https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/avrupa-dogal-afetlerle-mucadele-ediyor-eyfel-kulesine-yildirim-carpti-ragbi-finali-yarida-kaldi-1106844633.html
Avrupa doğal afetlerle mücadele ediyor: Eyfel Kulesi'ne yıldırım çarptı, ragbi finali yarıda kaldı
Avrupa doğal afetlerle mücadele ediyor: Eyfel Kulesi'ne yıldırım çarptı, ragbi finali yarıda kaldı
Sputnik Türkiye
Fransa'nın başkenti Paris, rekor sıcak hava dalgasının ardından şiddetli fırtınaya teslim oldu. Eyfel Kulesi'nin tepesine düşen yıldırım kameralara yansırken... 29.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-29T11:43+0300
2026-06-29T11:43+0300
2026-06-29T11:43+0300
paris
avrupa
fransa
bfmtv
meteoroloji
stade de france
eyfel kulesi
yaşam
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Fransa'nın başkenti Paris, rekor seviyelere ulaşan sıcak hava dalgasının hemen ardından şiddetli fırtınanın etkisi altına girdi. Kentin simgesi Eyfel Kulesi, fırtına sırasında yıldırımın hedefi oldu. Kulenin zirvesine isabet eden yıldırım, gökyüzünü aydınlatırken ortaya çıkan görüntüler kısa sürede sosyal medyada milyonlarca kez paylaşıldı.Fransız televizyon kanalı BFMTV, kuleye düşen yıldırımı "olağanüstü parlak" olarak nitelendirirken, olayın herhangi bir yapısal hasara yol açıp açmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.Şiddetli rüzgar spor organizasyonunu da vurduFırtınanın etkisi yalnızca Paris'in simgeleriyle sınırlı kalmadı. BFMTV'nin aktardığı bilgilere göre, Eyfel Kulesi'nin tepe noktasında rüzgar hızı saatte 104,8 kilometreye ulaştı.Olumsuz hava koşulları, Paris banliyösündeki Stade de France'da oynanan Top 14 Ragbi Finalini de etkiledi. Güvenlik gerekçesiyle mücadeleye ara verilirken, organizasyon hava şartlarının normale dönmesinin ardından yeniden başlatıldı.2-3 santimetrelik dolu yağışı etkili olduFransız meteoroloji kaynağı Meteo Nord Parisien tarafından paylaşılan bilgilere göre, hafta sonu boyunca ülkenin birçok bölgesinde fırtınaya 2 ila 3 santimetre çapında dolu yağışı eşlik etti.Meteoroloji uzmanları, ani sıcaklık değişiminin güçlü gök gürültülü sağanaklar ve yoğun dolu oluşumunu tetiklediğine dikkat çekti.Rekor sıcaklıkların ardından geldiŞiddetli fırtına, Fransa'nın son yıllarda yaşadığı en yoğun sıcak hava dalgalarından birinin hemen ardından meydana geldi.Ülkenin meteoroloji servisi daha önce, 96 departmandan 72'si için en yüksek seviyede sıcak hava uyarısı yayımlayarak tarihi bir rekora imza atmıştı. Birçok bölgede hava sıcaklığı 40 dereceye yaklaşırken, bazı noktalarda bu seviyenin de üzerine çıktı.Uzmanlar, aşırı sıcakların ardından gelişen atmosferik dengesizliklerin, Avrupa genelinde şiddetli fırtına riskini artırdığı uyarısında bulunuyor.
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paris, avrupa, fransa, bfmtv, meteoroloji, stade de france, eyfel kulesi
paris, avrupa, fransa, bfmtv, meteoroloji, stade de france, eyfel kulesi
Avrupa doğal afetlerle mücadele ediyor: Eyfel Kulesi'ne yıldırım çarptı, ragbi finali yarıda kaldı
Fransa'nın başkenti Paris, rekor sıcak hava dalgasının ardından şiddetli fırtınaya teslim oldu. Eyfel Kulesi'nin tepesine düşen yıldırım kameralara yansırken, saatte 104,8 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle Top 14 ragbi finali durduruldu. Dolu yağışıyla birlikte etkisini artıran fırtına, ülke genelinde alarm durumuna neden oldu.
Fransa'nın başkenti Paris, rekor seviyelere ulaşan sıcak hava dalgasının hemen ardından şiddetli fırtınanın etkisi altına girdi. Kentin simgesi Eyfel Kulesi, fırtına sırasında yıldırımın hedefi oldu. Kulenin zirvesine isabet eden yıldırım, gökyüzünü aydınlatırken ortaya çıkan görüntüler kısa sürede sosyal medyada milyonlarca kez paylaşıldı.
Fransız televizyon kanalı BFMTV
, kuleye düşen yıldırımı "olağanüstü parlak" olarak nitelendirirken, olayın herhangi bir yapısal hasara yol açıp açmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
Şiddetli rüzgar spor organizasyonunu da vurdu
Fırtınanın etkisi yalnızca Paris'in
simgeleriyle sınırlı kalmadı. BFMTV'nin aktardığı bilgilere göre, Eyfel Kulesi'nin tepe noktasında rüzgar hızı saatte 104,8 kilometreye
ulaştı.
Olumsuz hava koşulları, Paris banliyösündeki Stade de France'da
oynanan Top 14 Ragbi Finali
ni de etkiledi. Güvenlik gerekçesiyle mücadeleye ara verilirken, organizasyon hava şartlarının normale dönmesinin ardından yeniden başlatıldı.
2-3 santimetrelik dolu yağışı etkili oldu
Fransız meteoroloji kaynağı Meteo Nord Parisien tarafından paylaşılan bilgilere göre, hafta sonu boyunca ülkenin birçok bölgesinde fırtınaya 2 ila 3 santimetre çapında dolu yağışı eşlik etti.
Meteoroloji
uzmanları, ani sıcaklık değişiminin güçlü gök gürültülü sağanaklar ve yoğun dolu oluşumunu tetiklediğine dikkat çekti.
Rekor sıcaklıkların ardından geldi
Şiddetli fırtına, Fransa'nın
son yıllarda yaşadığı en yoğun sıcak hava dalgalarından
birinin hemen ardından meydana geldi.
Ülkenin meteoroloji servisi daha önce, 96 departmandan 72'si için en yüksek seviyede sıcak hava uyarısı yayımlayarak tarihi bir rekora imza atmıştı. Birçok bölgede hava sıcaklığı 40 dereceye yaklaşırken, bazı noktalarda bu seviyenin de üzerine çıktı.
Uzmanlar, aşırı sıcakların ardından gelişen atmosferik dengesizliklerin, Avrupa genelinde şiddetli fırtına riskini artırdığı uyarısında bulunuyor.