradan işlem görüyor.
altın düşüş - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2026
EKONOMİ
Altın yine düştü: Gram altın fiyatı ne kadar oldu?
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