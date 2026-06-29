https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/yazar-ve-cevirmen-ayca-cakmak-dogru-soruyu-buldugunuzda-yanit-onemini-kaybediyor-1106842330.html

Yazar Ayça Çakmak: Doğru soruyu bulduğunuzda yanıt önemini kaybediyor

Yazar Ayça Çakmak: Doğru soruyu bulduğunuzda yanıt önemini kaybediyor

Sputnik Türkiye

Yazar Ayça Çakmak, Serhat Sarısözen'in sunduğu Gündem Dışı programına konuk oldu. Çakmak, Yeni romanı Ölümün Elinden Kurtarılan Şeyler üzerinden hafıza... 29.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-29T10:46+0300

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Yazar Ayça Çakmak, Serhat Sarısözen'in sunduğu Gündem Dışı programına konuk oldu. Yeni romanı Ölümün Elinden Kurtarılan Şeyler üzerinden hafıza, sorgulama kültürü, örgütlü kötülük ve eğitim sistemi üzerine değerlendirmelerde bulunan Çakmak, "İnsanın hayatını değiştiren cevaplar değil, doğru sorulardır" dedi.Çakmak, yalnızca kitabını değil, insanın kendini gerçekleştirme sürecinden eğitim sistemine, hafızadan toplumsal manipülasyona kadar pek çok konuda dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.Romanın merkezinde yer alan örgütlü kötülük, hafıza ve güven temalarının aslında günümüz toplumunun temel meseleleri olduğunu belirten Çakmak, sorgulamayı bırakmanın birey açısından en büyük tehlikelerden biri olduğunu ifade etti.'Doğru soruyu bulduğunuzda yanıt önemini kaybediyor'Hayatı doğru soruları arama yolculuğu olarak gördüğünü belirten Çakmak, insanın gelişiminin cevaplardan çok sorularla mümkün olduğunu söyledi:'Mutluluk sürekli neşe hali değil, insanın kendini onaylamasıdır'Kendini gerçekleştirme kavramının mutlulukla doğrudan bağlantılı olduğunu ifade eden Çakmak, gerçek mutluluğun dış koşullardan değil, kişinin kendi yaşamıyla kurduğu ilişkiden geçtiğini söyledi:'Örgütlü kötülük dünyanın her yerinde karşımıza çıkabilir'Romanındaki temel meselenin belirli bir yapı ya da kurum olmadığını belirten Çakmak, esas anlatmak istediğinin örgütlü kötülüğün birey üzerindeki etkisi olduğunu söyledi:'Hafızamız elimizden alınan en değerli şey haline geldi'Romanın isminin de hafızaya gönderme yaptığını belirten Çakmak, günümüzde insanların yalnızca fiziksel değil zihinsel olarak da büyük bir kuşatma altında olduğunu dile getirdi:'Sorgulamayı bırakmak en büyük tehlike'Romanın ana karakteri Parla üzerinden aslında düşünmeyi bırakan insanları sorguladığını söyleyen Çakmak, yanlış düşünmenin değil sorgulamadan inanmanın tehlikeli olduğunu ifade etti:'Eğitim sistemi çocukların özgünlüğünü törpüleyebiliyor'Mevcut eğitim sistemine yönelik eleştirilerini de paylaşan Çakmak, çocukların bireysel özelliklerinin korunmasının önemine dikkat çekti:'İnsan en güçlü olduğu yerden kırılıyor'Manipülasyonun insanların zayıf noktalarından değil, güçlü yönlerinden başladığını söyleyen Çakmak, bunun romanın temel izleklerinden biri olduğunu belirtti:

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2026

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