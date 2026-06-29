Van barosu Rojin dosyasından çekilmedi, aile böyle istedi

“Rojin Kabaiş dosyası yaklaşık 2 yıldır devam eden bir süreç. Dün Van Barosu’nun Rojin Kabaiş dosyasından çekildiği haberi geldi. Yapılan açıklama dikkat çekici. Baro diyor ki, ‘Babanın içinde olduğu bu zorlu süreci ve etkileri anlayışla karşılıyoruz, Rojin Kabaiş’in ölümünün tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların yargı önünde hesap vermesi konusundaki kararlılığımızla Van Barosu olarak kamuoyu nezdinde takip etmeye devam edeceğimizi bildiririz’ ifadeleri yer alıyor. Açıklamayı okur okumaz Nizamettin Kabaiş’i aradım. Kabaiş, olayın aydınlatılmadığına dair yeteri kadar çaba gösterilmediğine ilişkin aklında soru işaretleri olduğunu ve artık Diyarbakır Barosu ile birlikte çalışmaya devam edeceğini söyledi. Zaten canı yanan bir baba, tüm sürece tepkili olan bir baba var. Süreci artık Diyarbakır Barosu takip edecek. Rojin’in davası zaten artık sembol olmuş bir dava. Baronun burada üstlendiği sorumluluk da ortada. Baro açıklamasında sadece babanın duygusal durumuna gönderme yapılıyor olması sürecin şeffaflığına dair akıllarda ciddi soru işareti yaratıyor. Benim beklentim Van Barosu’nun çok daha kendi misyonuna da yakışır şekilde eleştirileri yanıtlaması gerekirdi. Nizamettin Kabaiş’in iddialarına dair bir yanıt gelmedi, babanın ruh haline ya da acısına gönderme yapılıyor. Baronun açıklaması Nizamettin Kabaiş’in Rojin soruşturmasına ilişkin endişelerini yanıtlayan bir açıklama değil. Van Barosu’ndan daha net, somut bir açıklama bekliyoruz”