https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/diyanetin-butcesi-yapay-zekaya-ayrilan-butcenin-45-kati-yapay-zekada-dunyayi-boyle-mi-yakalayacagiz-1106856359.html
Diyanet’in bütçesi, yapay zekaya ayrılan bütçenin 4.5 katı: Yapay zekada dünyayı böyle mi yakalayacağız?
Diyanet’in bütçesi, yapay zekaya ayrılan bütçenin 4.5 katı: Yapay zekada dünyayı böyle mi yakalayacağız?
Sputnik Türkiye
Gazeteci Serhat Ayan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konusu, İletişim Başkanlığı’nın yapay zeka eylem planının detayları oldu... 29.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-29T17:01+0300
2026-06-29T17:01+0300
2026-06-29T17:01+0300
yeni̇ şeyler rehberi̇
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radyo
serhat ayan
i̇letişim başkanlığı
diyanet i̇şleri başkanlığı
yapay zeka
yeni̇ şeyler rehberi̇
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Gazeteci Serhat Ayan, Radyo Sputnik'te yayınlanan Yeni Şeyler Rehberiprogramında, İletişim Başkanlığı'nın açıkladığı yapay zeka eylem planını bütçe perspektifinden değerlendirdi. Yapay zekaya ayrılan kaynağı kamu kurumlarının bütçeleriyle karşılaştıran Ayan, Türkiye'nin teknoloji yatırımlarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.Serhat Ayan, şöyle değerlendirdi:
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Serhat Ayan
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MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Serhat Ayan
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radyo sputnik, radyo, radyo, serhat ayan, i̇letişim başkanlığı, diyanet i̇şleri başkanlığı, yapay zeka, yeni̇ şeyler rehberi̇
radyo sputnik, radyo, radyo, serhat ayan, i̇letişim başkanlığı, diyanet i̇şleri başkanlığı, yapay zeka, yeni̇ şeyler rehberi̇
Diyanet’in bütçesi, yapay zekaya ayrılan bütçenin 4.5 katı: Yapay zekada dünyayı böyle mi yakalayacağız?
Gazeteci Serhat Ayan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konusu, İletişim Başkanlığı’nın yapay zeka eylem planının detayları oldu. Gazeteci Ayan, yapay zeka eylem planı için belirlenen bütçeyi diğer bütçelerle karşılaştırdı.
Gazeteci Serhat Ayan, Radyo Sputnik'te yayınlanan Yeni Şeyler Rehberiprogramında, İletişim Başkanlığı'nın açıkladığı yapay zeka eylem planını bütçe perspektifinden değerlendirdi.
Yapay zekaya ayrılan kaynağı kamu kurumlarının bütçeleriyle karşılaştıran Ayan, Türkiye'nin teknoloji yatırımlarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Serhat Ayan, şöyle değerlendirdi:
“Yapay zeka eylem planı içinde bir bütçe var. peki bu bütçe neye tekabül ediyor? Yıllık yapay zekaya harcanması planlanan para yaklaşık 38.4 milyar lira olarak bekleniyor. Yani yıllık yaklaşık 824 milyon dolarla bizim dünyayı yakalayacağımız öngörülüyor. Bana çok mantıklı ve olası gelmiyor. Cumhurbaşkanlığının bütçesi 21.3 milyar lira. Yani yapay zeka bunun yaklaşık 1.8 katı. TBMM bütçesi 27.2 milyar lira. İletişim Başkanlığı bütçesi 7.6 milyar lira. Diyanet bütçesi 174.4 milyar lira. Yani bizim önümüzdeki 5 sene yapay zekaya ayıracağımız para, Diyanet bütçesinin 1 yılına denk geliyor. Hangisi bizi daha çok ileri getirir sorusunu sormuyorum bile. Ama Diyanet’in yıllık bütçesi olan 174.4 milyar lira, yapay zekaya ayrılan bütçenin 4 buçuk katına denk geliyor”