Orallı: “NATO sadece askeri değil, bir yaşam tarzı dayatmasıdır”
bölgenin kalbi
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Dış politika uzmanı Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, NATO’nun yalnızca bir güvenlik ittifakı değil, kültürel ve siyasal bir tahakküm mekanizması olduğunu belirterek, ittifakın üye ülkeler üzerinde düşünme biçiminden yaşam tarzına kadar etkili bir yapı kurduğunu ifade etti.
Dış politika uzmanı-hukukçu Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, Radyo Sputnik’te yayınlanan Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi programında NATO Zirvesi’ni değerlendirdi. Zirvenin bu yıl çatışmaların yoğunlaştığı bir coğrafyada yapılmasının kritik bir fark oluşturduğunu belirten Orallı, uluslararası dengelere ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.
Orallı şunları söyledi:
“NATO zirvesinin son yıllardakinden bu alandaki en büyük farkı, bu defa tam çatışmaların göbeğindeki bir ülkede cereyan ediyor olması. Biz burada bir istikrar adasından bahsediyoruz ama İran savaşı doğrudan Türkiye’yi etkiledi. Suriye’deki iç savaşı uzun yıllar konuştuk. İsrail’in yayılmacı, katliamcı tavrı Gazze’de ve Batı Şeria’da devam ediyor. Suriye topraklarının %15’i işgal altında. böylesine kritik olayların cereyan ettiği bir coğrafyada ilk defa bu kadar önemli bir zirve düzenleniyor. 42 devlet başkanı, hükümet başkanı ve dışişleri bakanları ile çok sayıda büyükelçinin katıldığı bir zirve Ankara’yı önemli kılıyor. Uzun yıllar ‘2026 Ankara zirvesinde alınan kararlar’ diye anılacak bir süreçten bahsediyoruz.”
‘Çok ağır bir tahakküm’
ABD’nin NATO içindeki rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Orallı, ittifakın sadece askeri değil, kültürel ve siyasal bir yapı olduğuna da dikkat çekerek şöyle konuştu:
“ABD bir yol ayrımı istiyor ama bu NATO’dan çıkış ya da dağılma değil. NATO, küresel hegemonyanın en önemli aygıtıdır. Sadece askeri değil, kültürel ve yaşam tarzını da tanımlar. Askeri alanda, diplomatik alanda ve siyaset yapma biçimi itibarıyla NATO üzerinden ortaya koymuş olduğu bir ekosistem var. Sadece askeri kimliği tanımlamıyor NATO; aynı zamanda kültürü tanımlıyor. Aynı zamanda Amerika açısından bir algı yönetimini ve yaşam tarzını tanımlıyor. NATO gibi kamufle olacaksınız, NATO gibi yiyip içeceksiniz, NATO askeri gibi davranacaksınız. NATO’ya üye bir devletin vatandaşı olarak düşman tanımlaması yapacaksınız. Bu çok ağır bir tahakküm.”
‘NATO dayatmacı bir kafadır’
İttifakın etkisinin tartışmalı hale geldiğini belirten Orallı, “Yani sana diyor ki, ‘NATO’ya üyeysen düşman kavramını ilkokuldan itibaren Doğu bloğuna ilişkin devletler üzerinden anlatacaksın.’ Aynen öyle. Yani Rusya dediğin zaman bir defa tüylerin diken diken olması lazım. Öyle bakıyor. Çin, aman diyor; Çin’le ticaretmiş, bilmem neymiş… Bunları düşünmeyeceksin. Böyle bir gelecek tahayyülü üzerinden dayatmacı bir kafadır aslında NATO. Bakmayın siz, biz NATO’nun kıymetlerini de anlatabiliriz, NATO’da olmanın artılarını da anlatabiliriz ama NATO’nun ortaya koymuş olduğu balçığı anlatmak lazım önce” dedi.