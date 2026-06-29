Ayşe Nazmiye Uca: Gençler artık bir şirkette çalışmak yerine kendi şirketleri gibi hareket edecek
gün ortası
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İş Kadını Ayşe Nazmiye Uca, Okan Aslan'la Gün Ortası programında girişimcilik hikâyesini anlattı. Yapay zekâ ile birlikte iş dünyasının köklü biçimde değişeceğini söyleyen Uca, "Gençler artık bir şirkete bağlı çalışmak yerine kendi şirketleri gibi hareket edecek" dedi.
İş Kadını Ayşe Nazmiye Uca, Okan Aslan'ın sunduğu Gün Ortası programına konuk oldu. Girişimcilik serüveninden iş dünyasındaki deneyimlerine kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulunan Uca, Türkiye'de henüz bilinmeyen bordro dış kaynak hizmeti sektörünü nasıl kurduğunu anlattı. Çalışma hayatının geleceğine ilişkin öngörülerini de paylaşan Uca, yapay zekâ ile birlikte klasik çalışma modelinin hızla değişeceğini ifade etti.
'Babam bana hep girişimci olacağımı söylerdi'
Girişimcilik yolculuğunun aile desteğiyle başladığını belirten Uca, çocukluk ve gençlik yıllarında babasının kendisini sürekli cesaretlendirdiğini anlattı.
"Bana daha 18 yaşlarındayken 'Sen iş kadını olacaksın, girişimci olacaksın' derdi. Öğretmen olmayı düşündüğüm zamanlarda bile buna sıcak bakmadı. Ama hiçbir zaman 'Yapamazsın' diyen bir baba olmadı. Tam tersine bana güven verdi. O dönem birçok ailede kadınlar ve erkekler ayrı otururken babam beni hep yanına çağırırdı. Bana hayatı öğretmeye çalıştı. Bugün girişimci olmamda en büyük etkenlerden birinin bu özgür yetişme biçimi olduğunu düşünüyorum."
İlk şirketini kurarken maddi desteği olmadığını söyleyen Uca, finans direktörü olarak görev yaptığı şirketin hisselerini satarak aldığı ilk komisyonla kendi girişimini hayata geçirdiğini ifade etti.
'Türkiye'de olmayan bir sektörü kurduk'
1999 yılında Türkiye'de henüz kimsenin bilmediği bordro dış kaynak hizmetini hayata geçirdiklerini söyleyen Uca, ilk yıllarda bu iş modelinin anlaşılmadığını belirtti.
"O dönem 'bordro outsourcing' diye bir kavram yoktu. İlk satış görüşmelerimizde insanlar anlattığımız hizmete gülüyordu. Hatta ilk satış temsilcimiz 'Kimse bunu anlamıyor' diyerek işi bırakmıştı. Ama ben bunun doğru bir model olduğuna inanıyordum. Yabancı şirketler Türkiye'ye geldiklerinde sürekli bana 'Bordro şirketi var mı?' diye soruyordu. Aynı soruyu birkaç kez duyunca bunu ben yapmalıyım dedim. Bugün baktığımızda onlarca şirketin faaliyet gösterdiği, binlerce kişiye istihdam sağlayan bir sektör oluştu."
Uca, bordro dış kaynak hizmetinin şirketlerin personel süreçlerini profesyonel ekipler tarafından yönetmesini sağladığını ve firmaların kendi ana faaliyet alanlarına odaklanmasına imkân tanıdığını söyledi.
'Yapay zekâ çalışma hayatını tamamen değiştirecek'
İş dünyasının büyük bir dönüşüm sürecine girdiğini belirten Uca, yapay zekânın birçok mesleği ve çalışma biçimini değiştireceğini dile getirdi.
"Son yıllarda inanılmaz hızlı bir değişim yaşıyoruz. Yapay zekâ bunun en önemli örneklerinden biri. Kayıtlı çalışan sayılarının zamanla azalacağını düşünüyorum. İnsanlar tek bir şirkete bağlı çalışmak yerine kendi küçük şirketlerini yöneten kişiler haline gelecek. Freelance çalışma modeli çok daha yaygınlaşacak. Her çalışan kendisini adeta bir şirket gibi yönetmek zorunda kalacak. Kurumsal şirketler elbette var olmaya devam edecek ama çalışma modeli ciddi biçimde değişecek."
'Gençler işi çok kolay bırakabiliyor'
Yeni neslin çalışma hayatına bakışının önceki kuşaklardan farklı olduğunu belirten Uca, genç çalışanların beklentilerinin değiştiğini söyledi.
"Bugünkü gençlerle çalışmak daha zor. İş-yaşam dengesini önemsiyorlar, sevdikleri işi yapmak istiyorlar ama bazen işi çok kolay bırakabiliyorlar. Birkaç ay sonrasını düşünmeden karar verebiliyorlar. Bunun yanında çok farklı düşünebilen, katmanlı düşünen, bizden çok daha hızlı öğrenen çok başarılı bir genç kuşak da geliyor. Geleceği asıl onların şekillendireceğini düşünüyorum."
'Pandemi aidiyet duygusunu zayıflattı'
Pandemi sonrası yaygınlaşan uzaktan çalışma modelinin hem avantajları hem de dezavantajları bulunduğunu söyleyen Uca, şirketlerin yeniden ofis düzenine dönmeye başladığını ifade etti.
"Evden çalışmanın özellikle İstanbul gibi şehirlerde büyük kolaylık sağladığı doğru. Ancak zamanla çalışanların şirkete olan aidiyet duygusunu azalttığını gördük. Biz de şirket olarak yeniden haftada üç-dört gün ofis düzenine döndük. Çünkü birçok bilgi ofiste birbirini duyarak öğreniliyor. Özellikle mesleğe yeni başlayanların ofis ortamında bulunması çok önemli. Pandemi öncesine tam anlamıyla dönemesek de hibrit modelin daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum."