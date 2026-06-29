https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/nato-zirvesinin-turkiyeye-faturasi-20-milyar-lirayi-bulabilir-1106860763.html
‘NATO Zirvesi’nin Türkiye’ye faturası 20 milyar lirayı bulabilir’
‘NATO Zirvesi’nin Türkiye’ye faturası 20 milyar lirayı bulabilir’
Sputnik Türkiye
Gazeteci Zülfikar Doğan, NATO Zirvesi’nin Türkiye’ye ekonomik katkısının yaklaşık 3 milyar lira seviyesinde kalacağını, buna karşın hazırlık ve organizasyon... 29.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-29T18:32+0300
2026-06-29T18:32+0300
2026-06-29T18:32+0300
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tüi̇k
dışişleri bakanlığı
abd
merkez bankası
enflasyon farkı
cevdet yılmaz
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Gazeteci Zülfikar Doğan, Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Ankara’dan Haber Var programında NATO Zirvesi’nin Türkiye’ye ekonomik maliyeti ve sağlanacak gelir dengesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Doğan ayrıca, temmuz ayında memur, emekli ve asgari ücretlilere yapılacak artışlara ilişkin de beklentileri ele aldı. Doğan, programda şunları söyledi:‘NATO Zirvesi dolayısıyla elde edilecek tahmini gelir 3 milyar lirayken, maliyet 20 milyara yakın olacak’Doğan, NATO Zirvesi’nin Ankara ekonomisine yaklaşık 3 milyar lira kazandıracağını ancak zirve için yapılan kamu harcamalarının çok daha yüksek olduğunu söyledi. Doğan, hazırlık ve organizasyon giderleriyle birlikte toplam maliyetin 15-20 milyar liraya ulaşabileceğini ifade etti:‘Temmuz’da ek zam veya refah payı beklentisi yok’Zam dönemlerinde TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarının düşük seyrettiğini dile getiren Doğan, bunun maaş artışlarını sınırlayacağını kaydetti. Bunun yanında yalnızca yasal enflasyon farkının maaşlara yansıtacağını, ek zam, refah payı ya da seyyanen artışın gündemde olmadığını belirten Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:‘Asgari ücretlinin alım gücü yıl sonuna kadar yarıya düşebilir’Yıl içinde ikinci bir zam yapılmaması nedeniyle asgari ücretin yüksek enflasyon karşısında hızla eridiğini, ara zam yapılmasına yönelik bir hazırlığın da bulunmadığını söyleyen Doğan, “Milyonlarca asgari ücretli için durum daha da vahim. Çünkü asgari ücrette daha önce yılda 2 kez yapılan ayarlama son 2 yıldır yılda bir keze düşürüldü. Oysa 28 bin liralık asgari ücret şu anda zaten yüzde 16,67’lik enflasyon ile 5 ayda yaklaşık 5 bin lira erimiş durumda. Yıl sonuna kadar gerçekleşecek aylık enflasyonları da hesaba kattığımızda 31 Aralık’ta 28 bin liralık asgari ücretin reel alım gücü belki de 14-15 bin liraya düşmüş olacak. Böyle bir tabloda bile asgari ücrette herhangi bir düzenleme yapılması düşünülmüyor” diye konuştu.
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Zülfikar Doğan
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MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Zülfikar Doğan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1c/1105337955_0:0:1488:1488_100x100_80_0_0_5c0d35a8fa04cb9dcd4e85628db1976d.jpg
radyo, nato, ankara, tüi̇k, dışişleri bakanlığı, abd, merkez bankası, enflasyon farkı, cevdet yılmaz, enflasyon, zam, memur, emekli, asgari ücret
radyo, nato, ankara, tüi̇k, dışişleri bakanlığı, abd, merkez bankası, enflasyon farkı, cevdet yılmaz, enflasyon, zam, memur, emekli, asgari ücret
‘NATO Zirvesi’nin Türkiye’ye faturası 20 milyar lirayı bulabilir’
Gazeteci Zülfikar Doğan, NATO Zirvesi’nin Türkiye’ye ekonomik katkısının yaklaşık 3 milyar lira seviyesinde kalacağını, buna karşın hazırlık ve organizasyon giderleriyle birlikte toplam maliyetin 15 ila 20 milyar liraya ulaşabileceğini söyledi. Doğan, “Dışişleri Bakanlığı protokol giderleri için 2 buçuk milyar liralık bir ek bütçe talep etti” dedi.
Gazeteci Zülfikar Doğan, Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Ankara’dan Haber Var programında NATO Zirvesi’nin Türkiye’ye ekonomik maliyeti ve sağlanacak gelir dengesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Doğan ayrıca, temmuz ayında memur, emekli ve asgari ücretlilere yapılacak artışlara ilişkin de beklentileri ele aldı. Doğan, programda şunları söyledi:
‘NATO Zirvesi dolayısıyla elde edilecek tahmini gelir 3 milyar lirayken, maliyet 20 milyara yakın olacak’
Doğan, NATO Zirvesi’nin Ankara ekonomisine yaklaşık 3 milyar lira kazandıracağını ancak zirve için yapılan kamu harcamalarının çok daha yüksek olduğunu söyledi. Doğan, hazırlık ve organizasyon giderleriyle birlikte toplam maliyetin 15-20 milyar liraya ulaşabileceğini ifade etti:
“NATO Zirvesi nedeni ile 32 ülkenin lideri Türkiye’ye gelecek ve her ülkenin yüzlerce kişilik resmi heyeti de olacak. Örneğin ABD Başkanı Trump’ın beraberinde bin 400 kişi yer alacak; Fransa, Almanya gibi ülkelerde yine 500 ila bin kişilik resmi heyetler söz konusu. Dolayısıyla zirve boyunca Ankara’daki 5 yıldızlı otellerin tamamı dolmuş vaziyette. Bunun yanı sıra yeme-içme, ulaşım vb. harcamalar nedeniyle başkent Ankara ekonomisinin zirve süresince 62-63 milyon dolarlık bir gelir sağlayacağı tahmin ediliyor; bu da 3 milyar liraya tekabül ediyor. Ancak zirveye hazırlık için Türkiye’nin yaptığı harcamalar bunun neredeyse 3-4 katı seviyesinde. Örneğin Etimesgut’taki askeri hava alanı ‘Ankara Havaalanı’ adı altında 8 ay içerisinde yeniden inşa edildi ve uluslararası hava alanı olarak 44 büyük boy uçağın aynı anda yaklaşabileceği şekilde ulaşıma açıldı. NATO ülkelerinin liderleri büyük ölçüde bu hava alanına inecekler. Diğer taraftan bu hava alanı için 9 buçuk milyar liralık bir yatırım yapıldı ve Dışişleri Bakanlığı da zirve süresince protokol giderleri için 2 buçuk milyar liralık bir ek bütçe talep etti ve bu ek bütçe tahsis edildi. Dolayısıyla şu anda zirve için yapılacak resmi harcama tutarı yaklaşık 12 milyar lira. Bunun diğer yan unsurlarını da kattığımız zaman 15-20 milyar liralık bir maliyet unsuru çıkıyor.”
‘Temmuz’da ek zam veya refah payı beklentisi yok’
Zam dönemlerinde TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarının düşük seyrettiğini dile getiren Doğan, bunun maaş artışlarını sınırlayacağını kaydetti. Bunun yanında yalnızca yasal enflasyon farkının maaşlara yansıtacağını, ek zam, refah payı ya da seyyanen artışın gündemde olmadığını belirten Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
“3 Temmuz Cuma günü haziran ayı enflasyon rakamları açıklanacak. Herkesin gözü bu rakamlarda. 3 milyon 690 bin memur kamu çalışanı, 11 milyon 600 bin SGK emeklisi, 2 milyon 910 bin BAĞ-KUR emeklisi, 2 milyon 565 bin memur emeklisi; memur ve emekli aylığı alan çeşitli statülerdeki toplam 20 milyon 765 bin kişi 3 Temmuz’da Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklayacağı haziran ayı enflasyon rakamını bekliyor. Aileleri ve çocuklarıyla birlikte yaklaşık 60 milyon kişinin Temmuz-Aralık dönemindeki geliri bu resmi enflasyon rakamı ile netleşecek. 5 ayda birikimli olarak şu ana kadar yüzde 16,67’lik bir enflasyon rakamı oluştu. Yıl başında verilen zamlar bu yüksek enflasyon nedeni ile büyük ölçüde erozyona uğradı. Her zam döneminde maalesef enflasyon TÜİK hesaplamalarında düşük çıkıyor. Şimdi de beklentiler yüzde 1’in biraz üzeri, hatta yüzde 1’in altında bir enflasyon rakamının açıklanacağı yönünde. Bu durumda yüzde 16,67’lik 5 aylık enflasyon farkı yüzde 17-18 civarında bir Temmuz zammına vesile olacak. Oysa Merkez Bankası’nın kendi yaptığı sektörel enflasyon beklentileri anketinde mayıs ayında piyasa katılımcılarının enflasyon beklentisi yüzde 23,82’ydi, aynı şekilde kaldı. Hane halkının enflasyon beklentisi ise yüzde 49,51’di, haziran ayında yüzde 46,13 oldu. 2027 yılı için hane halkının enflasyon beklentisi yine yüzde 46. Oysa Merkez Bankası’nın hedefi 2027’de yüzde 15. Arada bu kadar büyük uçurum olunca yüzde 1’lik, yüzde 1 buçukluk aylık enflasyon ile belirlenen maaş zamları doğal olarak yetersiz kalıyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz, katıldığı bir toplantıda temmuz ayında memurlara, emeklilere enflasyon farkı dışında ek bir zam yapılıp yapılmayacağı, refah payının verilip verilmeyeceği yönündeki sorulara ‘Yasa ne diyorsa biz onu yapıyoruz. Enflasyon farkı ne kadarsa biz bunları aynen maaşlara yansıtıyoruz. Temmuz’da da bu olacak’ dedi. En düşük emekli aylığı için de 6 ayda gerçekleşen enflasyon oranında bir artış yapılmasını Meclis’in gündemine alacağını vurguladı. Yani mesaj şu: Temmuz ayında kimse yüzde 17-18’in üzerinde bir zam beklemesin. Ek zam yok. Refah payı verilmesi gibi bir ihtimal yok. Seyyanen zam gibi bir ihtimal yine gündemde yok.”
‘Asgari ücretlinin alım gücü yıl sonuna kadar yarıya düşebilir’
Yıl içinde ikinci bir zam yapılmaması nedeniyle asgari ücretin yüksek enflasyon karşısında hızla eridiğini, ara zam yapılmasına yönelik bir hazırlığın da bulunmadığını söyleyen Doğan, “Milyonlarca asgari ücretli için durum daha da vahim. Çünkü asgari ücrette daha önce yılda 2 kez yapılan ayarlama son 2 yıldır yılda bir keze düşürüldü. Oysa 28 bin liralık asgari ücret şu anda zaten yüzde 16,67’lik enflasyon ile 5 ayda yaklaşık 5 bin lira erimiş durumda. Yıl sonuna kadar gerçekleşecek aylık enflasyonları da hesaba kattığımızda 31 Aralık’ta 28 bin liralık asgari ücretin reel alım gücü belki de 14-15 bin liraya düşmüş olacak. Böyle bir tabloda bile asgari ücrette herhangi bir düzenleme yapılması düşünülmüyor” diye konuştu.