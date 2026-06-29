https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/ayse-nazmiye-uca-gencler-artik-bir-sirkette-calismak-yerine-kendi-sirketleri-gibi-hareket-edecek-1106851643.html

Ayşe Nazmiye Uca: Gençler artık bir şirkette çalışmak yerine kendi şirketleri gibi hareket edecek

Ayşe Nazmiye Uca: Gençler artık bir şirkette çalışmak yerine kendi şirketleri gibi hareket edecek

Sputnik Türkiye

İş Kadını Ayşe Nazmiye Uca, Okan Aslan'la Gün Ortası programında girişimcilik hikâyesini anlattı. Yapay zekâ ile birlikte iş dünyasının köklü biçimde... 29.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-29T14:27+0300

2026-06-29T14:27+0300

2026-06-29T14:27+0300

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İş Kadını Ayşe Nazmiye Uca, Okan Aslan'ın sunduğu Gün Ortası programına konuk oldu. Girişimcilik serüveninden iş dünyasındaki deneyimlerine kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulunan Uca, Türkiye'de henüz bilinmeyen bordro dış kaynak hizmeti sektörünü nasıl kurduğunu anlattı. Çalışma hayatının geleceğine ilişkin öngörülerini de paylaşan Uca, yapay zekâ ile birlikte klasik çalışma modelinin hızla değişeceğini ifade etti.'Babam bana hep girişimci olacağımı söylerdi'Girişimcilik yolculuğunun aile desteğiyle başladığını belirten Uca, çocukluk ve gençlik yıllarında babasının kendisini sürekli cesaretlendirdiğini anlattı.İlk şirketini kurarken maddi desteği olmadığını söyleyen Uca, finans direktörü olarak görev yaptığı şirketin hisselerini satarak aldığı ilk komisyonla kendi girişimini hayata geçirdiğini ifade etti.'Türkiye'de olmayan bir sektörü kurduk'1999 yılında Türkiye'de henüz kimsenin bilmediği bordro dış kaynak hizmetini hayata geçirdiklerini söyleyen Uca, ilk yıllarda bu iş modelinin anlaşılmadığını belirtti.Uca, bordro dış kaynak hizmetinin şirketlerin personel süreçlerini profesyonel ekipler tarafından yönetmesini sağladığını ve firmaların kendi ana faaliyet alanlarına odaklanmasına imkân tanıdığını söyledi.'Yapay zekâ çalışma hayatını tamamen değiştirecek'İş dünyasının büyük bir dönüşüm sürecine girdiğini belirten Uca, yapay zekânın birçok mesleği ve çalışma biçimini değiştireceğini dile getirdi.'Gençler işi çok kolay bırakabiliyor'Yeni neslin çalışma hayatına bakışının önceki kuşaklardan farklı olduğunu belirten Uca, genç çalışanların beklentilerinin değiştiğini söyledi.'Pandemi aidiyet duygusunu zayıflattı'Pandemi sonrası yaygınlaşan uzaktan çalışma modelinin hem avantajları hem de dezavantajları bulunduğunu söyleyen Uca, şirketlerin yeniden ofis düzenine dönmeye başladığını ifade etti.

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