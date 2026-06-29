https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/doktor-ve-yazar-meral-sakliyan-yasar-kemalin-en-buyuk-gucu-yasadigi-zorluklari-edebiyata-1106851082.html

Doktor ve Yazar Meral Saklıyan: Yaşar Kemal'in en büyük gücü yaşadığı zorlukları edebiyata dönüştürmesiydi

Doktor ve Yazar Meral Saklıyan: Yaşar Kemal'in en büyük gücü yaşadığı zorlukları edebiyata dönüştürmesiydi

Sputnik Türkiye

Doktor ve yazar Meral Saklıyan, Serhat Sarısözen'in sunduğu Gündem Dışı programına konuk oldu. Saklıyan, kaleme aldığı Yaşar Kemal: Çukurova'dan Dünya'ya... 29.06.2026, Sputnik Türkiye

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Doktor ve yazar Meral Saklıyan, Yaşar Kemal'in yaşam öyküsünü anlattığı Yaşar Kemal: Çukurova'dan Dünya'ya kitabına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çocukluk yıllarından edebi serüvenine, halk kültüründen dünya edebiyatındaki yerine kadar pek çok konuya değinen Saklıyan, Yaşar Kemal'i yazmanın kendisi için yalnızca biyografik bir çalışma değil, aynı zamanda kişisel bir yolculuk olduğunu söyledi.'Yaşar Kemal bana "sen bizim kızsın" diyerek cesaret verdi'Yaşar Kemal'le 2013 yılında tanıştığını anlatan Saklıyan, usta yazarın kendisini yazarlık konusunda motive ettiğini belirtti:'Yaşar Kemal'i yazmaya başlayınca ne kadar büyük bir işe kalkıştığımı anladım'Biyografi çalışmasının uzun bir araştırma süreci sonunda ortaya çıktığını ifade eden Saklıyan, kitabı yazmadan önce yaklaşık bir buçuk yıl boyunca yalnızca okuma yaptığını söyledi:'Çocukluk yılları Yaşar Kemal'in edebiyatını şekillendirdi'Yaşar Kemal'in eserlerini anlayabilmek için çocukluğunu bilmek gerektiğini belirten Saklıyan, yaşadığı travmaların bütün edebiyatına yansıdığını söyledi:'Ağıtlar onun ilk edebiyat okuluydu'Yaşar Kemal'in yazarlık serüveninin ağıtlarla başladığını belirten Saklıyan, halk kültürünün eserlerinin temelini oluşturduğunu ifade etti:'Abidin ve Arif Dino onun yeteneğini çok erken fark etti'Yaşar Kemal'in yazarlık yolculuğunda Dino ailesinin önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Saklıyan, özellikle kitap sevgisinin bu dostlukla büyüdüğünü anlattı:'Romanlarının kaynağı yaşadığı topraklardı'Yaşar Kemal'in eserlerinin tamamen gözleme dayandığını belirten Saklıyan, yaşadığı coğrafyanın onu dünya edebiyatına taşıdığını söyledi:'Konfor insanı çürütür'Yaşar Kemal'in başarısının ardında yaşadığı zorlukların bulunduğunu belirten Saklıyan, konforun üretkenliği azalttığını söyledi:

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