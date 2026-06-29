Diyanet’in bütçesi, yapay zekaya ayrılan bütçenin 4.5 katı: Yapay zekada dünyayı böyle mi yakalayacağız?

“Yapay zeka eylem planı içinde bir bütçe var. peki bu bütçe neye tekabül ediyor? Yıllık yapay zekaya harcanması planlanan para yaklaşık 38.4 milyar lira olarak bekleniyor. Yani yıllık yaklaşık 824 milyon dolarla bizim dünyayı yakalayacağımız öngörülüyor. Bana çok mantıklı ve olası gelmiyor. Cumhurbaşkanlığının bütçesi 21.3 milyar lira. Yani yapay zeka bunun yaklaşık 1.8 katı. TBMM bütçesi 27.2 milyar lira. İletişim Başkanlığı bütçesi 7.6 milyar lira. Diyanet bütçesi 174.4 milyar lira. Yani bizim önümüzdeki 5 sene yapay zekaya ayıracağımız para, Diyanet bütçesinin 1 yılına denk geliyor. Hangisi bizi daha çok ileri getirir sorusunu sormuyorum bile. Ama Diyanet’in yıllık bütçesi olan 174.4 milyar lira, yapay zekaya ayrılan bütçenin 4 buçuk katına denk geliyor”