https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/avrupa-dogal-afetlerle-mucadele-ediyor-eyfel-kulesine-yildirim-carpti-ragbi-finali-yarida-kaldi-1106844633.html

Avrupa doğal afetlerle mücadele ediyor: Eyfel Kulesi'ne yıldırım çarptı, ragbi finali yarıda kaldı

Avrupa doğal afetlerle mücadele ediyor: Eyfel Kulesi'ne yıldırım çarptı, ragbi finali yarıda kaldı

Sputnik Türkiye

Fransa'nın başkenti Paris, rekor sıcak hava dalgasının ardından şiddetli fırtınaya teslim oldu. Eyfel Kulesi'nin tepesine düşen yıldırım kameralara yansırken... 29.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-29T11:43+0300

2026-06-29T11:43+0300

2026-06-29T11:43+0300

paris

avrupa

fransa

bfmtv

meteoroloji

stade de france

eyfel kulesi

yaşam

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/0f/1054748683_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_58d65905b8697509405dc98a25a42a40.jpg

Fransa'nın başkenti Paris, rekor seviyelere ulaşan sıcak hava dalgasının hemen ardından şiddetli fırtınanın etkisi altına girdi. Kentin simgesi Eyfel Kulesi, fırtına sırasında yıldırımın hedefi oldu. Kulenin zirvesine isabet eden yıldırım, gökyüzünü aydınlatırken ortaya çıkan görüntüler kısa sürede sosyal medyada milyonlarca kez paylaşıldı.Fransız televizyon kanalı BFMTV, kuleye düşen yıldırımı "olağanüstü parlak" olarak nitelendirirken, olayın herhangi bir yapısal hasara yol açıp açmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.Şiddetli rüzgar spor organizasyonunu da vurduFırtınanın etkisi yalnızca Paris'in simgeleriyle sınırlı kalmadı. BFMTV'nin aktardığı bilgilere göre, Eyfel Kulesi'nin tepe noktasında rüzgar hızı saatte 104,8 kilometreye ulaştı.Olumsuz hava koşulları, Paris banliyösündeki Stade de France'da oynanan Top 14 Ragbi Finalini de etkiledi. Güvenlik gerekçesiyle mücadeleye ara verilirken, organizasyon hava şartlarının normale dönmesinin ardından yeniden başlatıldı.2-3 santimetrelik dolu yağışı etkili olduFransız meteoroloji kaynağı Meteo Nord Parisien tarafından paylaşılan bilgilere göre, hafta sonu boyunca ülkenin birçok bölgesinde fırtınaya 2 ila 3 santimetre çapında dolu yağışı eşlik etti.Meteoroloji uzmanları, ani sıcaklık değişiminin güçlü gök gürültülü sağanaklar ve yoğun dolu oluşumunu tetiklediğine dikkat çekti.Rekor sıcaklıkların ardından geldiŞiddetli fırtına, Fransa'nın son yıllarda yaşadığı en yoğun sıcak hava dalgalarından birinin hemen ardından meydana geldi.Ülkenin meteoroloji servisi daha önce, 96 departmandan 72'si için en yüksek seviyede sıcak hava uyarısı yayımlayarak tarihi bir rekora imza atmıştı. Birçok bölgede hava sıcaklığı 40 dereceye yaklaşırken, bazı noktalarda bu seviyenin de üzerine çıktı.Uzmanlar, aşırı sıcakların ardından gelişen atmosferik dengesizliklerin, Avrupa genelinde şiddetli fırtına riskini artırdığı uyarısında bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/prof-dr-sozbilir-depremde-plakalar-arasinda-en-az-3-metrelik-bir-yer-degistirme-gerceklesti-1106843197.html

paris

fransa

stade de france

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

paris, avrupa, fransa, bfmtv, meteoroloji, stade de france, eyfel kulesi