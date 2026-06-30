https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/abd-yuksek-mahkemesinden-karar-trans-kizlar-kiz-takimlarinda-yarisamayacak-1106892162.html
ABD Yüksek Mahkemesi’nden karar: Trans kızlar, kız takımlarında yarışamayacak
ABD Yüksek Mahkemesi’nden karar: Trans kızlar, kız takımlarında yarışamayacak
Sputnik Türkiye
ABD Yüksek Mahkemesi, eyaletlerin trans kadınların devlet okullarındaki kız spor takımlarında yarışmasını yasaklamasına izin veren bir karara imza attı... 30.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-30T17:29+0300
2026-06-30T17:29+0300
2026-06-30T17:29+0300
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abd
yüksek mahkeme
trans
olimpiyat sporcuları
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Mahkeme, Batı Virginia ve Idaho eyaletlerinde uygulanan yasakların Anayasa’ya ve eğitimde cinsiyet ayrımcılığını yasaklayan federal ‘Madde 9’ yasasına aykırı olmadığına hükmetti. Bu karar, halihazırda 25’ten fazla Cumhuriyetçi eyalette yürürlükte olan benzer yasakları da güçlendirecek.Kararın ne etkileri olacak?Karar, eyaletlere biyolojik cinsiyete göre takım ayrımı yapma konusunda geniş bir hukuki alan tanıyor. NCAA ve ABD Olimpiyat Komitesi’nin de trans kadınların kadın kategorisinde yarışmasını kısıtlayan politikalarıyla uyumlu bir adım olarak değerlendiriliyor.Kamuoyu araştırmalarına göre Amerikalıların yaklaşık yüzde 60’ı, trans gençlerin doğdukları cinsiyete göre spor yapmasını destekliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/abd-yuksek-mahkemesinden-trumpa-kritik-yetki-bagimsiz-kurum-yoneticilerini-gorevden-alabilecek-1106862063.html
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abd, yüksek mahkeme, trans, olimpiyat sporcuları
abd, yüksek mahkeme, trans, olimpiyat sporcuları
ABD Yüksek Mahkemesi’nden karar: Trans kızlar, kız takımlarında yarışamayacak
ABD Yüksek Mahkemesi, eyaletlerin trans kadınların devlet okullarındaki kız spor takımlarında yarışmasını yasaklamasına izin veren bir karara imza attı. Muhafazakar yargıçların 6-3’lük çoğunlukla aldığı karar, Trump yönetimi ve kadın sporlarının adil rekabetini savunanlar açısından büyük bir zafer olarak nitelendiriliyor.
Mahkeme, Batı Virginia ve Idaho eyaletlerinde uygulanan yasakların Anayasa’ya ve eğitimde cinsiyet ayrımcılığını yasaklayan federal ‘Madde 9’ yasasına aykırı olmadığına hükmetti. Bu karar, halihazırda 25’ten fazla Cumhuriyetçi eyalette yürürlükte olan benzer yasakları da güçlendirecek.
Kararın ne etkileri olacak?
Karar, eyaletlere biyolojik cinsiyete göre takım ayrımı yapma konusunda geniş bir hukuki alan tanıyor. NCAA ve ABD Olimpiyat Komitesi’nin de trans kadınların kadın kategorisinde yarışmasını kısıtlayan politikalarıyla uyumlu bir adım olarak değerlendiriliyor.
Kamuoyu araştırmalarına göre Amerikalıların yaklaşık yüzde 60’ı, trans gençlerin doğdukları cinsiyete göre spor yapmasını destekliyor.