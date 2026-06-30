https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/abd-yuksek-mahkemesinden-karar-trans-kizlar-kiz-takimlarinda-yarisamayacak-1106892162.html

ABD Yüksek Mahkemesi’nden karar: Trans kızlar, kız takımlarında yarışamayacak

ABD Yüksek Mahkemesi’nden karar: Trans kızlar, kız takımlarında yarışamayacak

Sputnik Türkiye

ABD Yüksek Mahkemesi, eyaletlerin trans kadınların devlet okullarındaki kız spor takımlarında yarışmasını yasaklamasına izin veren bir karara imza attı... 30.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-30T17:29+0300

2026-06-30T17:29+0300

2026-06-30T17:29+0300

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abd

yüksek mahkeme

trans

olimpiyat sporcuları

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Mahkeme, Batı Virginia ve Idaho eyaletlerinde uygulanan yasakların Anayasa’ya ve eğitimde cinsiyet ayrımcılığını yasaklayan federal ‘Madde 9’ yasasına aykırı olmadığına hükmetti. Bu karar, halihazırda 25’ten fazla Cumhuriyetçi eyalette yürürlükte olan benzer yasakları da güçlendirecek.Kararın ne etkileri olacak?Karar, eyaletlere biyolojik cinsiyete göre takım ayrımı yapma konusunda geniş bir hukuki alan tanıyor. NCAA ve ABD Olimpiyat Komitesi’nin de trans kadınların kadın kategorisinde yarışmasını kısıtlayan politikalarıyla uyumlu bir adım olarak değerlendiriliyor.Kamuoyu araştırmalarına göre Amerikalıların yaklaşık yüzde 60’ı, trans gençlerin doğdukları cinsiyete göre spor yapmasını destekliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/abd-yuksek-mahkemesinden-trumpa-kritik-yetki-bagimsiz-kurum-yoneticilerini-gorevden-alabilecek-1106862063.html

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abd, yüksek mahkeme, trans, olimpiyat sporcuları