‘NATO Zirvesi’nin Türkiye’ye faturası 20 milyar lirayı bulabilir’

“3 Temmuz Cuma günü haziran ayı enflasyon rakamları açıklanacak. Herkesin gözü bu rakamlarda. 3 milyon 690 bin memur kamu çalışanı, 11 milyon 600 bin SGK emeklisi, 2 milyon 910 bin BAĞ-KUR emeklisi, 2 milyon 565 bin memur emeklisi; memur ve emekli aylığı alan çeşitli statülerdeki toplam 20 milyon 765 bin kişi 3 Temmuz’da Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklayacağı haziran ayı enflasyon rakamını bekliyor. Aileleri ve çocuklarıyla birlikte yaklaşık 60 milyon kişinin Temmuz-Aralık dönemindeki geliri bu resmi enflasyon rakamı ile netleşecek. 5 ayda birikimli olarak şu ana kadar yüzde 16,67’lik bir enflasyon rakamı oluştu. Yıl başında verilen zamlar bu yüksek enflasyon nedeni ile büyük ölçüde erozyona uğradı. Her zam döneminde maalesef enflasyon TÜİK hesaplamalarında düşük çıkıyor. Şimdi de beklentiler yüzde 1’in biraz üzeri, hatta yüzde 1’in altında bir enflasyon rakamının açıklanacağı yönünde. Bu durumda yüzde 16,67’lik 5 aylık enflasyon farkı yüzde 17-18 civarında bir Temmuz zammına vesile olacak. Oysa Merkez Bankası’nın kendi yaptığı sektörel enflasyon beklentileri anketinde mayıs ayında piyasa katılımcılarının enflasyon beklentisi yüzde 23,82’ydi, aynı şekilde kaldı. Hane halkının enflasyon beklentisi ise yüzde 49,51’di, haziran ayında yüzde 46,13 oldu. 2027 yılı için hane halkının enflasyon beklentisi yine yüzde 46. Oysa Merkez Bankası’nın hedefi 2027’de yüzde 15. Arada bu kadar büyük uçurum olunca yüzde 1’lik, yüzde 1 buçukluk aylık enflasyon ile belirlenen maaş zamları doğal olarak yetersiz kalıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz, katıldığı bir toplantıda temmuz ayında memurlara, emeklilere enflasyon farkı dışında ek bir zam yapılıp yapılmayacağı, refah payının verilip verilmeyeceği yönündeki sorulara ‘Yasa ne diyorsa biz onu yapıyoruz. Enflasyon farkı ne kadarsa biz bunları aynen maaşlara yansıtıyoruz. Temmuz’da da bu olacak’ dedi. En düşük emekli aylığı için de 6 ayda gerçekleşen enflasyon oranında bir artış yapılmasını Meclis’in gündemine alacağını vurguladı. Yani mesaj şu: Temmuz ayında kimse yüzde 17-18’in üzerinde bir zam beklemesin. Ek zam yok. Refah payı verilmesi gibi bir ihtimal yok. Seyyanen zam gibi bir ihtimal yine gündemde yok.”