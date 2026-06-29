Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/avrupa-dogal-afetlerle-mucadele-ediyor-eyfel-kulesine-yildirim-carpti-ragbi-finali-yarida-kaldi-1106844633.html
Avrupa doğal afetlerle mücadele ediyor: Eyfel Kulesi'ne yıldırım çarptı, ragbi finali yarıda kaldı
Avrupa doğal afetlerle mücadele ediyor: Eyfel Kulesi'ne yıldırım çarptı, ragbi finali yarıda kaldı
Sputnik Türkiye
Fransa'nın başkenti Paris, rekor sıcak hava dalgasının ardından şiddetli fırtınaya teslim oldu. Eyfel Kulesi'nin tepesine düşen yıldırım kameralara yansırken... 29.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-29T11:43+0300
2026-06-29T11:43+0300
paris
avrupa
fransa
bfmtv
meteoroloji
stade de france
eyfel kulesi
yaşam
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/0f/1054748683_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_58d65905b8697509405dc98a25a42a40.jpg
Fransa'nın başkenti Paris, rekor seviyelere ulaşan sıcak hava dalgasının hemen ardından şiddetli fırtınanın etkisi altına girdi. Kentin simgesi Eyfel Kulesi, fırtına sırasında yıldırımın hedefi oldu. Kulenin zirvesine isabet eden yıldırım, gökyüzünü aydınlatırken ortaya çıkan görüntüler kısa sürede sosyal medyada milyonlarca kez paylaşıldı.Fransız televizyon kanalı BFMTV, kuleye düşen yıldırımı "olağanüstü parlak" olarak nitelendirirken, olayın herhangi bir yapısal hasara yol açıp açmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.Şiddetli rüzgar spor organizasyonunu da vurduFırtınanın etkisi yalnızca Paris'in simgeleriyle sınırlı kalmadı. BFMTV'nin aktardığı bilgilere göre, Eyfel Kulesi'nin tepe noktasında rüzgar hızı saatte 104,8 kilometreye ulaştı.Olumsuz hava koşulları, Paris banliyösündeki Stade de France'da oynanan Top 14 Ragbi Finalini de etkiledi. Güvenlik gerekçesiyle mücadeleye ara verilirken, organizasyon hava şartlarının normale dönmesinin ardından yeniden başlatıldı.2-3 santimetrelik dolu yağışı etkili olduFransız meteoroloji kaynağı Meteo Nord Parisien tarafından paylaşılan bilgilere göre, hafta sonu boyunca ülkenin birçok bölgesinde fırtınaya 2 ila 3 santimetre çapında dolu yağışı eşlik etti.Meteoroloji uzmanları, ani sıcaklık değişiminin güçlü gök gürültülü sağanaklar ve yoğun dolu oluşumunu tetiklediğine dikkat çekti.Rekor sıcaklıkların ardından geldiŞiddetli fırtına, Fransa'nın son yıllarda yaşadığı en yoğun sıcak hava dalgalarından birinin hemen ardından meydana geldi.Ülkenin meteoroloji servisi daha önce, 96 departmandan 72'si için en yüksek seviyede sıcak hava uyarısı yayımlayarak tarihi bir rekora imza atmıştı. Birçok bölgede hava sıcaklığı 40 dereceye yaklaşırken, bazı noktalarda bu seviyenin de üzerine çıktı.Uzmanlar, aşırı sıcakların ardından gelişen atmosferik dengesizliklerin, Avrupa genelinde şiddetli fırtına riskini artırdığı uyarısında bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/prof-dr-sozbilir-depremde-plakalar-arasinda-en-az-3-metrelik-bir-yer-degistirme-gerceklesti-1106843197.html
paris
fransa
stade de france
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/0f/1054748683_56:0:944:666_1920x0_80_0_0_22dffa08171d418e80ba87d6dbc6e80c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
paris, avrupa, fransa, bfmtv, meteoroloji, stade de france, eyfel kulesi
paris, avrupa, fransa, bfmtv, meteoroloji, stade de france, eyfel kulesi

Avrupa doğal afetlerle mücadele ediyor: Eyfel Kulesi'ne yıldırım çarptı, ragbi finali yarıda kaldı

11:43 29.06.2026
© AAeyfel kulesi
eyfel kulesi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2026
© AA
Abone ol
Fransa'nın başkenti Paris, rekor sıcak hava dalgasının ardından şiddetli fırtınaya teslim oldu. Eyfel Kulesi'nin tepesine düşen yıldırım kameralara yansırken, saatte 104,8 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle Top 14 ragbi finali durduruldu. Dolu yağışıyla birlikte etkisini artıran fırtına, ülke genelinde alarm durumuna neden oldu.
Fransa'nın başkenti Paris, rekor seviyelere ulaşan sıcak hava dalgasının hemen ardından şiddetli fırtınanın etkisi altına girdi. Kentin simgesi Eyfel Kulesi, fırtına sırasında yıldırımın hedefi oldu. Kulenin zirvesine isabet eden yıldırım, gökyüzünü aydınlatırken ortaya çıkan görüntüler kısa sürede sosyal medyada milyonlarca kez paylaşıldı.
Fransız televizyon kanalı BFMTV, kuleye düşen yıldırımı "olağanüstü parlak" olarak nitelendirirken, olayın herhangi bir yapısal hasara yol açıp açmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Şiddetli rüzgar spor organizasyonunu da vurdu

Fırtınanın etkisi yalnızca Paris'in simgeleriyle sınırlı kalmadı. BFMTV'nin aktardığı bilgilere göre, Eyfel Kulesi'nin tepe noktasında rüzgar hızı saatte 104,8 kilometreye ulaştı.
Olumsuz hava koşulları, Paris banliyösündeki Stade de France'da oynanan Top 14 Ragbi Finalini de etkiledi. Güvenlik gerekçesiyle mücadeleye ara verilirken, organizasyon hava şartlarının normale dönmesinin ardından yeniden başlatıldı.

2-3 santimetrelik dolu yağışı etkili oldu

Fransız meteoroloji kaynağı Meteo Nord Parisien tarafından paylaşılan bilgilere göre, hafta sonu boyunca ülkenin birçok bölgesinde fırtınaya 2 ila 3 santimetre çapında dolu yağışı eşlik etti.
Meteoroloji uzmanları, ani sıcaklık değişiminin güçlü gök gürültülü sağanaklar ve yoğun dolu oluşumunu tetiklediğine dikkat çekti.

Rekor sıcaklıkların ardından geldi

Şiddetli fırtına, Fransa'nın son yıllarda yaşadığı en yoğun sıcak hava dalgalarından birinin hemen ardından meydana geldi.
Ülkenin meteoroloji servisi daha önce, 96 departmandan 72'si için en yüksek seviyede sıcak hava uyarısı yayımlayarak tarihi bir rekora imza atmıştı. Birçok bölgede hava sıcaklığı 40 dereceye yaklaşırken, bazı noktalarda bu seviyenin de üzerine çıktı.
Uzmanlar, aşırı sıcakların ardından gelişen atmosferik dengesizliklerin, Avrupa genelinde şiddetli fırtına riskini artırdığı uyarısında bulunuyor.

Venezuela'daki ikiz depremler - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2026
SON DEPREMLER
Prof. Dr. Sözbilir: 'Depremde plakalar arasında en az 3 metrelik bir yer değiştirme gerçekleşti'
11:43
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала