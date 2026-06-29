Gazi Koşusu'ndaki tüyleri diken diken anlatımın sahibi Spiker Yüksel Saymaz konuştu: "Ata'ya hürmetin sesi..."

Veli Efendi Cumhuriyeti gibi bir şey oluşuyor herhalde orada. Evet, Veli Efendi tabii atçılığın aslında ipozonlar adına da mabedi diyebiliriz tabii ki. Tabii ki Gazi koçluğuna has bir şey demek çok doğru olmaz ama %100 bir şekilde Gazi koçluğunun vazgeçilmez unsurlarından biridir o. O bir saygıdır, ataya hürmettir, emanetine sahip çıkmaktır. 30 yıllık at yarışı, spikerlik kariyerimde tabii ki 100. Gazi koçluğu anlatmamla alakalı büyük onur, gurur duymamın yanı sıra çok büyük heyecan yaşadığım da aşikar tabii ki. Görev addediyordum tabii ki bunu. İfade edebilmem çok anlamlıydı, çok özeldi. Ben yarısıyarlar tanırlar, bilirler benim onlarla birlikte yarışı anlatırkenki o coşkuyla birlikte yarısıyarları o yarışın içine çekmemle alakalı. Farklı yerlerde değişik betimlemelerim, yarışın özelinde ya da jockeyin ya da atların özelinde, koşunun ismi özelinde çalıştığım ya da o anda doğaçlama gelişen şeylerle renklendirdiğim koşu anlatımlarım var. Bu da tabii çok özel bir yarış olduğu için özel yarışlarda daha önceden de çalışmalar yapıyorum işte bir yerlerde bir şeyler koyayım edeyim diye. Bu yarış özelinde de tabii ki bunları sunmak istedim. 100 yıllık bir yarış geleneği bu. Sesim çatallaşmış, heyecanlanmışım. Bu tabii ki bu yarış özelindeki bir duygu, bir coşku patlaması bu. Ben hiç öyle hissetmedim zaten sessizliğinizin çatallaştığını. Hani sanki gerçekten şu anda bile izliyormuş gibi bir şeye kapıldım. Yarışın sonunda heyecanla belki bir bir suçması falan olabiliyor ama dün özelinde yine onu da toparlayıp bir coşkuyla %1000 yıl geçse de bitmeyecek bu heyecan. Ebediyete kadar Gazi için koşmaya devamla bitirdim bu 100 yıllık bir miras. 200’ü göremeyeceğiz. Gördüğümüz 100. Gazi'ydi. Yıllar sonra bu yüzlenecek. Benim için de çok özeldi.