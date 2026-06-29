https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/oralli-nato-sadece-askeri-degil-bir-yasam-tarzi-dayatmasidir-1106853985.html

Orallı: “NATO sadece askeri değil, bir yaşam tarzı dayatmasıdır”

Orallı: “NATO sadece askeri değil, bir yaşam tarzı dayatmasıdır”

Sputnik Türkiye

Dış politika uzmanı Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, NATO’nun yalnızca bir güvenlik ittifakı değil, kültürel ve siyasal bir tahakküm mekanizması olduğunu... 29.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-29T15:36+0300

2026-06-29T15:36+0300

2026-06-29T15:36+0300

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Dış politika uzmanı-hukukçu Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, Radyo Sputnik’te yayınlanan Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi programında NATO Zirvesi’ni değerlendirdi. Zirvenin bu yıl çatışmaların yoğunlaştığı bir coğrafyada yapılmasının kritik bir fark oluşturduğunu belirten Orallı, uluslararası dengelere ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.Orallı şunları söyledi:‘Çok ağır bir tahakküm’ABD’nin NATO içindeki rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Orallı, ittifakın sadece askeri değil, kültürel ve siyasal bir yapı olduğuna da dikkat çekerek şöyle konuştu:‘NATO dayatmacı bir kafadır’İttifakın etkisinin tartışmalı hale geldiğini belirten Orallı, “Yani sana diyor ki, ‘NATO’ya üyeysen düşman kavramını ilkokuldan itibaren Doğu bloğuna ilişkin devletler üzerinden anlatacaksın.’ Aynen öyle. Yani Rusya dediğin zaman bir defa tüylerin diken diken olması lazım. Öyle bakıyor. Çin, aman diyor; Çin’le ticaretmiş, bilmem neymiş… Bunları düşünmeyeceksin. Böyle bir gelecek tahayyülü üzerinden dayatmacı bir kafadır aslında NATO. Bakmayın siz, biz NATO’nun kıymetlerini de anlatabiliriz, NATO’da olmanın artılarını da anlatabiliriz ama NATO’nun ortaya koymuş olduğu balçığı anlatmak lazım önce” dedi.

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