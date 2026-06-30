Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/abd-yuksek-mahkemesinden-karar-trans-kizlar-kiz-takimlarinda-yarisamayacak-1106892162.html
ABD Yüksek Mahkemesi’nden karar: Trans kızlar, kız takımlarında yarışamayacak
ABD Yüksek Mahkemesi’nden karar: Trans kızlar, kız takımlarında yarışamayacak
Sputnik Türkiye
ABD Yüksek Mahkemesi, eyaletlerin trans kadınların devlet okullarındaki kız spor takımlarında yarışmasını yasaklamasına izin veren bir karara imza attı... 30.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-30T17:29+0300
2026-06-30T17:29+0300
dünya
abd
yüksek mahkeme
trans
olimpiyat sporcuları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102352/88/1023528879_0:176:4555:2738_1920x0_80_0_0_4aba980e9a4fa7f435818e8a50b8842c.jpg
Mahkeme, Batı Virginia ve Idaho eyaletlerinde uygulanan yasakların Anayasa’ya ve eğitimde cinsiyet ayrımcılığını yasaklayan federal ‘Madde 9’ yasasına aykırı olmadığına hükmetti. Bu karar, halihazırda 25’ten fazla Cumhuriyetçi eyalette yürürlükte olan benzer yasakları da güçlendirecek.Kararın ne etkileri olacak?Karar, eyaletlere biyolojik cinsiyete göre takım ayrımı yapma konusunda geniş bir hukuki alan tanıyor. NCAA ve ABD Olimpiyat Komitesi’nin de trans kadınların kadın kategorisinde yarışmasını kısıtlayan politikalarıyla uyumlu bir adım olarak değerlendiriliyor.Kamuoyu araştırmalarına göre Amerikalıların yaklaşık yüzde 60’ı, trans gençlerin doğdukları cinsiyete göre spor yapmasını destekliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/abd-yuksek-mahkemesinden-trumpa-kritik-yetki-bagimsiz-kurum-yoneticilerini-gorevden-alabilecek-1106862063.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102352/88/1023528879_336:0:4220:2913_1920x0_80_0_0_cab0040155473fec4b7a14a6abb515f2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, yüksek mahkeme, trans, olimpiyat sporcuları
abd, yüksek mahkeme, trans, olimpiyat sporcuları

ABD Yüksek Mahkemesi’nden karar: Trans kızlar, kız takımlarında yarışamayacak

17:29 30.06.2026
© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileIn this Feb. 25, 2016, file photo, in honor of Justice Antonin Scalia, a flag in the Supreme Court building's front plaza flies at half-staff in Washington
In this Feb. 25, 2016, file photo, in honor of Justice Antonin Scalia, a flag in the Supreme Court building's front plaza flies at half-staff in Washington - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2026
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Abone ol
ABD Yüksek Mahkemesi, eyaletlerin trans kadınların devlet okullarındaki kız spor takımlarında yarışmasını yasaklamasına izin veren bir karara imza attı. Muhafazakar yargıçların 6-3’lük çoğunlukla aldığı karar, Trump yönetimi ve kadın sporlarının adil rekabetini savunanlar açısından büyük bir zafer olarak nitelendiriliyor.
Mahkeme, Batı Virginia ve Idaho eyaletlerinde uygulanan yasakların Anayasa’ya ve eğitimde cinsiyet ayrımcılığını yasaklayan federal ‘Madde 9’ yasasına aykırı olmadığına hükmetti. Bu karar, halihazırda 25’ten fazla Cumhuriyetçi eyalette yürürlükte olan benzer yasakları da güçlendirecek.

Kararın ne etkileri olacak?

Karar, eyaletlere biyolojik cinsiyete göre takım ayrımı yapma konusunda geniş bir hukuki alan tanıyor. NCAA ve ABD Olimpiyat Komitesi’nin de trans kadınların kadın kategorisinde yarışmasını kısıtlayan politikalarıyla uyumlu bir adım olarak değerlendiriliyor.
Kamuoyu araştırmalarına göre Amerikalıların yaklaşık yüzde 60’ı, trans gençlerin doğdukları cinsiyete göre spor yapmasını destekliyor.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2026
DÜNYA
ABD Yüksek Mahkemesi'nden Trump'a kritik yetki: Bağımsız kurum yöneticilerini görevden alabilecek
Dün, 19:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала